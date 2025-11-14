Według badania przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" aż 55,8 proc. respondentów deklaruje zadowolenie z prezydentury Karola Nawrockiego. 30,8 proc. jest odmiennego zdania, a 13,4 proc. nie potrafi ocenić jego działań. To wyraźny sygnał, że po pierwszych miesiącach w Pałacu Prezydenckim Nawrocki potrafił przebić się ze swoim przekazem.

Dziennikarze zauważają: „Nie jest zaskoczeniem, że Nawrocki cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS – 99 proc. i Konfederacji – 75 proc. (jedynie 5 proc. »raczej nie jest zadowolona«). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki »sprawdził się jako głowa państwa«”.

Kto popiera prezydenta? Zaskakujące różnice w grupach społecznych

Sondaż ujawnia, że oceny prezydenta znacząco różnią się w zależności od płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Mężczyźni oceniają go wyżej (64 proc.) niż kobiety (43 proc.). Jeszcze większe dysproporcje widać w podziale terytorialnym – mieszkańcy małych miejscowości do 50 tys. wykazują aż 72-procentowe zadowolenie, a mieszkańcy wsi 52 proc.. Tymczasem w dużych aglomeracjach – powyżej 250 tys. mieszkańców – głosy pozytywne spadają do 44 proc., podczas gdy 46 proc. ocenia prezydenta negatywnie.

Wykształcenie również odgrywa rolę: 63 proc. osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz 55 proc. z wykształceniem średnim ocenia prezydenta pozytywnie. Wśród osób z wyższym wykształceniem ten odsetek spada do 47 proc.

Gdzie prezydent ma najmocniejsze poparcie?

Sondaż pokazuje, jak media kształtują percepcję polityków. Prezydent cieszy się niemal bezwarunkowym poparciem wśród widzów Telewizji Republika (95 proc.) oraz użytkowników YouTube i podcastów (75 proc.). Równie wysokie noty otrzymuje wśród osób czerpiących wiedzę z internetu – 71 proc.

Wśród widzów głównych serwisów informacyjnych różnice są wyraźne. Z prezydentury zadowolonych jest 66 proc. widzów „Wiadomości” TVP, ale już 50 proc. odbiorców „Faktów” TVN. To dowód, że Nawrocki, choć kojarzony z prawicą, przebija się również do części liberalnego elektoratu medialnego.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS 7–8 listopada na reprezentatywnej próbie 1067 osób. Konstrukcja próby pozwala uogólnić wyniki na dorosłą populację Polski, co czyni sondaż realnym politycznym barometrem nastrojów.