Ministerstwo Finansów i Komitet Standardów Rachunkowości opublikowały projekt krajowego standardu „Wartości niematerialne i prawne” (dalej: WNiP). Ma on w prosty i uporządkowany sposób wyjaśnić zasady ujmowania, wyceny i prezentacji tej grupy aktywów. Dokument trafił do konsultacji publicznych i ma uporządkować praktykę jednostek sporządzających sprawozdania według ustawy o rachunkowości.

Do tej pory te same koszty bywały ujmowane różnie (np. wdrożenia ERP czy prace rozwojowe – raz jako WNiP, raz w kosztach bieżących), co utrudniało porównywalność i badanie sprawozdań. Projekt wprowadza spójne kryteria rozpoznania, wyceny i prezentacji WNiP i – choć jest zasadniczo zbieżny z podejściem MSR 38 – zachowuje kilka istotnych różnic m.in.:

nie dopuszcza modelu przeszacowania (wyceny w wartości przeszacowanej),

nie wyłącza z kategorii WNiP aktywów przeznaczonych do sprzedaży lub do zwrotu właścicielom,

włącza do wartości początkowej różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie WNiP (szersze podejście niż w MSR 23),

stosuje odmienny – z reguły węższy – zakres ujawnień.

Na tym tle projekt porządkuje obszary, w których dotąd panowała największa dowolność, a zarazem odpowiada na realia polskich jednostek. Warto o nim pisać właśnie teraz, bo znaczenie aktywów niematerialnych w gospodarce stale rośnie – w wielu firmach to one, a nie majątek rzeczowy, decydują o przewadze konkurencyjnej.

Tło i cel standardu o wartościach niematerialnych i prawnych

Prace nad projektem trwały kilka lat i wynikały z sygnałów z praktyki: rozbieżnej kwalifikacji wydatków na prace B+R, różnic w ewidencji kosztów oprogramowania oraz niejednolitej prezentacji WNiP w sprawozdaniach. Celem jest:

ujednolicenie praktyki księgowej i ograniczenie rozbieżności interpretacyjnych ustawy o rachunkowości,

wsparcie dla biegłych rewidentów i audytorów (łatwiejsza weryfikacja),

zbieżność z MSR 38 przy zachowaniu realiów polskich jednostek, zwłaszcza MSP,

zwiększenie przejrzystości i porównywalności informacji o WNiP.

Projekt porządkuje obecne zagadnienia, ale – zgodnie z akcentem z wywiadu – nie rozstrzyga jeszcze wielu problemów przyszłościowych (dane, AI, ekosystemy cyfrowe).

Zakres standardu o wartościach niematerialnych i prawnych

Projekt obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi. W szczególności reguluje:

definicję i kryteria rozpoznania aktywów – wskazuje, że muszą być identyfikowalne, kontrolowane przez jednostkę i przynosić przyszłe korzyści ekonomiczne,

początkową wycenę – rozróżnia koszty, które mogą zostać zakwalifikowane jako WNiP (np. licencja na oprogramowanie), od tych, które należy odnieść do kosztów okresu (np. abonament za dostęp do aplikacji),

prace rozwojowe – określa warunki, które muszą być spełnione, by możliwe było ich ujęcie w aktywach,

amortyzację i utratę wartości – WNiP amortyzuje się przez okres ich ekonomicznej użyteczności; gdy okresu nie da się wiarygodnie określić, stosuje się okres nie dłuższy niż 5 lat (obowiązkowo dla wartości firmy i zakończonych prac rozwojowych; dla innych WNiP – wyjątkowo, z odpowiednim uzasadnieniem). Testy na utratę wartości przeprowadza się w razie przesłanek zgodnie z KSR 4,

okresy użytkowania – omawia różnice w traktowaniu aktywów o krótkim czasie używania (np. aplikacje mobilne) i takich, które mogą być wykorzystywane latami (np. patenty),

ujawnienia w sprawozdaniu finansowym – nakazuje prezentację szczegółowych informacji w notach, w tym okresów amortyzacji, wartości brutto i umorzenia, odpisów aktualizujących oraz ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z aktywów (np. zastawy).

W projekcie podano także przykłady aktywów, które mieszczą się w kategorii WNiP: licencje, prawa autorskie, patenty, programy komputerowe, koszty zakończonych prac rozwojowych czy koncesje.

