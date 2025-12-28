- 1. Inwentaryzacja aktywów
1. Inwentaryzacja aktywów
• środki pieniężne w kasie (spis z natury),
• środki na rachunkach bankowych (potwierdzenie sald),
• zapasy, w tym produkcja w toku,
• aktywa bez bieżącej ewidencji magazynowej.
Upewnij się, że ustalenia odzwierciedlają stan na dzień bilansowy, nawet jeśli czynności wykonano w innym terminie.
2. Weryfikacja należności
• przegląd sald pod kątem ich realności,
• identyfikacja zaległości i należności spornych,
• ocena potrzeby utworzenia odpisów aktualizujących.
To klasyczna czynność „bilansowa”, nawet jeśli decyzje formalne zapadają już w styczniu.
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
• koszty dotyczące grudnia zafakturowane w styczniu,
• usługi ciągłe (media, najem, telekomunikacja),
• koszty znane co do rodzaju, ale jeszcze nieudokumentowane.
Sprawdź, czy zasada memoriału została zachowana.
4. Zobowiązania wobec pracowników
• wynagrodzenia należne za grudzień,
• składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
• delegacje nierozliczone do końca roku.
Koszt przypisz do właściwego roku, niezależnie od terminu wypłaty.
5. ZFŚS
• ustalenie rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia,
• weryfikacja planowanego i należnego odpisu,
• ewentualna korekta odpisu,
• przekazanie środków na rachunek ZFŚS do 31 grudnia (jeśli możliwe).
To jeden z obszarów najczęściej sprawdzanych przy kontrolach.
6. Kursy walutowe
• zastosowanie kursu średniego NBP z dnia bilansowego,
• przeliczenie środków pieniężnych, należności i zobowiązań walutowych,
• ujęcie różnic kursowych.
7. Rezerwy i zobowiązania warunkowe
• ocena ryzyk (spory sądowe, kary umowne, odprawy),
• decyzja o zasadności tworzenia rezerw.
Wystarczy rzetelna ocena – nie zawsze konieczne są kwoty „na twardo”.
8. Dane formalne i porządkowe
• wydruk lub zapis PDF wyciągu z KRS,
• sprawdzenie ciągłości numeracji dokumentów,
• zamknięcie raportów kasowych i ewidencji pomocniczych.
9. Zdarzenia po dniu bilansowym
• identyfikacja zdarzeń styczniowych,
• ocena, czy dostarczają informacji o stanie na 31 grudnia.
To naturalny most między księgami a sprawozdaniem finansowym.