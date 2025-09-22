Obowiązek przygotowania raportów śródrocznych został na nowo uregulowany w rozporządzeniu ministra finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie z 2025 r.). Zgodnie z jego par. 61 emitenci mają obowiązek przekazywać nie tylko raporty roczne, lecz także raporty kwartalne i półroczne.

Warto jednak podkreślić, że w samych raportach śródokresowych nie wprowadzono istotnych zmian w porównaniu z regulacjami obowiązującymi na podstawie rozporządzenia z 2018 r. Przepisy zostały przede wszystkim uporządkowane i doprecyzowane, zwłaszcza w odniesieniu do emitentów, którzy prowadzą księgi rachunkowe według innych standardów niż polska ustawa o rachunkowości czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF).

Na szczególną uwagę zasługuje jednak nowość, która pojawiła się w rozporządzeniu z 2025 r. – obowiązek informowania o sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Będzie on dotyczył wszystkich emitentów, ale należy zaznaczyć, że pierwsze sprawozdania w tym zakresie będą wymagane dopiero w raportach rocznych. Oznacza to, że w raportach półrocznych za 2025 r. jednostki nie muszą jeszcze ujmować informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ponadto trzeba wskazać, że ustawa o rachunkowości nie reguluje zasad sporządzania sprawozdań śródrocznych. W tym zakresie podstawowe znaczenie ma Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Standard określa minimalną treść raportu śródrocznego oraz zasady ujmowania i wyceny dla pełnego lub skróconego sprawozdania finansowego za okres śródroczny.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) podkreśla, że terminowa i wiarygodna sprawozdawczość śródroczna ułatwia inwestorom, wierzycielom i innym interesariuszom ocenę zdolności jednostki do generowania przychodów i przepływów pieniężnych oraz pozwala lepiej zrozumieć jej sytuację finansową i płynność.

Ramka 1

Reguły stosowania MSR w raportach śródrocznych Emitent z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości albo – po podjęciu decyzji przez organ zatwierdzający, o której mowa w ustawie o rachunkowości – zgodnie z MSR. Skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne emitent ten przygotowuje zgodnie z MSR.

Emitent, o którym mowa wyżej, którego papiery wartościowe nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na dzień bilansowy kończący dany rok obrotowy, a który przekazuje skonsolidowany raport roczny, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości albo – po decyzji organu zatwierdzającego o przejściu na MSSF – zgodnie z MSR.

Emitent z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Polska sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami rachunkowości, natomiast skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne przygotowuje zgodnie z MSR.

Ramka 2

Najważniejsze zasady wynikające z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” Porównywalność danych – w sprawozdaniu półrocznym trzeba pokazać dane bieżące i porównawcze: bilans – na koniec bieżącego półrocza i roku poprzedniego, rachunek wyników i przepływy – za bieżące półrocze oraz za półrocze poprzedniego roku.

– w sprawozdaniu półrocznym trzeba pokazać dane bieżące i porównawcze: bilans – na koniec bieżącego półrocza i roku poprzedniego, rachunek wyników i przepływy – za bieżące półrocze oraz za półrocze poprzedniego roku. Zakres sprawozdania – dopuszczalne jest sprawozdanie skrócone, ale musi zawierać co najmniej: skrócony bilans, rachunek zysków i strat (lub sprawozdanie z całkowitych dochodów), rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wybrane informacje dodatkowe.

– dopuszczalne jest sprawozdanie skrócone, ale musi zawierać co najmniej: skrócony bilans, rachunek zysków i strat (lub sprawozdanie z całkowitych dochodów), rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wybrane informacje dodatkowe. Ujmowanie i wycena – stosuje się te same zasady rachunkowości i wyceny co w sprawozdaniu rocznym, z uwzględnieniem szacunków dla okresów śródrocznych. Niedopuszczalne są uproszczenia, które zniekształcałyby obraz sytuacji jednostki.

– stosuje się te same zasady rachunkowości i wyceny co w sprawozdaniu rocznym, z uwzględnieniem szacunków dla okresów śródrocznych. Niedopuszczalne są uproszczenia, które zniekształcałyby obraz sytuacji jednostki. Ujawnienia – obowiązkowe są informacje o: odpisach aktualizujących, rezerwach, transakcjach z podmiotami powiązanymi, istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym, nietypowych operacjach oraz o wpływie sezonowości działalności na dane finansowe.

– obowiązkowe są informacje o: odpisach aktualizujących, rezerwach, transakcjach z podmiotami powiązanymi, istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym, nietypowych operacjach oraz o wpływie sezonowości działalności na dane finansowe. Cel sprawozdania – raport śródroczny ma być wiarygodnym źródłem wiedzy dla inwestorów i wierzycieli o zdolności jednostki do generowania przychodów, przepływów pieniężnych i utrzymania płynności.

Sporządzając raport półroczny – o czym należy pamiętać

Zgodnie z par. 70 rozporządzenia z 2025 r. raport półroczny musi zawierać wszystkie wymagane informacje. Przy jego sporządzaniu należy też stosować kilka podstawowych zasad.

Kontynuacja działalności i analiza ryzyk

Po pierwsze, podobnie jak w raporcie rocznym trzeba przeanalizować wszystkie okoliczności, które mogą zagrozić kontynuacji działalności jednostki.

Obecnie za najistotniejsze czynniki ryzyka uznaje się m.in.:

konsekwencje polityki prowadzonej za wschodnią granicą Polski,

skutki decyzji celnych USA.

