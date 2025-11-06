Podczas spotkania w siedzibie KOWR ustalono szczegóły zwrotu działki położonej w Zabłotni, która ma kluczowe znaczenie dla realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ustalono, że grunt zostanie przekazany Skarbowi Państwa za cenę pierwotnego zakupu – 22,8 mln zł.

Właściciel terenu, wiceprezes firmy Dawtona, Piotr Wielgomas, potwierdził, że taka możliwość została przewidziana w umowie. – „Nie jest moją rolą dzisiaj oceniać cały rozgłos medialny, natomiast w umowie pierwotnej mieliśmy oczywiście zapisane, że do takiego odkupu może dojść i jak wiemy, dzisiaj do takiego odkupu dochodzi” – powiedział Wielgomas dziennikarzom po spotkaniu.

KOWR potwierdza transakcję

Prezes KOWR Henryk Smolarz podkreślił, że choć warunki formalne zapisane w umowie nie zostały spełnione, to kluczowe znaczenie miała dobra wola uczestników rozmów. – W umowie były warunki, które musiałyby zaistnieć. Te warunki to zmiana przeznaczenia tego gruntu, to również decyzja, która mogłaby skutkować wywłaszczeniem. Pomimo, iż tych warunków nie ma, w tej chwili jest dobra wola. Jeżeli mamy dobrą wolę, możemy zmienić samą treść umowy w taki sposób, aby mogło dojść do formalnego odkupu. I to jest clou całej sprawy – zaznaczył Smolarz.

Dzięki zawartemu porozumieniu teren zostanie formalnie przekazany państwu. Ma to pozwolić na przyspieszenie przygotowań do budowy kluczowej części infrastruktury kolejowej prowadzącej do przyszłego lotniska CPK.

Polityczne komentarze po decyzji o przekazaniu działki pod CPK

Decyzja o zwrocie działki wywołała szerokie reakcje wśród polityków i opinii publicznej. Minister rolnictwa Stefan Krajewski napisał:

„Kolejny raz możemy powiedzieć: naprawiliśmy to, co zepsuł PiS ... działka wraca do KOWR. Działka zostaje odkupiona dokładnie za tę samą kwotę, za którą została sprzedana. Czy można było zrobić to szybciej? Można było dopilnować, żeby ta działka nie została sprzedana.”

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński skomentował sprawę w mediach społecznościowych:

„Będzie zwrot działki pod CPK za cenę pierwotnego zakupu! PiS zrobił szwindel, my naprawiamy.”

Kontrowersyjna sprzedaż z 2023 roku

Jak ujawniła Wirtualna Polska, sprzedaż działki nastąpiła 1 grudnia 2023 roku, tuż przed zmianą władzy. KOWR sprzedał grunt wiceprezesowi Dawtony Piotrowi Wielgomasowi za 22,8 mln zł. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Ministerstwo Rolnictwa, kierowane wówczas przez Roberta Telusa, wydało zgodę na transakcję.

Działka w Zabłotni ma powierzchnię 160 hektarów i znajduje się na trasie planowanej linii kolei dużych prędkości z Warszawy do przyszłego lotniska CPK. Według ekspertów, po wyznaczeniu dokładnego przebiegu inwestycji, wartość tego gruntu mogłaby wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie.

Co dalej z CPK?

Zwrot działki do zasobu Skarbu Państwa umożliwia dalsze przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK mają w najbliższych tygodniach przedstawić aktualizację harmonogramu inwestycji.

Decyzja o odzyskaniu terenu ma znaczenie nie tylko symboliczne – pozwoli uniknąć ryzyka wywłaszczenia prywatnego podmiotu i wzmocni kontrolę państwa nad obszarem przeznaczonym pod inwestycję strategiczną.