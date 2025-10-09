„Drażniący zapach” w pomieszczeniu gospodarczym

Stołeczna straż otrzymała zgłoszenie o godz. 7.59.

– Informacja dotyczyła drażniącego zapachu w pomieszczeniu gospodarczym Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej w Warszawie. Pierwszy zastęp straży, który przybył na miejsce, przeprowadził pomiary przy użyciu detektora. Wstępnie stwierdzono obecność amoniaku – poinformował kpt. Zagdański.

294 osoby ewakuowane ze szkoły

Ewakuowano 294 osoby przebywające na terenie szkoły – to uczniowie i pracownicy.

– Na miejscu pracuje Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP. Sprawdza m.in., czy to rzeczywiście amoniak, czy inna substancja – dodał.

Poinformował, że na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb i kiedy szkoła wróci do zajęć.