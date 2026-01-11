▶ Co się zmieniło

W lipcu 2025 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie aktualizujące wybrane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmiany mają charakter doprecyzowujący i wynikają z cyklicznego przeglądu standardów prowadzonego przez International Accounting Standards Board (IASB).

▶ Zakres regulacji

Rozporządzenie obejmuje zmiany w następujących standardach:

MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”,

MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”,

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”,

MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”.

▶ Cel nowelizacji

Nowele nie wprowadzają nowych zasad ujmowania ani wyceny. Ich celem jest:

doprecyzowanie istniejących wymogów,

usunięcie niejasności interpretacyjnych identyfikowanych w praktyce,

poprawa spójności i przejrzystości prezentowanych oraz ujawnianych informacji.

Zmiany wynikają z tzw. corocznych poprawek do MSSF (annual improvements) i mają charakter porządkujący. Należy je odróżniać od systemowych zmian wprowadzanych przez MSSF 18, które dotyczą struktury sprawozdań finansowych.

▶ Od kiedy obowiązuje

Zmienione przepisy stosuje się do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2026 r. lub później. Rozporządzenie wymienione w podstawie prawnej weszło w życie 30 lipca 2025 r., po upływie 20 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

▶ Znaczenie dla praktyki

Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF powinny zweryfikować:

zgodność prezentacji i ujawnień z doprecyzowanymi wymogami,

aktualność stosowanych rozwiązań w zakresie instrumentów finansowych i przepływów pieniężnych,

spójność informacji liczbowych i opisowych w sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna rozporządzenie Komisji (UE) 2025/1331 z 9 lipca 2025 r. (Dz.U. UE L 2025/1331 z 10 lipca 2025 r.)

Dodatkowe zmiany w MSSF 9 i MSSF 7 – umowy energetyczne

▶ Co się zmieniło

Pod koniec czerwca 2025 r. Komisja Europejska przyjęła odrębne rozporządzenie wprowadzające dodatkowe zmiany do MSSF 9 i MSSF 7. Nowelizacja koncentruje się na specyficznych transakcjach związanych z energią i ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

▶ Zakres regulacji

Zmiany dotyczą wyłącznie:

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,

MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”.

▶ Cel nowelizacji

Nowelizacja obejmuje w szczególności:

możliwość stosowania rachunkowości zabezpieczeń do określonych umów energetycznych zawieranych na potrzeby własne jednostki,

rozszerzenie zakresu ujawnień dotyczących wpływu tych transakcji na wynik finansowy oraz prognozowane przepływy pieniężne.

Celem zmian jest lepsze odzwierciedlenie ekonomicznego charakteru transakcji energetycznych w sprawozdaniach finansowych.

▶ Od kiedy obowiązuje

Zmienione przepisy mają zastosowanie do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2026 r. lub później. Rozporządzenie weszło w życie 21 lipca 2025 r.

▶ Znaczenie dla praktyki

Zmiany mają istotne znaczenie dla jednostek:

zawierających długoterminowe umowy na dostawy energii,

stosujących lub rozważających stosowanie rachunkowości zabezpieczeń,

zobowiązanych do rozbudowanych ujawnień dotyczących ryzyka finansowego i prognoz przepływów pieniężnych.

W praktyce mogą one wymagać aktualizacji not objaśniających oraz przyjętych rozwiązań w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Podstawa prawna rozporządzenie Komisji (UE) 2025/1266 z 30 czerwca 2025 r. (Dz.U. UE L 2025/1266 z 1 lipca 2025 r.)

MSSF 18 – nowy standard prezentacji i ujawnień

▶ Co się zmieniło

MSSF 18 „Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniach finansowych” wprowadza nowe zasady prezentacji wyniku finansowego oraz ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące prezentacji i ma zwiększyć porównywalność oraz przejrzystość sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSSF.

▶ Zakres regulacji

Nowy standard obejmuje trzy kluczowe obszary:

klasyfikację przychodów i kosztów w rachunku zysku lub straty,

zasady agregacji i dezagregacji informacji finansowych,

ujawnienia dotyczące miar wykorzystywanych przez kierownictwo jednostki (management performance measures – MPM).

