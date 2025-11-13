Nawet 4542 zł albo 2272 zł na zagospodarowanie (meble, sprzęt AGD i inne) w 2025 roku. Czy będzie utrzymane w 2026 r.?

Nawet 4542 zł albo 2272 zł na zagospodarowanie (meble, sprzęt AGD i inne) w 2025 roku. Czy będzie utrzymane w 2026 r.? Prawdopodobnie tak. Na chwilę obecną, w 2025 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkretnie wyszczególnione osoby w przepisach, mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe. Świadczenie to, potocznie nazywane dodatkiem na zagospodarowanie. Poniżej szczegółowo wyjaśniamy, komu przysługują pieniądze, na co można je wydać oraz jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać przelew.

Dodatek czy pomoc na zagospodarowanie jest świadczeniem jednorazowym. Jego wysokość jest ściśle uzależniona od stanu zdrowia osoby usamodzielnianej, potwierdzonego stosownym orzeczeniem. Stawki minimalne prezentują się następująco:

4542 zł – dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

– dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 2272 zł – dla pozostałych osób usamodzielnianych (bez orzeczenia lub z lekkim stopniem).

Zróżnicowanie kwot (osoby z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu otrzymują dwukrotność stawki podstawowej) nie jest przejawem dyskryminacji. Wynika ono z faktu, że osoby te znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji życiowej i wymagają większego wsparcia na starcie. Wskazane powyżej kwoty to ustawowe minima. Oznacza to, że JST mają prawo podjąć uchwałę o podwyższeniu tego świadczenia. Ostateczna kwota w konkretnej decyzji zależy od możliwości finansowych danego powiatu oraz indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej.

Podstawą prawną dla powyższego są następujące akty prawne: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 49) jak i obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (M.P. 2024 poz. 230)

Komu przysługuje pomoc? Kryteria stażu w pieczy

Nie każdy wychowanek pieczy zastępczej otrzyma pomoc na zagospodarowanie z automatu. Kluczowym warunkiem jest odpowiednio długi okres przebywania w systemie opieki. Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy przez okres co najmniej:

3 lat – jeśli osoba ta opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną (np. wychowywała ją babcia lub siostra).

– jeśli osoba ta opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną (np. wychowywała ją babcia lub siostra). 1 roku – jeśli osoba ta opuszcza: rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Na co można wydać otrzymane pieniądze?

Ustawodawca precyzyjnie określa, na jakie cele może zostać przeznaczona pomoc na zagospodarowanie. Środki te nie są "kieszonkowym", lecz mają służyć stworzeniu warunków do samodzielnego życia. Pieniądze można wykorzystać na:

zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu mieszkania,

wyposażenie mieszkania (meble itp.),

zakup niezbędnych urządzeń domowych (np. pralka, lodówka),

pomoce naukowe służące dalszej edukacji,

sprzęt rehabilitacyjny (istotne dla osób z niepełnosprawnościami),

sprzęt, który może posłużyć do podjęcia zatrudnienia.

Ważne Generalnie pomoc ta wpisuje się w szerszy system wsparcia osoby usamodzielnianej, który obejmuje także pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz wsparcie prawne i psychologiczne.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek – zazwyczaj w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), w zależności od ustaleń w danej gminie. Do wniosku niezbędne są dwa kluczowe elementy: Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU) oraz wskazanie opiekuna usamodzielnienia.

Czym jest Indywidualny Program Usamodzielnienia?

To dokument – swoista "mapa drogowa" w dorosłość. Bez zatwierdzonego IPU pomoc nie zostanie przyznana. Program ten określa plany zawodowe i edukacyjne wychowanka. Dokument musi zawierać co najmniej: zakres współpracy z opiekunem usamodzielnienia, planowany sposób zdobycia wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, kwestie związane z poszukiwaniem pracy i mieszkania. IPU jest tworzony przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, a następnie zatwierdzany przez kierownika właściwego PCPR.

Osoba usamodzielniana musi wskazać swojego opiekuna najpóźniej rok przed osiągnięciem pełnoletności (wymagana jest pisemna zgoda kandydata). Opiekunem może zostać:

rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownik socjalny,

wychowawca lub psycholog z placówki,

wskazany pracownik organizacji pozarządowej,

inna osoba wskazana przez wychowanka i zaakceptowana przez kierownika PCPR.

Kryterium wieku i ważna decyzja SKO

Pomoc na zagospodarowanie przysługuje, o ile zostanie wypłacona nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. Co jednak w sytuacji, gdy wniosek złożono w terminie, ale urzędnicy zwlekali z decyzją i w międzyczasie wnioskodawca skończył 26 lat? W tej kwestii zapadła bardzo ważna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (sygn. SKO 4314/23/20). Orzeczono, że obywatel nie może ponosić negatywnych konsekwencji opieszałości urzędów. Jeżeli wniosek został złożony przed upływem granicznego terminu (przed 26. urodzinami), a postępowanie przedłużyło się z winy organu, pomoc powinna zostać wypłacona nawet po ukończeniu 26 lat. Odmowa w takim przypadku naruszałaby zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej. Prawo do świadczenia nie może zależeć od szybkości pracy urzędnika, lecz od spełnienia przesłanek przez wnioskodawcę.

Podsumowując, dodatek na zagospodarowanie w 2025 r. stanowi istotny element wsparcia osób przechodzących z pieczy zastępczej na własną stopę. Nic nie wskazuje na to, żeby w 2026 r. miał przestać obowiązywać, jedyne co - to kwoty mogą zostać zwiększone. Jednak na ten moment dzięki jasno określonym kwotom (4 542 zł dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 272 zł dla pozostałych) oraz precyzyjnym kryteriom przyznawania, świadczenie to umożliwia: zabezpieczenie warunków mieszkaniowych – remont, zakup mebli i sprzętu; rozwój edukacyjny i zawodowy – zakup pomocy naukowych oraz narzędzi potrzebnych do podjęcia pracy; ułatwienie integracji społecznej poprzez zapewnienie niezbędnych środków do samodzielnego życia. Kluczowe jest przygotowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, współpraca z wyznaczonym opiekunem oraz terminowe złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie. Dzięki temu beneficjent ma realną szansę na płynne przejście do dorosłego życia, a lokalne władze – na realizację swoich zobowiązań wynikających z ustawy i obwieszczenia ministra.

Jeżeli jesteś osobą usamodzielniającą się lub opiekunem, nie zwlekaj – zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi, przygotuj niezbędne dokumenty i skorzystaj z przysługującego Ci wsparcia.