Przy ocenie, czy założenie kontynuacji działalności jest możliwe, zarówno MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (obowiązujący dla większości emitentów sporządzających sprawozdania według MSSF), jak i ustawa o rachunkowości (art. 7 i 54) wymagają analizy wszystkich dostępnych informacji aż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Szczególne znaczenie mają tu kwestie płynności i koncentracji ryzyka.

Jeśli z analizy wynika, że sprawozdanie powinno być sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, kierownictwo powinno rozważyć dodatkowe ujawnienia. W raporcie warto wyjaśnić, czy i w jakim zakresie działalności jednostki towarzyszy niepewność.

Przykład 1

Ryzyka wskazywane w raportach półrocznych „Najistotniejszymi kategoriami ryzyka wpływającymi na funkcjonowanie Spółki i Grupy są: wzrost cen paliw oraz nośników energii,

zaburzenia w łańcuchu dostaw i dostępność materiałów (np. stal), paliw i energii na rynkach międzynarodowych związane z polityką celną USA i Chin,

zaburzenia oraz ograniczenia logistyczne w transporcie międzynarodowym,

możliwe światowe spowolnienie gospodarcze lub recesja,

potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa,

zmienność notowań miedzi na rynkach metali,

zmienność kursu walutowego USD/PLN,

wzrost cen materiałów i usług wynikający z obserwowanej wysokiej inflacji,

ogólna niepewność na rynkach finansowych oraz skutki gospodarcze kryzysu związanego z trwającym konfliktem w Ukrainie”.

Dane finansowe i kursy walutowe

Po drugie, raport półroczny musi zawierać co najmniej wybrane dane finansowe – także przeliczone na euro. Obejmują one podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego za półrocze bieżącego i poprzedniego roku obrotowego. W przypadku bilansu należy podać dane na koniec półrocza bieżącego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Należy sprawdzić, czy do przeliczenia danych zastosowano właściwe kursy. O ile na koniec roku zwraca się uwagę na zastosowanie kursu z 31 grudnia, o tyle w przypadku okresów śródrocznych zdarza się stosowanie kursów z dnia poprzedzającego przeprowadzenie operacji. Jest to jednak zasada odnosząca się wyłącznie do przeliczania transakcji na dzień ich dokonania. Tymczasem na koniec okresu śródrocznego trzeba zastosować zasady wyceny takie same jak przy sporządzaniu sprawozdania rocznego.

Zgodnie z rozporządzeniem dane finansowe podawane w raportach okresowych w przeliczeniu na złote lub euro przelicza się według następujących reguł:

poszczególne pozycje bilansu – według średniego kursu NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy dla danej waluty,

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i okresu go poprzedzającego.

Wskazać trzeba, że zgodnie z par. 66 ust. 2 nowego rozporządzenia, jeżeli dane finansowe zamieszczone w raporcie okresowym zostały podane w walucie innej niż złoty lub euro, emitent ma obowiązek zaprezentować co najmniej podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na złote i euro. W raporcie należy wskazać zasady przyjęte do przeliczeń oraz podać średnie kursy wymiany ogłoszone przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której sporządzono raport, w stosunku do złotego i euro, w tym w szczególności:

kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem,

kurs średni dla danego okresu – obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i okresu go poprzedzającego,

najwyższy i najniższy kurs w każdym okresie.

Skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównawcze

Po trzecie, raport półroczny zawiera skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego. Powinno ono być sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez firmę audytorską zgodnie z przepisami i standardami zawodowymi. Ważne jest zapewnienie właściwych przedziałów czasowych dla prezentacji poszczególnych elementów sprawozdania.

W raporcie śródrocznym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2025 r. w bilansie należy wykazać dane zarówno na 30 czerwca 2025 r., jak i na 31 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2024 r. Z kolei rachunek zysków i strat (a w przypadku jednostek stosujących MSSF – sprawozdanie z przychodów i kosztów oraz innych całkowitych dochodów), rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym powinny prezentować dane za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r., a porównawczo – za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Jak wskazuje par. 70 ust. 2 rozporządzenia z 2025 r., wszystkie dane zawarte w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym należy zaprezentować wraz z danymi porównywalnymi za półrocze poprzedniego roku obrotowego. W przypadku bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz zestawienia lokat sporządzanego przez alternatywną spółkę inwestycyjną należy dodatkowo podać dane za poprzedni rok obrotowy. Ma to zapewnić porównywalność prezentowanych informacji między półroczem bieżącego roku a danymi za okresy ubiegłe.

Jakie stosować zasady wyceny przy sporządzaniu sprawozdania śródrocznego

Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. Oznacza to, że jednostki nie mogą zrezygnować z ujmowania w sprawozdaniu półrocznym skutków trudniejszych zagadnień ani stosować rozwiązań, które powodowałyby, że sposób ujmowania zdarzeń w trakcie roku różniłby się od sposobu ich prezentowania w sprawozdaniu rocznym. Znajduje to odzwierciedlenie w zakresie informacji ujawnianych w raporcie.

Informacja dodatkowa

W świetle rozporządzenia z 2025 r. półroczne (podobnie jak kwartalne) skrócone sprawozdanie finansowe, będące składnikiem raportu okresowego, zawiera informację dodatkową obejmującą m.in. informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, a także informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych. Szczegółowo rozporządzenie wskazuje, że w informacji dodatkowej należy zawrzeć w szczególności:

informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;

informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;

informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw;

informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;

informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;

informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Odpisy aktualizacyjne i ich prezentacja

Niezbędne jest przeanalizowanie wszelkich wskazówek dotyczących potrzeby dokonania odpisów aktualizacyjnych oraz objaśnienie okoliczności ich ustalania. Dotyczy to wszystkich składników aktywów, jednak w praktyce najczęściej zapasów. W informacji dodatkowej jednostka powinna wskazać m.in.:

odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania oraz odwrócenie odpisów z tego tytułu,

odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów.