▶ Cel nowelizacji

MSSF 18 wprowadza obowiązkowy podział przychodów i kosztów na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Kategorie te nie są tożsame z rodzajami działalności stosowanymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych sporządzanym zgodnie z MSR 7. Standard przewiduje również wyjątki dla jednostek, których główną działalnością jest inwestowanie w aktywa lub udzielanie finansowania klientom, co ma szczególne znaczenie dla banków.

W obszarze agregacji i dezagregacji MSSF 18 porządkuje rolę podstawowych sprawozdań finansowych i not objaśniających oraz wzmacnia znaczenie zasady istotności.

Nowym elementem jest obowiązek ujawniania wybranych miar wykorzystywanych przez kierownictwo do oceny wyników jednostki (MPM), wraz z ich uzgodnieniem do odpowiednich sum cząstkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

▶ Od kiedy obowiązuje

MSSF 18 stosuje się do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2027 r. lub później. Emitenci papierów wartościowych będą zobowiązani do prezentacji danych porównawczych za 2026 r., w tym w sprawozdaniach śródrocznych za I kwartał 2027 r., co oznacza konieczność rozpoczęcia przygotowań już w 2026 r.

▶ Znaczenie dla praktyki

Wdrożenie MSSF 18 może wymagać zmian w układzie rachunku zysku lub straty, aktualizacji zasad prezentacji danych oraz rozszerzenia ujawnień w notach, w szczególności w zakresie MPM. Jednostki powinny odpowiednio wcześnie ocenić wpływ nowego standardu na procesy raportowe i systemy finansowe.

Podstawa prawna MSSF 18 „Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniach finansowych”, wydany przez IASB

KSR nr 16 „Uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości”

▶ Co się zmieniło

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął Krajowy Standard Rachunkowości nr 16 „Uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości”, który porządkuje zasady korzystania z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości oraz wyjaśnia, jak stosować zasadę istotności i progi istotności przy podejmowaniu decyzji rachunkowych.

▶ Zakres regulacji

KSR nr 16 obejmuje wyłącznie uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości oraz uproszczenia możliwe do zastosowania na podstawie zasady istotności. Standard:

porządkuje rozproszone w ustawie uproszczenia (różne warunki, różni adresaci),

opisuje warunki ich stosowania oraz konsekwencje dla ujęcia i wyceny,

odnosi się do uproszczeń w obszarze prezentacji i sporządzania sprawozdania finansowego (w tym uproszczonych sprawozdań jednostek mikro i małych),

wspiera ustalanie i dokumentowanie progów istotności w zasadach (polityce) rachunkowości.

Standard jest kierowany przede wszystkim do jednostek mikro i małych, ale jego logika (istotność, progi, analiza wpływu na rzetelny obraz) jest użyteczna także dla pozostałych jednostek.

▶ Cel nowelizacji

1. Mapa uproszczeń

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez KSR nr 16 jest uporządkowanie uproszczeń rozproszonych dotychczas w ustawie o rachunkowości. Standard pełni rolę praktycznej mapy, która pokazuje, jakie uproszczenia są dostępne, komu przysługują i na jakich warunkach mogą być stosowane. W ustawie uproszczenia były rozrzucone w wielu przepisach, często z dodatkowymi ograniczeniami – dotyczącymi formy prawnej, wielkości jednostki, rodzaju działalności czy konieczności zachowania ciągłości. W praktyce powodowało to niepewność: jednostki i biura rachunkowe nie zawsze miały jasność, czy dane uproszczenie rzeczywiście jest dopuszczalne w konkretnej sytuacji. KSR nr 16 zbiera te rozwiązania w jednym miejscu i pokazuje je w spójnym układzie.

