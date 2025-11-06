W czwartek, 6 listopada 2025 roku, rozpoczyna się 44. posiedzenie Sejmu RP (dzień drugi). Posłowie zajmą się dziś m.in. wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, a także kilkoma kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi spraw społecznych i gospodarczych. Obrady można śledzić na żywo w transmisji internetowej.

Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry

To będzie burzliwy dzień w Sejmie. Najważniejszym punktem 44. posiedzenia jest rozpatrzenie przez komisję regulaminową i spraw poselskich wniosku prokuratury o zgodę przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła Zbigniewa Ziobry.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Na początku posiedzenia posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji w sprawie umożliwienia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, jako ośrodkowi informacji, gromadzenia w rejestrze umów ubezpieczenia zarówno numeru REGON, jak i numeru PESEL osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

W dalszej części obrad posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji w następujących sprawach:

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt zakłada wprowadzenie kar dla uczestników nielegalnych wyścigów i rajdów samochodowych odbywających się na drogach publicznych oraz zaostrzenie sankcji za brawurową i niebezpieczną jazdę. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt dotyczy podwyższenia opłaty cukrowej, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć m.in. otyłość i cukrzycę. Stawki zostaną podniesione m.in. z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju z cukrem do 5 g w litrze lub słodzikiem i z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt dotyczy dostosowania przepisów CIT do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Chodzi m.in. o rozszerzenie preferencji podatkowych na fundusze z państw spoza UE, przy zachowaniu zabezpieczeń przed nadużywaniem prawa do zwolnienia podatkowego.

Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Projekt ma na celu uelastycznienie zasad gospodarowania przez uczelnie środkami dotacji na świadczenia dla studentów oraz zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy stypendialnych. Nowelizacja wpisuje się w rządowy pakiet deregulacyjny.

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami

Projekt ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych i wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych w obszarze gospodarowania odpadami. Najważniejsze założenia to wydłużenie okresu testowania innowacji: Do 30 miesięcy wydłużony zostanie czas na testowanie nowych technik i innowacyjnych rozwiązań w instalacjach ubiegających się o pozwolenie zintegrowane, przy zastosowaniu złagodzonych wymagań środowiskowych oraz mniej kontroli dla przedsiębiorców.

Zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Projekt ma na celu przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla inwestorów. Najważniejsze założenia to uproszczenie i skrócenie procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, redukcja obowiązków formalnych po stronie inwestorów i organów administracji, wprowadzenie rozwiązań usprawniających proces przygotowania i realizacji inwestycji.

Rządowy projekt ustawy o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie krajowego systemu nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów do jednolitych ram prawnych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.