Najwygodniej jest przedstawić te informacje w formie tabelarycznej. Można połączyć dane dotyczące różnych grup aktywów, co ułatwia czytelnikowi analizę.

przykład 2

Prezentacja Spółka sporządzając raport półroczny na dzień 30 czerwca 2025 r. dokonała analizy posiadanych aktywów i w wyniku przeprowadzonej weryfikacji utworzyła odpisy aktualizujące. Największe zwiększenie odpisów dotyczyło rzeczowych aktywów trwałych (modernizowany park maszynowy, w którym część urządzeń utraciła wartość użytkową). Zwiększono również odpisy na zapasy, głównie ze względu na spadek cen rynkowych części magazynowych. W przypadku należności część wcześniej utworzonych odpisów rozwiązano w związku z odzyskaniem płatności od kontrahentów.

Odpisy aktualizujące Stan na 31.12.2024 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.06.2025 rzeczowe aktywa trwałe 852 000,00 362 500,00 92 000,00 1 122 500,00 zapasy 32 600,00 46 200,00 15 000,00 63 800,00 należności 326 900,00 423 000,00 523 000,00 226 900,00

Komentarz: Z danych wynika, że spółka znacząco zwiększyła poziom odpisów na rzeczowe aktywa trwałe, co może świadczyć o utracie wartości części majątku technicznego. Odpisy na zapasy również wzrosły, odzwierciedlając trudną sytuację rynkową w branży. Jednocześnie zmniejszenie odpisów na należności potwierdza poprawę ściągalności części wierzytelności. Tego rodzaju zestawienie ułatwia ocenę, w jakich obszarach jednostka ponosi największe ryzyko utraty wartości aktywów.

WAŻNE: Jednostka nie może pominąć odpisów aktualizacyjnych, rezerw ani skutków podatku odroczonego tylko dlatego, że są trudne do ujęcia w półroczu. Sprawozdanie śródroczne musi być sporządzone według takich samych zasad jak roczne.

Sytuacja gospodarcza a wycena aktywów i pasywów przy przygotowaniu sprawozdania śródrocznego

Jednostka sporządzająca raport śródroczny ma obowiązek ujawnienia informacji o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, jeżeli mają one istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i pasywów, w tym aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich instrumentów finansowych – niezależnie od tego, czy są ujmowane w wartości godziwej, czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W obecnych realiach szczególnego znaczenia nabiera uwzględnienie skutków trwających konfliktów zbrojnych i niepewności politycznej w Europie. Problemy kontrahentów lub emitentów papierów wartościowych posiadanych przez jednostkę mogą bowiem istotnie wpłynąć na wartość wykazywaną w sprawozdaniu. W przypadku rezerw konieczne jest ich utworzenie wg tych samych zasad, co na koniec roku. Zatem należy przeanalizować wszystkie przyszłe obowiązki, jakie mogą ciążyć na jednostkach. Nie ma znaczenia, czy wynikają one z przepisów prawa czy umów lub zwyczajów.

przykład 3

Obligacje Spółka X posiada w portfelu obligacje wyemitowane przez spółkę zagraniczną, której działalność została ograniczona w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Europie. W wyniku pogorszenia sytuacji gospodarczej emitenta oraz spadku notowań jego papierów wartościowych jednostka musiała dokonać aktualizacji wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych.

Instrumentfinansowy Wartość księgowa na 31.12.2024 Aktualizacja wartości (odpis) Wartość na 30.06.2025 Obligacje spółki zagranicznej 5 200 000,00 1 350 000,00 3 850 000,00

Komentarz: Aktualizacja wartości obligacji wynikała z konieczności odzwierciedlenia zwiększonego ryzyka kredytowego emitenta. Spółka X w raporcie śródrocznym dodatkowo objaśniła wpływ konfliktu zbrojnego na swoją działalność oraz wskazała, że sytuacja kontrahenta może wymagać dalszych korekt w kolejnych okresach sprawozdawczych.

przykład 4

Kurs walut Spółka Y posiada znaczące należności w funtach brytyjskich. W pierwszym półroczu 2025 r. kurs GBP/PLN uległ istotnym wahaniom, co znacząco wpłynęło na wartość należności prezentowanych w sprawozdaniu półrocznym.

Należności w GBP Kwota w walucie obcej Kursprzeliczeniowy Wartość w PLN na 31.12.2024 Wartość w PLN na 30.06.2025 10 000 000 10 000 000 5,1488 na 31.12.20244,9546 na 30.06.2025 51 488 000 49 546 000

Komentarz: Spadek kursu GBP/PLN spowodował zmniejszenie należności spółki o blisko 2 mln zł, co istotnie wpłynęło na poziom płynności prezentowanej w raporcie półrocznym. W informacji dodatkowej spółka wyjaśniła, że wahania kursowe wynikają z niepewności na rynkach finansowych i napięć geopolitycznych. Ujęcie takich skutków w sprawozdaniu śródrocznym jest niezbędne, aby wiernie odzwierciedlić ryzyka finansowe jednostki. Dodatkowo spółka wskazała, że część ekspozycji została zabezpieczona kontraktami forward, co pozwala użytkownikom raportu ocenić skuteczność przyjętej polityki zarządzania ryzykiem i jej wpływ na płynność finansową.

przykład 5

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego W pierwszym półroczu 2025 r. spółka odnotowała wzrost wartości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 320 000 zł, głównie w związku z różnicami przejściowymi dotyczącymi wyceny rzeczowych aktywów trwałych. Jednocześnie utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku w wysokości 150 000 zł, wynikające z rozliczenia strat podatkowych możliwych do odliczenia w kolejnych latach.

