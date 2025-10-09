„Drażniący zapach” w pomieszczeniu gospodarczym
Stołeczna straż otrzymała zgłoszenie o godz. 7.59.
– Informacja dotyczyła drażniącego zapachu w pomieszczeniu gospodarczym Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej w Warszawie. Pierwszy zastęp straży, który przybył na miejsce, przeprowadził pomiary przy użyciu detektora. Wstępnie stwierdzono obecność amoniaku – poinformował kpt. Zagdański.
294 osoby ewakuowane ze szkoły
Ewakuowano 294 osoby przebywające na terenie szkoły – to uczniowie i pracownicy.
– Na miejscu pracuje Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP. Sprawdza m.in., czy to rzeczywiście amoniak, czy inna substancja – dodał.
Poinformował, że na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb i kiedy szkoła wróci do zajęć.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję