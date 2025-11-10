Sejm zgodził się na aresztowanie Ziobry

W piątek Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS. Decyzja dotyczy wszystkich 26 zarzutów, które chce postawić mu Prokuratura Krajowa w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro: „Tusk i Żurek ukartowali mój areszt”

W poniedziałkowym wpisie na platformie X (dawniej Twitter) Ziobro zarzucił premierowi Tuskowi i ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi zorganizowanie „sądowej ustawki”. Polityk stwierdził, że celem działań rządu miało być jego zatrzymanie i pokazowe aresztowanie.

Według Ziobry, decyzję o areszcie miał podjąć „wyjątkowo upolityczniony aktywista” sędzia Malinowski. Były minister oskarża rząd o naruszenie prawa poprzez usuwanie niewygodnych sędziów i zmianę kierownictwa sądów, by zapewnić sobie kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości.

Ziobro: „Tusk planował spektakularny sukces medialny”

Polityk PiS przekonuje, że premier chciał wykorzystać jego areszt do politycznego show w mediach. „Planowali spektakularny sukces z przekazem na żywo w TVN” – napisał Ziobro

Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy jeszcze w piątek. Podkreślił, że „rozliczenia stały się faktem” i że w Polsce każdy – także polityk – jest równy wobec prawa.

Szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że decyzja Sejmu to dowód na przywracanie praworządności. Jak dodał, nikt nie stoi ponad prawem, a wymiar sprawiedliwości ma obowiązek rozliczyć wszystkich, którzy je łamali.