Pozycja Stan na 31.12.2024 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2025 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 680 000,00 zł 320 000,00 – 1 000 000,00 zł Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 240 000,00 zł 150 000,00 – 390 000,00 zł

Komentarz: Zmiana wartości podatku odroczonego odzwierciedla zarówno aktualizację różnic przejściowych, jak i działania spółki związane z optymalizacją podatkową. Wzrost rezerwy o 320 000 zł oznacza dodatkowe obciążenie wyniku finansowego, podczas gdy utworzenie aktywów w wysokości 150 000 zł częściowo kompensuje ten efekt.

W raporcie półrocznym spółka wskazała, że utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są uzasadnione prognozowanym poziomem dochodów podatkowych w kolejnych latach. Dzięki temu użytkownicy sprawozdania mogą lepiej ocenić, czy jednostka realistycznie zakłada możliwość wykorzystania strat podatkowych oraz jak różnice przejściowe wpływają na jej wynik i kapitał własny.

Przykład 6

Wpływ wojny celnej USA na metodologię szacunków i założeń W celu uwzględnienia wpływu czynników przyszłych spółka dokonała korekt prawdopodobieństwa oczekiwanych strat kredytowych na podstawie notowań instrumentów Credit Default Swap (CDS), zdywersyfikowanych w zależności od wewnętrznego ratingu kontrahenta. Wpływ ww. czynników na metodologię dokonanych szacunków dla instrumentów finansowych, dla których spółka była w stanie dokonać odpowiednich kalkulacji, zaowocował wzrostem oczekiwanych strat kredytowych od zobowiązania pozabilansowego z tytułu wystawionej przez bank na zlecenie spółki gwarancji na rzecz podmiotu zależnego. Komentarz: Tego rodzaju ujawnienie wskazuje, że jednostka nie ogranicza się do analizy danych historycznych, lecz aktywnie koryguje swoje szacunki o czynniki makroekonomiczne i polityczne. Włączenie do metodologii notowań CDS zwiększa wiarygodność wyceny ryzyka kredytowego i odzwierciedla praktykę zgodną z wymogami MSSF 9 oraz MSR 34. Dla użytkowników sprawozdania oznacza to przejrzystość co do przyjętych założeń oraz świadomość, że wartości ujmowane w raportach śródrocznych mogą podlegać istotnym fluktuacjom w wyniku zmian globalnych warunków gospodarczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rezerwy – zarówno na ryzyka prawne, jak i na świadczenia wobec pracowników – gdyż mają one bezpośredni wpływ na sytuację finansową i wynik netto jednostki.

Przykład 7

Świadczenia pracownicze W I półroczu 2025 r. spółka zwiększyła rezerwę na spór sądowy z 1,2 mln zł do 2,0 mln zł. Dodatkowo utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i jubileuszowe) w kwocie 600 tys. zł. Podstawą ustalenia rezerw były opinie ekspertów prawnych i aktuarialnych. Komentarz: Wzrost rezerwy na spór sądowy podkreśla rosnące ryzyko prawne, jakie obciąża jednostkę. Z kolei utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze pokazuje, że spółka prawidłowo identyfikuje i ujmuje przyszłe zobowiązania wobec zatrudnionych. Tego rodzaju ujawnienia są kluczowe dla oceny stabilności finansowej, ponieważ wskazują, że jednostka uwzględnia zarówno ryzyka bieżące, jak i długoterminowe.

WAŻNE: Wzrost rezerw (np. na spory sądowe, świadczenia pracownicze) wymaga nie tylko wskazania kwot, ale także objaśnienia podstaw ich wyceny. Brak takiej informacji obniża wiarygodność raportu i może wprowadzać w błąd użytkowników sprawozdania.

Zdarzenia nietypowe w I półroczu 2025 r. na które warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Jak wskazuje par. 70 rozporządzenia z 2025 r., informacja dodatkowa zawiera również kwotę i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość. Oznacza to, że spółka nie może ograniczyć się wyłącznie do danych liczbowych – konieczne jest objaśnienie okoliczności i charakteru takich zdarzeń. Ich zakres może być bardzo zróżnicowany. Mogą to być m.in.:

sprzedaż znaczących składników majątkowych,

zaciągnięcie lub spłata zadłużenia (np. kredytów, obligacji),

przejęcia lub połączenia sfinalizowane w danym półroczu,

restrukturyzacje lub nietypowe jednorazowe koszty,

nadzwyczajne odpisy aktualizacyjne.

Przy sporządzaniu raportu śródrocznego szczególnie ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie i ujawnienie zdarzeń o charakterze nietypowym. Ich brak może istotnie zniekształcić obraz sytuacji finansowej jednostki. Checklista wskazuje najważniejsze obszary, które księgowi powinni każdorazowo zweryfikować przed publikacją raportu.