2. Dwa progi istotności – porządek w decyzjach księgowych

Standard wprowadza wyraźne i bardzo potrzebne rozróżnienie dwóch progów istotności, które w praktyce pełnią zupełnie różne funkcje:

przy początkowym ujęciu – próg stosowany przy bieżących decyzjach ewidencyjnych, np. czy dany składnik aktywów ujmować w bilansie, czy odnieść bezpośrednio w koszty (ma charakter techniczny i operacyjny),

na potrzeby sprawozdania finansowego – próg oceniany z perspektywy użytkownika sprawozdania i wpływu informacji na jego decyzje (decyduje o prezentacji i ujawnieniach).

KSR nr 16 jasno pokazuje, że istotność nie jest jednowymiarowa – i że inne kryteria stosuje się przy księgowaniu, a inne przy prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. To jedna z najważniejszych zmian porządkujących praktykę.

3. Granice uproszczeń: rzetelny obraz i rachunek kosztów oraz korzyści

KSR nr 16 bardzo wyraźnie akcentuje, że uproszczenie:

jest prawem jednostki, a nie jej obowiązkiem,

musi być świadomie wybrane i opisane w zasadach (polityce) rachunkowości,

może być stosowane wyłącznie wtedy, gdy nie zniekształca rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego,

powinno być oceniane również przez pryzmat relacji kosztów i korzyści.

Uproszczenia nie mogą być stosowane z automatu ani wyłącznie dlatego, że są formalnie dopuszczalne. Każde z nich wymaga oceny – zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Dobrą praktyką jest udokumentowanie tej analizy oraz okresowa weryfikacja przesłanek stosowania uproszczeń, zwłaszcza gdy zmieniają się skala działalności lub jej charakter.

4. Jasny podział kompetencji: kto i za co odpowiada

KSR nr 16 porządkuje również bardzo istotny w praktyce podział odpowiedzialności za decyzje dotyczące uproszczeń:

kierownik jednostki – co do zasady odpowiada za decyzje w zakresie ujęcia i wyceny, w tym za ustalenie progów istotności oraz wybór uproszczeń ewidencyjnych,

organ zatwierdzający – podejmuje decyzje w określonych przypadkach dotyczących zakresu sprawozdania finansowego, takich jak wybór załącznika nr 4 albo 5 do ustawy czy rezygnacja ze sporządzania sprawozdania z działalności.

To rozróżnienie ma duże znaczenie dla biur rachunkowych, ponieważ jasno wskazuje, które decyzje mogą przygotować i zarekomendować, a które wymagają formalnej uchwały po stronie klienta. Dzięki temu łatwiej uporządkować proces wdrażania uproszczeń i odpowiednio udokumentować przyjęte rozwiązania.

▶ Od kiedy obowiązuje

Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i Gospodarki, tj. 21 października 2025 r. Stosuje się go po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2026 r. lub później. Dopuszczalne jest wcześniejsze zastosowanie regulacji standardu przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2025 r.

▶Znaczenie dla praktyki

KSR nr 16 w praktyce nie oznacza wprowadzania nowych rozwiązań księgowych, lecz świadome uporządkowanie tego, co często funkcjonowało intuicyjnie albo z przyzwyczajenia. W szczególności KSR nr 16 zwykle wymaga:

uporządkowania i spisania faktycznie stosowanych uproszczeń – nie tylko tych formalnie wpisanych do polityki rachunkowości, ale również tych wynikających z codziennej praktyki księgowej (np. automatyzmów w systemach FK, uproszczonych schematów dekretacji, jednorazowych ujęć kosztów),

wyraźnego rozdzielenia dwóch progów istotności: progu stosowanego przy początkowym ujęciu zdarzeń, progu istotności na potrzeby sprawozdania finansowego, oraz opisania ich w sposób spójny z charakterem działalności jednostki,

doprecyzowania zapisów polityki rachunkowości i procedur wewnętrznych, w tym wskazania: kto podejmuje decyzje o stosowaniu uproszczeń, w jakich sytuacjach wymagane są dodatkowe analizy, a także jak dokumentowane są przesłanki przyjętych rozwiązań,

przeglądu uproszczeń stosowanych rutynowo, zwłaszcza w jednostkach, w których zmieniły się: skala działalności, struktura finansowania, charakter transakcji (np. pojawiły się leasingi).

▶ Komentarz

KSR nr 16 porządkuje obszar, który przez lata sprawiał najwięcej trudności w praktyce. Ustawa o rachunkowości dopuszcza uproszczenia, ale nie odpowiadała jednoznacznie na pytanie, kiedy można je stosować bez ryzyka naruszenia zasady rzetelnego i jasnego obrazu. Nowy standard wypełnia tę lukę. Z punktu widzenia biur rachunkowych standard jest realnym wsparciem w codziennej pracy. Pozwala oprzeć decyzje dotyczące uproszczeń na jasnych zasadach, a nie wyłącznie na dotychczasowej praktyce.

Podstawa prawna Komunikat ministra finansów i gospodarki z 16 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia KSR nr 16 „Uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości” (Dz. Urz. MFiG z 2025 r. poz. 29)

Projekt KSR „Inwestycje w nieruchomości oraz inwestycje w WNiP”

▶ Co się może zmienić

Projekt KSR doprecyzowuje zasady rachunkowości dla inwestycji niefinansowych, tj. inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne. Standard nie tylko porządkuje definicje, ale też opisuje ujmowanie w księgach, wycenę na dzień bilansowy, prezentację skutków wyceny w rachunku zysków i strat oraz konsekwencje zmiany przeznaczenia składnika (np. przekwalifikowania środka trwałego na nieruchomość inwestycyjną).

▶ Zakres regulacji

Projekt obejmuje w szczególności:

modele wyceny po początkowym ujęciu:

model kosztu (wartość początkowa – umorzenie – odpisy),

model wartości godziwej (cena rynkowa lub inna wiarygodna wartość godziwa),

zasady zmiany modelu wyceny oraz sposób ujęcia skutków tej zmiany (z odniesieniem do art. 8 ust. 2 u.r. i KSR 7),

ujęcie przychodów i kosztów związanych z inwestycjami (w tym rozstrzygnięcie, kiedy to „góra” RZiS, a kiedy pozostałe operacyjne),

sprzedaż inwestycji i prezentację wyniku rozchodu,

przekwalifikowania (zmiana sposobu użytkowania) oraz skutki wyceny przy przejściu na model wartości godziwej,

inwentaryzację inwestycji (w tym zasady częstotliwości i metody),

ujawnienia i prezentację w sprawozdaniu finansowym, w tym wskazówki dot. amortyzacji w zależności od modelu biznesu.

▶ Cel projektu

Najważniejsze domknięcia projektu dla praktyki to m.in.:

dwa równoległe modele wyceny inwestycji (koszt albo wartość godziwa) i konieczność jednoznacznego wyboru w polityce rachunkowości.

spójność modelu w ramach danej kategorii: co do zasady ten sam model dla wszystkich nieruchomości inwestycyjnych i analogicznie dla inwestycji w WNiP.

zmiana przeznaczenia (np. środek trwały → inwestycja wyceniana w wartości godziwej) może generować różnice wyceny ujmowane w pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych.

prezentacja przychodów/kosztów zależy od modelu biznesu: najem może być działalnością podstawową albo poboczną i wtedy inaczej pokazujemy koszty amortyzacji i koszty utrzymania w RZiS.

sprzedaż inwestycji: wynik z rozchodu jest prezentowany jako „zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”, a koszty rozchodu korygują wynik – bez aktywowania kosztów sprzedaży, gdy brak przychodu w danym okresie.

