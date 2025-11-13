Wskaźnik cen żywności, podawany przez agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO) w październiku obniżył się o 1,6 proc. wobec września. To drugi spadkowy miesiąc z rzędu. Względem października 2024 r. indeks cen żywności jest „nieznacznie” niższy, ale względem szczytu z marca 2022 r. wskaźnik obniżył się o 21,1 proc.

Tańsze zboże, droższe oleje

Jak podaje FAO, tańsze niż przed rokiem i przed miesiącem jest zboże.

„Indeks cen pszenicy spadł o 1,0 proc., odzwierciedlając głównie obfite globalne zapasy, korzystne perspektywy produkcji na półkuli południowej, gdzie trwają zbiory, oraz stały postęp zasiewów pszenicy ozimej na półkuli północnej” – piszą eksperci FAO.

W dół poszły też ceny zbóż paszowych, przy niższych notowaniach jęczmienia, kukurydzy i sorgo. Presja na spadek cen została częściowo zniwelowana przez doniesienia o zmniejszeniu plonów kukurydzy w UE, a potencjalnie również w USA.

Z kolei wskaźnik cen olejów roślinnych wzrósł o 0,9 proc. w porównaniu z wrześniem i osiągnął najwyższy poziomu od lipca 2022 r. Wzrost ten odzwierciedlał wyższe notowania oleju palmowego, rzepakowego, sojowego i słonecznikowego. Ten ostatni drożeje głównie z powodu ograniczonych dostaw z regionu Morza Czarnego.

Ceny żywności: mięso tanieje, bo rośnie podaż wieprzowiny i baraniny

Jak podaje FAO, wskaźnik cen mięsa w październiku obniżył się o 2,0 proc. w porównaniu z wrześniem, ale nadal jest o 4,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Po ośmiu kolejnych miesięcznych wzrostach spadek ten był spowodowany gwałtownym spadkiem cen mięsa wieprzowego i drobiowego oraz spadkiem cen mięsa baraniego, częściowo zrekompensowanym przez wyższe notowania cen mięsa wołowego.

„Wskaźnik cen mięsa wieprzowego spadł w związku z obfitymi dostawami na świecie, a notowania eksportowe UE znalazły się pod dodatkową presją spadkową z powodu słabszego popytu importowego ze strony Chin po wprowadzeniu nowych ceł importowych” – czytamy w komentarzu.

Wskaźnik cen mięsa drobiowego również znacząco spadł, odzwierciedlając niższe ceny eksportowe z Brazylii, gdzie chińskie ograniczenia handlowe związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) skłoniły eksporterów do przekierowania sprzedaży do tańszych miejsc docelowych.

Z kolei wskaźnik cen mięsa wołowego nadal rósł, napędzany wyższymi notowaniami z Australii wynikającymi z silnego popytu globalnego.

„Wskaźnik cen mięsa baraniego spadł, szczególnie w Australii, w związku z napływem większych dostaw na rynek” – wskazują eksperci FAO.

Tańsze masło, mleko i ser

W przypadku produktów mlecznych, również mamy do czynienia z obniżką globalnych notowań. Tu miesięczny spadek wyniósł w październiku 3,4 proc., aczkolwiek względem zeszłego roku jesteśmy o 2,7 proc. na plusie.

Jak podaje FAO spadły ceny wszystkich grup produktowych – masło o 6,5 proc., pełne mleko w proszku o 6,0 proc., odtłuszczone mleko w proszku o 4,0 proc., a ser o 1,5 proc.

„Ciągły spadek wskaźnika cen masła w dużej mierze odzwierciedlał dużą dostępność eksportową z Unii Europejskiej i Nowej Zelandii, ponieważ umiarkowane temperatury sezonowe zwiększyły produkcję mleka w obliczu słabszego popytu importowego z Azji i Bliskiego Wschodu” – wskazuje FAO.

Notowania mleka w proszku również spadły z powodu ograniczonego popytu i silnej konkurencji eksportowej.

„Wskaźnik cen sera spadł jedynie nieznacznie, ponieważ umiarkowane złagodzenie polityki w UE – gdzie podaż mleka pozostaje wystarczająca, a popyt eksportowy ograniczony – zostało częściowo zrekompensowane przez wzrost cen w Oceanii, wspierany przez solidne zamówienia z Azji i mniejsze dostawy na początku sezonu” – czytamy w komentarzu do październikowych danych.