Ramka 3

Najważniejsze zdarzenia nietypowe wymagające ujawnienia: sprzedaż lub zakup znaczących składników majątkowych;

zaciągnięcie lub wcześniejsza spłata kredytów, pożyczek lub obligacji;

niespłacenie kredytu/pożyczki lub naruszenie istotnych postanowień umowy kredytowej;

przejęcia, połączenia, restrukturyzacje jednostek;

utworzenie lub istotne zwiększenie rezerw (np. na spory sądowe, świadczenia pracownicze, podatki);

nietypowe odpisy aktualizujące aktywa;

transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe;

emisja obligacji, factoring, zabezpieczenia walutowe;

ugody sądowe, odszkodowania, kary umowne o dużej wartości;

ograniczenie dostępu do finansowania lub niewykonanie umów leasingowych;

wpływ zdarzeń zewnętrznych (konflikty zbrojne, zmiany regulacyjne, cła, kryzysy na rynkach).

Do najistotniejszych ujawnień należą m.in. informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki albo o naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

przykład 8

Rezerwy Spółka Z toczy spór sądowy z kontrahentem o zapłatę kary umownej. W pierwszym półroczu 2025 r. pojawiły się nowe okoliczności – kontrahent przedstawił dodatkowe roszczenia, a kancelaria prawna oceniła prawdopodobieństwo przegrania sprawy jako wysokie. Zarząd zdecydował o zwiększeniu rezerwy na zobowiązania sądowe.

Rodzaj rezerwy Stan na 31.12.2024 Utworzenie/zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na 30.06.2025 Rezerwa na spór sądowy 1 200 000,00 800 000,00 – – 2 000 000,00 Rezerwa na świadczenia prac. 450 000,00 90 000,00 40 000,00 – 500 000,00

Komentarz: Wzrost rezerwy na spór sądowy z 1,2 mln zł do 2 mln zł pokazuje, że ryzyko prawne spółki istotnie się zwiększyło. Jednocześnie utworzenie i zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i jubileuszowe) wskazuje na konieczność ujęcia przewidywanych przyszłych zobowiązań wobec zatrudnionych. W raporcie półrocznym spółka objaśniła podstawy wyceny rezerw, podkreślając, że zostały one oparte na opiniach ekspertów prawnych i aktuarialnych. Tego rodzaju ujawnienia są kluczowe dla użytkowników raportu, ponieważ dowodzą, że spółka prawidłowo identyfikuje i prezentuje swoje zobowiązania warunkowe oraz długoterminowe. Jednocześnie pozwalają ocenić wpływ ryzyk prawnych i kosztów pracowniczych na stabilność finansową jednostki w kolejnych okresach.

Szczególny nacisk rozporządzenie kładzie także na transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe. W takim przypadku raport powinien zawierać co najmniej:

a) informacje o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacje o powiązaniach emitenta lub jednostki zależnej z tym podmiotem,

c) informacje o przedmiocie transakcji,

d) istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem specyficznych zapisów odbiegających od standardów rynkowych,

e) inne informacje niezbędne do zrozumienia wpływu transakcji na sytuację jednostki,

f) wszelkie zmiany transakcji z podmiotami powiązanymi opisane w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na majątek, finanse i wynik emitenta.

Poniższe przykłady pokazują, jak ujawnienia dotyczące zdarzeń nietypowych i o szczególnym znaczeniu mogą wyglądać w praktyce raportu półrocznego.

Przykład 9

Nieruchomość inwestycyjna W pierwszym półroczu 2025 r. spółka sprzedała nieruchomość inwestycyjną o wartości bilansowej 12 000 000 zł. Transakcja przyniosła zysk w wysokości 3 800 000 zł, który został ujęty w rachunku zysków i strat w pozycji „pozostałe przychody operacyjne”. Jednocześnie w tym samym okresie spółka dokonała wcześniejszej spłaty obligacji o wartości nominalnej 5 000 000 zł, co obniżyło poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych prezentowanych w bilansie na 30 czerwca 2025 r. Komentarz: Oba zdarzenia miały istotny charakter i nie występują w działalności spółki w sposób regularny, dlatego zostały szczegółowo ujawnione w informacji dodatkowej. Sprzedaż nieruchomości wpłynęła na znaczący wzrost wyniku netto półrocza, natomiast wcześniejsza spłata obligacji poprawiła strukturę finansowania i zmniejszyła ryzyko płynności w kolejnych okresach.

Przykład 10

Brak spłaty kredytu W I półroczu 2025 r. spółka nie spłaciła w terminie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł. Do dnia bilansowego (30 czerwca 2025 r.) nie podpisano aneksu ani nie podjęto działań naprawczych, co spowodowało konieczność ujęcia całości zobowiązania jako krótkoterminowego. Dodatkowo spółka zawarła umowę sprzedaży komponentów z jednostką powiązaną, stosując cenę niższą o 15 proc. od średniej rynkowej. W raporcie półrocznym ujawniono szczegóły transakcji, wskazano charakter powiązań oraz wartość transakcji (1 500 000 zł). Komentarz: Takie ujawnienia mają fundamentalne znaczenie dla wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej. Pokazują nie tylko bieżące ryzyka związane z płynnością (niespłacony kredyt), ale też zagrożenia wynikające z transakcji nierynkowych z podmiotami powiązanymi. Dla inwestorów i wierzycieli są to informacje kluczowe, bo pozwalają właściwie ocenić skalę ryzyka i stabilność jednostki.

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej

Emitenci papierów wartościowych mają obowiązek ujawniać w raportach śródrocznych informacje dotyczące instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Kluczowe znaczenie mają objaśnienia sposobu ustalenia wartości godziwej – zwłaszcza w sytuacjach, gdy jednostka zmienia stosowaną metodologię.

