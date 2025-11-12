Według najnowszego badania CBOS dla DGP 62,1 proc. respondentów opowiada się za wprowadzeniem związków partnerskich dla osób tej samej płci. Na tę liczbę składa się 30,6 proc. ankietowanych, według których osoby pozostające w takich związkach powinny mieć takie same prawa jak małżeństwa, oraz 31,5 proc. popierających wprowadzenie związków partnerskich, ale z ograniczonymi prawami. Kolejne 35,1 proc. osób sprzeciwia się zmianom w tej materii. Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliło 2,7 proc. badanych.

Jak opinie rozkładają się w zależności od wieku respondentów? Wśród osób w wieku 18–24 lata za związkami, które miałyby zrównane prawa z małżeństwami, opowiada się ponad 52 proc. Kolejne 26,6 proc. jest za wprowadzeniem związków z ograniczonymi prawami. Negatywny stosunek do tego pomysłu wyraża 17,4 proc. badanych.