▶ Znaczenie dla praktyki

Dla księgowych to przede wszystkim:

mniej sporów o to, czy najem i koszty inwestycji mają być w „pozostałych operacyjnych”, czy w przychodach/kosztach działalności podstawowej – projekt przenosi ciężar na analizę modelu biznesu,

konieczność dopracowania polityki rachunkowości: model wyceny, zasady amortyzacji, procedury ustalania wartości godziwej, sposób dokumentowania założeń,

większa odpowiedzialność kierownika jednostki przy wartości godziwej: założenia muszą być weryfikowalne, spójne i udokumentowane,

praktyczne ryzyko błędów przy przekwalifikowaniach i zmianie modelu wyceny (zwłaszcza gdy jednostka przechodzi na wartość godziwą i wyłącza amortyzację),

konieczność przygotowania ujawnień: co wyceniane jak, jakie założenia przy wartości godziwej, gdzie w RZiS pokazujemy skutki, jak traktujemy pustostany i ulepszenia.

▶ Komentarz

Projekt porządkuje kwestię inwestycji niefinansowych tam, gdzie w praktyce najczęściej rozjeżdżała się ich prezentacja: nie w samym wyborze modelu wyceny, tylko w kwestii jak skutki wyceny i koszty (amortyzacja/utrzymanie) mają trafić do rachunku zysków i strat. Kluczowe jest przesunięcie akcentu na model biznesu jednostki — to on rozstrzyga, czy najem jest działalnością podstawową, czy poboczną w pozostałych operacyjnych.

Stanowisko KSR w sprawie podatków obrotowych

▶ Co się zmieniło

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował stanowisko porządkujące zasady klasyfikacji obciążeń publicznoprawnych oraz identyfikacji tych danin, które mają charakter podatków obrotowych, a także zasady ich ujęcia na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego. Dokument wypełnia lukę interpretacyjną ustawy o rachunkowości i kończy wieloletnie rozbieżności w praktyce dotyczące ujmowania podatków i opłat w przychodach lub kosztach.

▶ Zakres regulacji

Stanowisko obejmuje wszystkie obciążenia publicznoprawne występujące w działalności jednostek, w szczególności te związane z obrotem, takie jak m.in. VAT, akcyza, opłata od środków spożywczych, opłaty środowiskowe, opłata paliwowa czy podatek od sprzedaży detalicznej. Dokument wskazuje, jak identyfikować daniny związane bezpośrednio z obrotem oraz jak je prezentować w rachunku zysków i strat niezależnie od ich nazwy ustawowej.

▶ Cel nowelizacji

Kluczową zmianą jest zastosowanie zasady wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną przy klasyfikacji podatków i opłat. Stanowisko definiuje cechy podatków obrotowych, takie jak m.in.:

powiązanie z pojedynczą transakcją sprzedaży,

przerzucenie ciężaru ekonomicznego na konsumenta,

możliwość korekty lub zwrotu daniny w razie anulowania transakcji,

brak opodatkowania eksportu.

Na tej podstawie jednostka ocenia, czy dana danina pomniejsza przychody, czy stanowi koszt działalności, co prowadzi do większej spójności i porównywalności sprawozdań finansowych.

▶ Od kiedy obowiązuje

Stanowisko zostało ogłoszone 7 maja 2025 r. i obowiązuje od tego dnia. Stosuje się je do sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się po tej dacie, przy czym możliwe było jego wcześniejsze zastosowanie. W praktyce rok 2026 jest pierwszym okresem, w którym stanowisko jest powszechnie stosowane przy sporządzaniu i badaniu sprawozdań finansowych za 2025 r.

▶ Znaczenie dla praktyki

Dla księgowych i biur rachunkowych stanowisko oznacza konieczność: sporządzenia zestawienia wszystkich podatków, opłat i danin publicznoprawnych występujących w jednostce, jednoznacznej kwalifikacji jako podatków obrotowych, kosztowych lub dochodowych, weryfikacji i ewentualnej aktualizacji polityki rachunkowości, oceny potrzeby zmian w planie kont, dekretach i ujawnieniach, rozważenia korekty danych porównawczych zgodnie z KSR nr 7 – z uwzględnieniem zasady istotności. Choć stanowisko nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, w praktyce stanowi istotny punkt odniesienia dla biegłych rewidentów i odbiorców sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna Komunikat ministra finansów z 9 kwietnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie klasyfikacji obciążeń publicznoprawnych oraz identyfikacji podatków obrotowych (Dz.Urz. Min. Fin. 2025, poz. 46)

