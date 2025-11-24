Wzrost rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych w październiku

Październik okazał się drugim najlepszym miesiącem tego roku pod względem rozpoczętych inwestycji na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy ruszyli z budową 12 793 mieszkań. To o 10,3 proc. więcej niż we wrześniu – wynika z najnowszych danych GUS. To odbicie nie wystarczy jednak, by pobić wynik w zakresie nowych projektów z roku ubiegłego. Jak wynika z danych GUS, od stycznia do października deweloperzy zainicjowali bowiem w sumie 112 906 lokali. To o 15 proc. mniej niż w dobrym pod tym względem ubiegłym roku.

Jak wylicza Polski Związek Firm Deweloperskich, utrzymanie podobnej miesięcznej dynamiki, przy uwzględnieniu historycznie słabszych wyników w grudniu, na koniec roku powinno przynieść rezultat oscylujący wokół 132 tys. lokali. W całym 2024 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 152,5 tys. lokali.

Na to, że ten rok będzie słabszy wskazują też eksperci Otodom. Ich zdaniem analiza liczby rozpoczynanych przez firmy deweloperskie budów z dziesięciu miesięcy 2025 roku jednoznacznie potwierdza, że w 2025 roku w całej Polsce skala budownictwa mieszkaniowego (rozpoczynane budowy) będzie o 12-13 proc. niższa niż w 2024 roku.

Pozwolenia na budowę i oddane mieszkania: trend spadkowy

- Dla deweloperów najważniejsze jest to, ile mieszkań oferują i w jakim tempie je sprzedają – zauważa Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom. I dodaje, że dziś liczba rozpoczynanych inwestycji nie zależy wyłącznie od tego ile pozwoleń uzyskały firmy deweloperskie w kilku ostatnich miesiącach.

- Liczba pozwoleń uzyskanych przez firmy deweloperskie od stycznia do października 2025 roku jest o 17 proc. większa od liczby rozpoczynanych budów. Deweloperzy wciąż mają pozwolenia z lat poprzednich, które zachowują ważność przez trzy lata. Nie wykorzystują ich jednak w pełni, bo na rynku w sprzedaży jest duża liczba mieszkań, a popyt umiarkowany – zaznacza. Zatem deweloperzy finiszują z inwestycjami, ale wstrzymują nowe projekty. Szczególnie, że liczba mieszkań oddanych do użytku i liczba pozwoleń skurczyła się. Od stycznia do października spadek wydawanych pozwoleń wyniósł 20,8 proc. względem ubiegłego roku. Od początku roku deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 136,2 tys. nowych mieszkań. Jeśli chodzi o lokale oddane do użytkowania to tych od początku roku jest o 3,7 proc. więcej, czyli w sumie 103,5 tys.

– Obserwowana obniżka w zakresie pozwoleń jest najprawdopodobniej wypadkową spadających, choć wciąż nietanich kosztów finansowania oraz wysokiej oferty na rynku, co ogranicza impulsy do przygotowywania nowych projektów, szczególnie u graczy rynkowych działających w mniejszej skali – komentuje Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim związku Firm Deweloperskich i dodaje, że gdyby ograniczyć porównanie w zakresie oddanych do użytku mieszkań za październik 2025 vs. 2024, wówczas zaobserwować można ponad 25 proc. wzrost.

Sprzedaż mieszkań. Rynek wtórny wygrywa z deweloperami

- Ta pozytywna tendencja będzie się utrzymywać również w 2026 roku. Wynika to z faktu, że po upływie około 2-letniego okresu budowy, do użytkowania oddawane będą lokale z okresu podwyższonej aktywności inwestycyjnej obserwowanej w końcówce 2023 i pierwszym półroczu 2024 roku – podkreśla radca prawny PZFD.

Katarzyna Kuniewicz dodaje, że w 2024 r. sprzedaż mieszkań na siedmiu głównych rynkach Polski wyniosła około 36 tys. W tym roku po 10 miesiącach jest to 32 tys. lokali. To o 2 tys. lepiej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Poziom ubiegłego roku zostanie więc przekroczony, ale nie będzie to dużo ponad wynik 2024 r.

- Do tego widać wyraźnie, że sprzedaż napędzają transakcje realizowane w mniejszych miastach i na obrzeżach aglomeracji – mówi Katarzyna Kuniewicz i wskazuje, że na hossie wywołanej polepszeniem dostępu do kredytów w Polsce korzysta w dużej mierze rynek wtórny a nie deweloperzy, czyli rynek pierwotny.