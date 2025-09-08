Dotychczas brakowało przepisów, które zezwalałyby bankom na dzielenie się objętymi klauzulą informacjami z osobami przeprowadzającymi restrukturyzację albo upadłość. Problemem było to, że syndyk nie mógł uzyskać informacji o rachunkach bankowych dłużnika. Wynikało to stąd, że bank był związany tajemnicą i w związku z tym nie mógł ujawniać danych, które są nią objęte.

Po co syndykowi dostęp do tajemnicy bankowej?

Brakowało podstawy prawnej do udostępniania tego rodzaju informacji organom postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W rezultacie często dziś te postępowania zatrzymują się na bardzo wczesnych etapach. "Postępowanie upadłościowe utyka na etapie ustalenia masy upadłości, co wydłuża procedurę i obniża wartość zaspokojenia wierzycieli."- czytamy w uzasadnieniu do ustawy opracowanym przez Ministerstwo Finansów.

Co istotne do postępowań wszczętych oraz tych, które nie zostały zakończone przed wejściem w życie nowelizacji ustawy stosuje się przepisy dotychczasowo obowiązujące. Początkowo resort chciał, żeby ułatwienie objęty wszystkie postępowania - także tego w toku, jednak w trakcie prac parlamentarnych wycofano się z tego pomysłu.

Co się zmieni w dostępie do tajemnicy bankowej?

Syndyk, wyznaczony w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorca sądowy lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym będą mogli zażądać od banku udostępnienia informacji objętych tajemnicą bankową. Chodzi o te dane, które są niezbędne do wykonywania czynności związanych z upadłością lub restrukturyzacją.

Nowe przepisy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia br., zaś vacatio legis wyznaczono na dwa tygodnie. To zaś oznacza, że nowe regulacje obowiązują od 8 września 2025 r.