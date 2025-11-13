Krakowscy radni na poważnie zajęli się kwestią hałasu w komunikacji miejskiej. Przygotowany projekt uchwały może oznaczać rewolucję w podróżowaniu. Czy to koniec ery głośnych rozmów przez telefon i muzyki z głośnika w autobusach i tramwajach? Sprawdź, co dokładnie proponują władze miasta!

Projekt uchwały, który trafił pod obrady Rady Miasta Krakowa, budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Jak donosi Gazeta Krakowska, inicjatywa ma na celu wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może przeszkadzać innym pasażerom.

Rewolucja w regulaminie: koniec "radioodbiorników" w nowym wydaniu

Źródłem zmian jest petycja, którą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta uznała za zasadną. Głównym celem jest doprecyzowanie istniejących przepisów, które obecnie wspominają o zakazie używania "radioodbiorników". Nowy projekt uchwały ma rozszerzyć tę definicję, wprowadzając konkretny zakaz:

„użytkowania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego lub głośnika multimedialnego w szczególności odtwarzania multimediów dźwiękowych”.

W praktyce oznacza to, że pasażerowie będą musieli zapomnieć o głośnych rozmowach telefonicznych w trybie głośnomówiącym oraz odtwarzaniu muzyki, filmów czy podcastów z użyciem głośnika telefonu lub innego urządzenia.

Poparcie władz i MPK

Propozycja spotkała się z pozytywną opinią zarówno Prezydenta Krakowa, jak i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie (MPK). To ważny sygnał, że inicjatywa ma duże szanse na wdrożenie.

Co ciekawe, w stanowisku Prezydenta Krakowa przywołano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r., który dotyczył analizy pojęcia "odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego". Sąd uznał, że:

"Każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym".

Ten precedens prawny wzmacnia argumentację radnych, sugerując, że smartfony i inne urządzenia multimedialne mogą być interpretowane jako urządzenia objęte zakazem, jeśli ich użycie generuje hałas. Nowa uchwała ma jednak wprost uregulować tę kwestię, eliminując wątpliwości.

Jaki będzie następny krok?

Projekt uchwały, przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, uznającej petycję za zasługującą na uwzględnienie, trafi teraz pod obrady miejskich radnych.

Jeśli uchwała zostanie przyjęta, pasażerowie krakowskiej komunikacji miejskiej zyskają znacznie większy komfort podróżowania. Dla wielu osób, głośne rozmowy czy muzyka są jednym z najbardziej irytujących elementów codziennych dojazdów. Wprowadzenie takiego zakazu może podnieść jakość życia miejskiego i kulturę podróżowania.

Co na to przepisy?

Choć w Polsce nie ma jednego ogólnokrajowego przepisu w randze ustawy, który wprost zakazywałby głośnych rozmów telefonicznych czy puszczania muzyki z głośnika w każdym środku komunikacji miejskiej, to jednak takie regulacje istnieją na poziomie lokalnym, w uchwałach i regulaminach przewozów poszczególnych miast.

Przykładowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami porządkowymi w gdańskiej komunikacji miejskiej, zarówno pasażerowie, jak i personel są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających komfort i bezpieczeństwo podróży. Regulamin wyraźnie zabrania odtwarzania muzyki, grania na instrumentach oraz korzystania z urządzeń elektronicznych w sposób mogący zakłócać spokój w pojeździe.

W przypadku, gdy pasażer swoim zachowaniem — np. głośną rozmową telefoniczną lub używaniem głośnika — utrudnia podróż innym, można zgłosić to kierowcy lub motorniczemu na najbliższym przystanku. Osoba prowadząca pojazd ma prawo zwrócić uwagę pasażerowi, a w razie braku reakcji – poprosić go o opuszczenie pojazdu. W sytuacjach konfliktowych kierowca lub motorniczy może wezwać nadzór ruchu bądź Policję.