Dodatkowo należy wskazać informacje o zmianach w klasyfikacji aktywów finansowych, wynikających np. ze zmiany celu posiadania czy sposobu wykorzystania danych aktywów. Takie zdarzenia muszą być precyzyjnie objaśnione, ponieważ wpływają na sposób prezentacji wyników i ocenę sytuacji jednostki.

Przykład 11

Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych W I półroczu 2025 r. spółka przekwalifikowała obligacje z aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności do aktywów dostępnych do sprzedaży. Wartość przekwalifikowanych papierów na dzień zmiany wyniosła 300 000 zł. Decyzja była podyktowana koniecznością pozyskania środków na spłatę poręczenia udzielonego spółce C. Komentarz: Tego rodzaju przekwalifikowanie wymaga szczegółowego ujawnienia w informacji dodatkowej. Zmiana kategorii aktywów finansowych wpływa bowiem na sposób ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniu, a także na wynik finansowy jednostki. Wskazanie przyczyn decyzji (w tym przypadku konieczności spłaty poręczenia) pozwala użytkownikom sprawozdania lepiej ocenić politykę zarządzania aktywami oraz elastyczność jednostki w reagowaniu na zobowiązania finansowe.

Ramka 4

Checklista – ujawnienia o wartości godziwej w raporcie półrocznym 1. Metodologia wyceny – czy opisano zastosowaną metodę ustalania wartości godziwej (np. ceny rynkowe, modele wyceny)? 2. Zmiany w metodach wyceny – czy wskazano, że dokonano zmian metod i czy wyjaśniono ich przyczyny oraz skutki? 3. Klasyfikacja aktywów finansowych – czy opisano zmiany w klasyfikacji (np. przeniesienie między kategoriami: utrzymywane do terminu wymagalności → dostępne do sprzedaży)? 4. Poziomy hierarchii wartości godziwej – czy ujawniono, na którym poziomie (1, 2 czy 3) zaklasyfikowano dany instrument finansowy? 5. Zakres i wartość przekwalifikowań – czy podano kwoty oraz powody przekwalifikowań? 6. Ryzyka rynkowe – czy spółka wyjaśniła, jak wahania rynkowe (kursy, stopy procentowe, CDS) wpływają na wycenę instrumentów? 7. Wpływ na sprawozdanie – czy przedstawiono skutki ujawnionych zmian w bilansie, rachunku zysków i strat oraz przepływach pieniężnych? 8. Instrumenty zabezpieczające – czy podano informacje, w jakim zakresie jednostka stosuje zabezpieczenia (np. forwardy, swapy)? 9. Transakcje z podmiotami powiązanymi – czy ujawniono szczegóły, jeśli instrumenty finansowe były przedmiotem takich transakcji? ©℗

Zmiany w prezentacji i sezonowość działalności w raporcie śródrocznym

Raport śródroczny oprócz informacji o instrumentach finansowych i ich wycenie w wartości godziwej, powinien zawierać również dane dotyczące innych obszarów wymaganych przez przepisy. Szczególne znaczenie mają ujawnienia dotyczące modyfikacji w sposobie prezentacji danych oraz sezonowości działalności. To one pozwalają użytkownikom raportu zrozumieć, dlaczego wyniki półroczne różnią się od danych rocznych. Każda zmiana prezentacji wymaga nie tylko wyjaśnienia, lecz także odpowiedniego przekształcenia danych porównawczych, aby zapewnić ich pełną porównywalność. Z kolei opis sezonowości powinien wskazywać specyfikę branży oraz jej przełożenie na przychody i wynik netto – zarówno w ujęciu liczbowym, jak i narracyjnym.

Przykład 12

Prezentacja podatku odroczonego W I półroczu 2025 r. spółka zmieniła prezentację pozycji podatku odroczonego. Dotychczas aktywa i zobowiązania wykazywano oddzielnie, natomiast od stycznia 2025 r. prezentowane są per saldo w jednej pozycji bilansowej. Dane porównawcze za poprzedni okres zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz: Zmiana prezentacji nie wpływa na wynik finansowy, ale ma znaczenie dla przejrzystości sprawozdania. Dzięki ujęciu per saldo raport lepiej pokazuje faktyczny stan rozrachunków z tytułu podatku odroczonego. Kluczowe jest jednak objaśnienie tej zmiany w informacji dodatkowej, aby użytkownicy mogli porównać dane między okresami.

Przykład 13

Sezonowość w branży energetycznej Sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznych zależy od warunków atmosferycznych i jest najwyższa w okresie wiosenno-letnim. Jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym spada w tym okresie z uwagi na dłuższy dzień, a rośnie w sezonie jesienno-zimowym. Podobny efekt dotyczy sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych – szczyt przypada na miesiące chłodniejsze. Komentarz: Ujęcie takich danych w raporcie śródrocznym jest niezbędne, bo pozwala zrozumieć odchylenia w przychodach i wyniku operacyjnym. Dzięki objaśnieniom dotyczącym sezonowości inwestorzy i analitycy wiedzą, że niższe przychody w I półroczu nie świadczą o problemach spółki, lecz wynikają ze specyfiki działalności.

WAŻNE: Każda zmiana prezentacji danych wymaga przekształcenia informacji porównawczych. Sezonowość działalności musi być wyjaśniona opisowo, aby użytkownicy raportu rozumieli różnice między półroczem a całym rokiem.