Projekt KSR „wartości niematerialne i prawne”

▶ Co się może zmienić

Komitet Standardów Rachunkowości opracował i poddał konsultacjom publicznym projekt Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczący wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Projekt ma uporządkować zasady uznawania, wyceny, ujęcia w księgach oraz prezentacji i ujawnień WNiP w sprawozdaniu finansowym – w obszarze, w którym dotychczas praktyka była niejednolita, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów IT oraz prac badawczo-rozwojowych.

▶ Zakres regulacji

Projekt koncentruje się na WNiP w sprawozdawczości według ustawy o rachunkowości, w szczególności na:

kryteriach uznania składnika za WNiP (w tym na problemie kontroli przy rozwiązaniach cyfrowych i usługach dostępu),

ustalaniu wartości początkowej oraz zasadach wyceny po początkowym ujęciu,

amortyzacji i okresie ekonomicznej użyteczności (w tym podejściu do sytuacji, gdy okresu nie da się wiarygodnie określić),

utracie wartości (z odniesieniem do KSR 4),

prezentacji WNiP w sprawozdaniu finansowym oraz ujawnieniach w informacji dodatkowej.

▶ Cel projektu

Projekt porządkuje i ujednolica podejście w obszarze, który dotychczas był różnie interpretowany w praktyce. Do tej pory te same wydatki – szczególnie dotyczące IT, licencji, wdrożeń systemów oraz prac B+R – bywały kwalifikowane różnie w zależności od jednostki, zapisów polityki rachunkowości i podejścia audytora. W efekcie porównywalność sprawozdań była ograniczona, a spory dotyczyły przede wszystkim granicy między WNiP a kosztami okresu oraz zasad amortyzacji.

Projekt wprowadza spójny zestaw kryteriów i logikę decyzyjną, która ma pomóc rozstrzygać najczęstsze wątpliwości, w szczególności:

kiedy jednostka faktycznie kontroluje składnik (a kiedy ma jedynie prawo dostępu, jak w modelu SaaS),

jak odróżnić koszty prac badawczych (co do zasady ujmowane w kosztach) od kosztów prac rozwojowych (potencjalnie możliwych do aktywowania),

jak ustalać okres ekonomicznej użyteczności i kiedy – przy braku możliwości wiarygodnego oszacowania – stosować amortyzację w okresie nie dłuższym niż pięć lat,

jak projektować progi uproszczeń w ewidencji WNiP tak, aby ułatwiały księgowanie, ale nie zaniżały aktywów i nie zaburzały porównywalności.

Jednocześnie projekt ma charakter „porządkujący teraźniejszość”, a nie „rozstrzygający przyszłość”. Nie odpowiada w pełni na pytania, które coraz częściej pojawiają się w gospodarce cyfrowej, np. jak ujmować i wyceniać dane, algorytmy AI, modele uczenia maszynowego, relacje z klientami czy ekosystemy cyfrowe. W praktyce oznacza to, że nawet po przyjęciu standardu część zagadnień nadal będzie wymagała ostrożnej oceny, dobrego udokumentowania przesłanek oraz konsekwencji w stosowaniu zasad rachunkowości.

W praktyce projekt domyka obszary, które dziś najczęściej kończą się rozbieżnościami między jednostkami i dyskusją w badaniu sprawozdania m.in:

granica: WNiP czy koszt okresu (zwłaszcza IT, licencje, wdrożenia, usługi dostępu),

prace badawcze vs prace rozwojowe i warunki aktywowania kosztów rozwoju,

WNiP w toku i czytelna prezentacja nakładów „w realizacji”,

ujawnienia: mniej na wyczucie, więcej na jednolitych zasadach.

▶ Od kiedy może obowiązywać

Na tym etapie nie można wskazać konkretnej daty obowiązywania. W momencie oddawania dodatku do druku nie został jeszcze opublikowany.