Rozliczanie kosztów prac rozwojowych

Najwięcej wątpliwości w praktyce budzi granica między badaniami a rozwojem. Projekt standardu stawia sprawę jasno: koszty badań obciążają wynik okresu, bo na tym etapie efekty są niepewne. Koszty rozwoju można aktywować wyłącznie wtedy, gdy jednostka udokumentuje łączne spełnienie warunków:

wykonalność techniczna projektu,

zamiar i zdolność jego ukończenia (kadrowa i finansowa),

możliwość wykorzystania lub sprzedaży efektów,

przewidywane korzyści ekonomiczne (pokrywające co najmniej wartość aktywowanych nakładów),

dostępność zasobów,

wiarygodna wycena kosztów.

Dodatkowo projekt wymaga odrębnej ewidencji każdego projektu prac rozwojowych (bez „grupowania” inicjatyw pod jedną pozycją) oraz rzetelnej dokumentacji spełnienia przesłanek – tak, aby biegły rewident mógł potwierdzić zasadność ujęcia w aktywach. Jeżeli projekt zakończy się niepowodzeniem lub przesłanki przestaną być spełnione, nakłady trzeba odnieść w koszty (odpis aktualizujący). W praktyce aktywowanie kosztów rozwoju jest prawem, nie obowiązkiem – jeśli jednostka nie chce lub nie może wykazać przyszłych korzyści, może ujmować wydatki w wyniku bieżącym.

Uwaga! Sam dostęp do usługi (np. abonament/SaaS) nie oznacza kontroli nad składnikiem – z reguły to koszt okresu (ew. RMK czynne, jeśli obejmuje kilka okresów). Wyodrębnione, kontrolowane elementy wytworzone w toku projektu (np. własne komponenty/konfiguracje) mogą stanowić WNiP – o ile spełniają wszystkie warunki rozpoznania.

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

Zakres prezentacji i ujawnień dotyczących WNiP wynika z załączników do ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat (załącznik nr 1) „Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych” pokazuje różnicę między przychodami z rozchodu składnika WNiP a jego wartością księgową (powiększoną o koszty rozchodu). We wprowadzeniu do sprawozdania należy opisać przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do WNiP, w tym m.in. metody i zasady amortyzacji.

Projekt zaleca wyodrębnienie w bilansie pozycji „Wartości niematerialne i prawne w realizacji, w tym: koszty realizowanych prac rozwojowych” – tak, aby nakłady w toku nie myliły się z RMK czy ze środkami trwałymi w budowie.

Dodatkowe, przydatne ujawnienia (zalecane przez projekt):

wartość rynkowa / godziwa składników WNiP – o ile istotnie różni się od wykazanej wartości bilansowej netto,

wartość początkowa w pełni zamortyzowanych WNiP, które nadal są używane (w tym WNiP niskocenne, jednorazowo odpisane),

wartość księgowa netto WNiP czasowo nieużywanych,

przyczyny zmian stawek lub metod amortyzacji w okresie sprawozdawczym,

czynniki wpływające na trwałą utratę wartości WNiP (z odniesieniem do KSR 4),

uzasadnienie przyjętego okresu amortyzacji (w tym wskazanie, że dla wartości firmy i zakończonych prac rozwojowych okres co do zasady nie przekracza 5 lat) oraz uzasadnienie zmian stawek/metod,

wartość WNiP w realizacji (jeśli nie są prezentowane w odrębnej pozycji bilansu).

Wyzwania praktyczne dla jednostek

Wprowadzenie nowego standardu to wyzwanie dla działów księgowych.Największe problemy mogą dotyczyć:

oceny, które koszty spełniają kryteria aktywowania,

dokumentowania przesłanek uzasadniających ujęcie w aktywach,

wyceny bilansowej i amortyzacji,

ujawnień w sprawozdaniu finansowym – konieczne może być przygotowanie nowych tabel i informacji dodatkowych.

W wielu firmach trzeba będzie zmienić procedury wewnętrzne i zasady dokumentowania projektów, aby spełniać wymagania nowego KSR.

Podsumowanie

Projekt KSR dotyczący wartości niematerialnych i prawnych to krok w stronę większej przejrzystości i ujednolicenia praktyki rachunkowej. Wprowadza rozwiązania znane z MSSF, ale dostosowane do polskich warunków.

Wdrożenie standardu wymaga zmian w polityce rachunkowości i dopracowania procedur dokumentowania kosztów. To zadanie dla księgowych, ale także dla zarządów, które muszą zapewnić odpowiednie dowody na spełnienie warunków aktywacji.

Polecamy rozmowę z ekspertem, który odpowiada na praktyczne pytania i wskazuje, jak przygotować jednostkę do nowych zasad.