Inne obowiązkowe ujawnienia, które powinien obejmować raport śródroczny

Oprócz danych finansowych i informacji o wycenie aktywów, raport półroczny powinien obejmować także elementy odnoszące się do działalności kapitałowej i polityki właścicielskiej jednostki. Ujawnienia te mają istotne znaczenie dla oceny stabilności spółki oraz dla interesariuszy, w tym inwestorów i wierzycieli.

Zakres tych danych obejmuje m.in.:

emisję, wykup i spłatę papierów wartościowych,

politykę dywidendową (wypłaty i deklaracje),

zmiany stosowanych zasad rachunkowości i prezentacji danych.

Takie informacje mają charakter opisowy, ale często muszą być powiązane z liczbami, aby odbiorca mógł ocenić ich wpływ na kondycję jednostki.

Ramka 5

Rozszerzona checklista dla księgowych ✔ Emisja, wykup lub spłata papierów wartościowych – podaj rodzaj instrumentu, jego wartość oraz wpływ transakcji na strukturę finansowania i zadłużenia. ✔ Dywidenda (wypłacona lub zadeklarowana) – wskaż łączną kwotę oraz wartość w przeliczeniu na 1 akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; informacja ta odzwierciedla politykę właścicielską jednostki. ✔ Zmiany zasad (polityki) rachunkowości – ujawnij charakter zmiany (np. sposób prezentacji podatku odroczonego), jej wpływ na dane oraz sposób przekształcenia informacji porównawczych. ✔Sezonowość lub cykliczność działalności – opisz wpływ specyfiki branży na wyniki półroczne (np. większe przychody w drugim półroczu, sezonowe spadki popytu), aby umożliwić porównanie danych z rokiem obrotowym.

Emisja i wykup papierów wartościowych

Czytelnicy raportu powinni znaleźć w nim informacje dotyczące emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Dane te są istotne dla oceny struktury finansowania i poziomu zadłużenia jednostki. Informacje te powinny obejmować zarówno nowe emisje papierów wartościowych, jak i operacje związane z ich wykupem lub umorzeniem.

Przykład 14

Umorzenie akcji własnych W lutym 2025 r. spółka nabyła w ramach programu buy-back 500 000 akcji własnych o łącznej wartości 3 000 000 zł. W czerwcu akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy obniżono o 500 000 zł. Komentarz: Umorzenie akcji własnych wpływa na strukturę kapitału własnego i wymaga pełnego ujawnienia w raporcie śródrocznym. Informacja ta jest kluczowa dla akcjonariuszy, gdyż sygnalizuje strategię spółki w zakresie zarządzania kapitałem i zwiększania wartości dla inwestorów.

Przykład 15

Emisja obligacji korporacyjnych W maju 2025 r. spółka wyemitowała obligacje pięcioletnie o wartości nominalnej 20 000 000 zł z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 2,5 proc. Środki z emisji przeznaczono na refinansowanie kredytu inwestycyjnego i częściowe sfinansowanie budowy nowej linii produkcyjnej. Komentarz: Nowa emisja obligacji ma istotny wpływ na strukturę finansowania jednostki. Z jednej strony zwiększa poziom zadłużenia, z drugiej – poprawia elastyczność finansową poprzez rozłożenie spłat w czasie. Ujawnienie szczegółów emisji, takich jak wartość, warunki oprocentowania i cel wykorzystania środków, jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka kredytowego i strategii inwestycyjnej spółki.

Ramka 6

Checklista – ujawnienia dotyczące emisji i wykupu papierów wartościowych ■ Czy ujawniono rodzaj papierów wartościowych (akcje zwykłe, uprzywilejowane, obligacje, warranty)? ■ Czy wskazano datę emisji/wykupu/umorzenia? ■ Czy podano liczbę i wartość nominalną papierów? ■ Czy ujawniono cenę emisyjną (w przypadku emisji) oraz wpływy z emisji? ■ Czy opisano cel emisji (np. refinansowanie zadłużenia, inwestycje rozwojowe, program buy-back)? ■ Czy wskazano wpływ transakcji na kapitał własny (np. obniżenie kapitału zakładowego po umorzeniu)? ■ Czy ujawniono źródło finansowania wykupu (środki własne, kredyt)? ■ Czy zamieszczono informacje o prawach poboru (w przypadku emisji akcji)? ■ Czy podano inne istotne warunki emisji/wykupu, np. harmonogram, ograniczenia prawne, uchwały WZA?

Wypłata dywidendy

Raport śródroczny powinien zawierać także informacje o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie – zarówno w ujęciu łącznym, jak i w przeliczeniu na jedną akcję. Niezbędne jest wskazanie podziału na akcje zwykłe i uprzywilejowane, co pozwala użytkownikom raportu właściwie ocenić politykę dywidendową spółki.

Przykład 16

Zaliczka na dywidendę W czerwcu 2025 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2025 r. w wysokości 2 200 000 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję. W informacji dodatkowej wskazano podstawę prawną decyzji i źródło finansowania zaliczki. Komentarz: Wypłata zaliczki na dywidendę ma bezpośredni wpływ na poziom środków pieniężnych i powinna być jasno zaprezentowana w raporcie. Użytkownicy sprawozdania zyskują dzięki temu wgląd w politykę dywidendową spółki i mogą ocenić jej wpływ na płynność finansową.

Oprócz kwoty i terminu wypłaty, sprawozdawcy muszą pamiętać o pełnym ujawnieniu wszystkich elementów formalnych i finansowych dotyczących dywidendy. Pomocna będzie poniższa lista kontrolna.