▶ Znaczenie dla praktyki

Dla biur rachunkowych i działów księgowych to sygnał, w jakim kierunku mogą pójść oczekiwania rynku i audytorów. Warto uwzględnić projekt już teraz jako punkt odniesienia, bo pomaga:

uporządkować politykę rachunkowości klienta (zwłaszcza w obszarze IT i B+R),

przygotować spójną argumentację na potrzeby badania i kontroli („dlaczego to koszt”, „dlaczego to WNiP”),

wcześniej wychwycić miejsca ryzyka (SaaS, konfiguracje, wdrożenia, prace rozwojowe),

zaplanować zmiany w ewidencji i w dokumentowaniu decyzji (kto podejmuje decyzję, na jakiej podstawie i jakie dowody trzeba mieć).

▶ Komentarz

Projekt określa, jak rozumieć kontrolę, identyfikowalność i korzyści ekonomiczne oraz jak oddzielać WNiP od kosztów okresu. Najbardziej zyskają obszar IT (SaaS, wdrożenia, licencje) i prace rozwojowe, bo właśnie tam występuje najwięcej niejednolitych kwalifikacji i sporów w badaniu sprawozdania.

Projekt KSR „faktoring w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym faktoranta”

▶ Co się może zmienić

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczący ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień transakcji faktoringowych po stronie faktoranta. Projekt ma uporządkować praktykę rachunkową w obszarze faktoringu, w którym dotychczas występowały istotne rozbieżności interpretacyjne – zwłaszcza w zakresie wyksięgowania należności, kwalifikacji finansowania oraz prezentacji przepływów pieniężnych.

▶ Zakres regulacji

Projekt obejmuje transakcje faktoringu realizowane przez faktoranta, w tym:

faktoring należności (zwykły) – bez regresu, z regresem oraz o charakterze mieszanym,

faktoring zobowiązań (reverse factoring / finansowanie łańcucha dostaw),

zasady ujęcia i wyksięgowania należności,

klasyfikację zobowiązań handlowych i finansowych,

prezentację skutków faktoringu w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych,

zakres ujawnień w informacji dodatkowej.

▶ Cel projektu

Kluczową zmianą jest odejście od formalnego nazewnictwa umów na rzecz analizy ekonomicznej treści transakcji. Projekt wskazuje, że o sposobie ujęcia faktoringu decyduje przede wszystkim:

przeniesienie zasadniczych ryzyk i korzyści związanych z należnością,

istnienie lub brak regresu do faktoranta,

charakter finansowania w przypadku reverse factoringu (czy zobowiązanie handlowe staje się zobowiązaniem finansowym).

Projekt precyzuje także:

kiedy należność powinna zostać wyksięgowana z bilansu,

kiedy środki otrzymane od faktora należy traktować jako finansowanie,

jak klasyfikować wpływy i wydatki w rachunku przepływów pieniężnych,

jakie informacje o faktoringu powinny zostać ujawnione w sprawozdaniu finansowym.

▶ Od kiedy może obowiązywać

Projekt KSR przeszedł etap konsultacji publicznych, które zakończyły się 31 października 2025 r. Termin jego wejścia w życie nie został ogłoszony i będzie znany po zakończeniu dalszych prac Komitetu Standardów Rachunkowości.

▶ Znaczenie dla praktyki

Dla biur rachunkowych i jednostek prowadzących księgi rachunkowe projekt stanowi ważny punkt odniesienia już teraz. W szczególności m.in.:

ułatwia jednolite podejście do księgowania faktoringu należności i zobowiązań,

porządkuje prezentację faktoringu w rachunku przepływów pieniężnych,

pomaga przygotować politykę rachunkowości oraz noty objaśniające na przyszłe obowiązywanie standardu.

W praktyce wiele rozwiązań zaproponowanych w projekcie może być już dziś wykorzystywanych jako wzorzec dobrej praktyki, zwłaszcza w jednostkach korzystających z rozbudowanych programów faktoringowych.