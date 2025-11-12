Według najnowszego badania CBOS dla DGP 62,1 proc. respondentów opowiada się za wprowadzeniem związków partnerskich dla osób tej samej płci. Na tę liczbę składa się 30,6 proc. ankietowanych, według których osoby pozostające w takich związkach powinny mieć takie same prawa jak małżeństwa, oraz 31,5 proc. popierających wprowadzenie związków partnerskich, ale z ograniczonymi prawami. Kolejne 35,1 proc. osób sprzeciwia się zmianom w tej materii. Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliło 2,7 proc. badanych.
Jak opinie rozkładają się w zależności od wieku respondentów? Wśród osób w wieku 18–24 lata za związkami, które miałyby zrównane prawa z małżeństwami, opowiada się ponad 52 proc. Kolejne 26,6 proc. jest za wprowadzeniem związków z ograniczonymi prawami. Negatywny stosunek do tego pomysłu wyraża 17,4 proc. badanych.
Najmniej zwolenników związków partnerskich jest wśród osób starszych niż 65 lat. Za wprowadzeniem jest łącznie 49,7 proc., przeciwko – 47,7 proc. Pozytywny stosunek do związków partnerskich najczęściej wyrażają osoby o lewicowych (89,9 proc.) i centrowych poglądach (83 proc.). Wśród wyborców prawicy odsetek ten wynosi jedynie 38,4 proc. Większość osób o prawicowych poglądach – 58,1 proc. – opowiada się przeciwko zmianom prawa w tej kwestii.
– Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca grudnia – zapewnia DGP Katarzyna Kotula, sekretarz stanu KPRM.
Jak słyszymy, dopracowywane są przepisy wprowadzające. W sprawie projektu ustawy udało się wypracować kompromis w koalicji rządzącej. Wciąż niepewne jest natomiast stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.
Badanie CBOS dla DGP zostało zrealizowane w dniach 3-5 listopada 2025 r. metodą CATI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków. ©℗