Ramka 7

Checklista – ujawnienia dotyczące wypłaty dywidendy ■ Czy podano wysokość dywidendy łącznej w złotych? ■ Czy wskazano kwotę dywidendy na jedną akcję? ■ Czy rozróżniono akcje zwykłe i uprzywilejowane (jeśli występują)? ■ Czy ujawniono datę uchwały organu zatwierdzającego o wypłacie dywidendy? ■ Czy określono dzień dywidendy i termin wypłaty? ■ Czy opisano sposób wypłaty (np. przelew, dopisanie do rachunku papierów wartościowych)? ■ Czy wskazano źródło finansowania dywidendy (zysk bieżący, kapitał zapasowy)? ■ Czy ujęto ewentualne ograniczenia prawne/statutowe dotyczące wypłaty dywidendy? ■ Czy zamieszczono informację porównawczą – wysokość dywidendy wypłaconej w poprzednim roku obrotowym?

Zmiany zasad i porównywalność danych

Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli jednostka w trakcie pierwszych miesięcy 2025 r. zmieniła sposób wyceny aktywów lub pasywów albo sposób grupowania zdarzeń, skutki takiego postępowania należy ująć jako zysk/stratę z lat ubiegłych. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie porównywalności danych za poprzedni okres poprzez odpowiednie przekształcenie informacji porównawczych.

Przykład 17

Metody wyceny W styczniu 2025 r. spółka zmieniła metodę wyceny zapasów z metody LIFO na metodę FIFO. Skutki zmiany (zwiększenie aktywów obrotowych o 1 200 000 zł i wzrost kapitału własnego o 970 000 zł) odniesiono na wynik z lat ubiegłych, a dane porównawcze za I półrocze 2024 r. zostały przekształcone zgodnie z wymogami rozporządzenia. Komentarz: Tego rodzaju ujawnienie pozwala użytkownikom sprawozdania ocenić, w jaki sposób zmiana zasad rachunkowości wpłynęła na prezentowane wyniki i porównywalność danych.

Informacja dodatkowa

Obowiązkiem każdej jednostki sporządzającej raport śródroczny jest ujawnienie zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały ujęte w skróconym sprawozdaniu finansowym, jeżeli mogą w istotny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Do takich zdarzeń mogą należeć m.in.: zmiany w składzie organów zarządczych lub nadzorujących, zawarcie istotnych umów lub porozumień, rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych lub programów oszczędnościowych.

Katalog ten nie jest zamknięty – istotne mogą być także inne zdarzenia, które w ocenie kierownictwa jednostki powinny zostać ujawnione, aby raport śródroczny dawał wierny i rzetelny obraz sytuacji spółki.

Przykład 18

Skład organów zarządczych 1 lipca 2025 r. na członka zarządu został powołany pan Marek Matkowski, który zastąpił w tym dniu pana Kazimierza Kaznowskiego. Pan Marek Matkowski otrzymał absolutorium jako członek zarządu za rok obrotowy 2024. Ponadto w dniu 12 czerwca 2025 r. członek Rady Nadzorczej spółki, pan Jan Jankowski, w związku z przejściem na emeryturę złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Komentarz: Zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej są istotne z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego i stabilności organizacyjnej. Ujawnienie tych informacji pozwala interesariuszom ocenić, czy zmiany personalne mogą mieć wpływ na strategię oraz przyszłe wyniki jednostki.

Przykład 19

Zawarcie istotnej umowy W dniu 3 czerwca 2025 r. spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki WKT sp. z o.o. Następnie 23 czerwca 2025 r. podpisano umowę ostateczną, która została zrealizowana 29 września 2025 r. Komentarz: Transakcja zbycia udziałów w spółce zależnej stanowi zdarzenie istotne dla grupy kapitałowej, ponieważ zmienia strukturę jej aktywów i źródła przychodów. Ujawnienie takich umów w informacji dodatkowej pozwala użytkownikom raportu właściwie ocenić wpływ transakcji na przyszłą sytuację finansową jednostki dominującej.

Przykład 20

Proces restrukturyzacyjny W marcu i kwietniu 2025 r. spółka wdrożyła program restrukturyzacyjny, który pozwolił znacząco obniżyć dynamikę wzrostu kosztów operacyjnych w stosunku do wzrostu sprzedaży. Na działalność operacyjną wpłynęły również zdarzenia jednorazowe – sprzedaż gruntu w Warszawie za 10 mln zł oraz otrzymanie dotacji do wynagrodzeń w wysokości 0,9 mln zł. Komentarz: Informacje o restrukturyzacji i działaniach oszczędnościowych są kluczowe dla oceny perspektyw spółki. Pokazują one, w jaki sposób jednostka dostosowuje strukturę kosztów do warunków rynkowych. Ujęcie zdarzeń jednorazowych pozwala z kolei odróżnić wyniki typowe od tych, które mogą nie powtórzyć się w przyszłych okresach.

Zobowiązania i aktywa warunkowe

W raporcie półrocznym trzeba też ująć informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Jest to szczególnie istotne w warunkach zwiększonej niepewności gospodarczej i ryzyka finansowego. Wiele jednostek, którym spółka poręczyła kredyty lub udzieliła gwarancji finansowych, może mieć trudności ze spłatą zobowiązań. W takiej sytuacji wzrasta ryzyko, że obecne zobowiązania warunkowe przekształcą się w rezerwy lub rzeczywiste zobowiązania. W informacji dodatkowej trzeba wskazać, czy istnieje takie ryzyko. To kluczowe z punktu widzenia wierzycieli i inwestorów.

W raporcie śródrocznym należy ująć również inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. Dzięki temu raport będzie pełniejszy i bardziej transparentny dla odbiorców.