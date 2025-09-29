- Tło i cel standardu o wartościach niematerialnych i prawnych
Ministerstwo Finansów i Komitet Standardów Rachunkowości opublikowały projekt krajowego standardu „Wartości niematerialne i prawne” (dalej: WNiP). Ma on w prosty i uporządkowany sposób wyjaśnić zasady ujmowania, wyceny i prezentacji tej grupy aktywów. Dokument trafił do konsultacji publicznych i ma uporządkować praktykę jednostek sporządzających sprawozdania według ustawy o rachunkowości.
Do tej pory te same koszty bywały ujmowane różnie (np. wdrożenia ERP czy prace rozwojowe – raz jako WNiP, raz w kosztach bieżących), co utrudniało porównywalność i badanie sprawozdań. Projekt wprowadza spójne kryteria rozpoznania, wyceny i prezentacji WNiP i – choć jest zasadniczo zbieżny z podejściem MSR 38 – zachowuje kilka istotnych różnic m.in.:
- nie dopuszcza modelu przeszacowania (wyceny w wartości przeszacowanej),
- nie wyłącza z kategorii WNiP aktywów przeznaczonych do sprzedaży lub do zwrotu właścicielom,
- włącza do wartości początkowej różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie WNiP (szersze podejście niż w MSR 23),
- stosuje odmienny – z reguły węższy – zakres ujawnień.
Na tym tle projekt porządkuje obszary, w których dotąd panowała największa dowolność, a zarazem odpowiada na realia polskich jednostek. Warto o nim pisać właśnie teraz, bo znaczenie aktywów niematerialnych w gospodarce stale rośnie – w wielu firmach to one, a nie majątek rzeczowy, decydują o przewadze konkurencyjnej.
Tło i cel standardu o wartościach niematerialnych i prawnych
Prace nad projektem trwały kilka lat i wynikały z sygnałów z praktyki: rozbieżnej kwalifikacji wydatków na prace B+R, różnic w ewidencji kosztów oprogramowania oraz niejednolitej prezentacji WNiP w sprawozdaniach. Celem jest:
- ujednolicenie praktyki księgowej i ograniczenie rozbieżności interpretacyjnych ustawy o rachunkowości,
- wsparcie dla biegłych rewidentów i audytorów (łatwiejsza weryfikacja),
- zbieżność z MSR 38 przy zachowaniu realiów polskich jednostek, zwłaszcza MSP,
- zwiększenie przejrzystości i porównywalności informacji o WNiP.
Projekt porządkuje obecne zagadnienia, ale – zgodnie z akcentem z wywiadu – nie rozstrzyga jeszcze wielu problemów przyszłościowych (dane, AI, ekosystemy cyfrowe).
Zakres standardu o wartościach niematerialnych i prawnych
Projekt obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi. W szczególności reguluje:
- definicję i kryteria rozpoznania aktywów – wskazuje, że muszą być identyfikowalne, kontrolowane przez jednostkę i przynosić przyszłe korzyści ekonomiczne,
- początkową wycenę – rozróżnia koszty, które mogą zostać zakwalifikowane jako WNiP (np. licencja na oprogramowanie), od tych, które należy odnieść do kosztów okresu (np. abonament za dostęp do aplikacji),
- prace rozwojowe – określa warunki, które muszą być spełnione, by możliwe było ich ujęcie w aktywach,
- amortyzację i utratę wartości – WNiP amortyzuje się przez okres ich ekonomicznej użyteczności; gdy okresu nie da się wiarygodnie określić, stosuje się okres nie dłuższy niż 5 lat (obowiązkowo dla wartości firmy i zakończonych prac rozwojowych; dla innych WNiP – wyjątkowo, z odpowiednim uzasadnieniem). Testy na utratę wartości przeprowadza się w razie przesłanek zgodnie z KSR 4,
- okresy użytkowania – omawia różnice w traktowaniu aktywów o krótkim czasie używania (np. aplikacje mobilne) i takich, które mogą być wykorzystywane latami (np. patenty),
- ujawnienia w sprawozdaniu finansowym – nakazuje prezentację szczegółowych informacji w notach, w tym okresów amortyzacji, wartości brutto i umorzenia, odpisów aktualizujących oraz ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z aktywów (np. zastawy).
W projekcie podano także przykłady aktywów, które mieszczą się w kategorii WNiP: licencje, prawa autorskie, patenty, programy komputerowe, koszty zakończonych prac rozwojowych czy koncesje.
Rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Najwięcej wątpliwości w praktyce budzi granica między badaniami a rozwojem. Projekt standardu stawia sprawę jasno: koszty badań obciążają wynik okresu, bo na tym etapie efekty są niepewne. Koszty rozwoju można aktywować wyłącznie wtedy, gdy jednostka udokumentuje łączne spełnienie warunków:
- wykonalność techniczna projektu,
- zamiar i zdolność jego ukończenia (kadrowa i finansowa),
- możliwość wykorzystania lub sprzedaży efektów,
- przewidywane korzyści ekonomiczne (pokrywające co najmniej wartość aktywowanych nakładów),
- dostępność zasobów,
- wiarygodna wycena kosztów.
Dodatkowo projekt wymaga odrębnej ewidencji każdego projektu prac rozwojowych (bez „grupowania” inicjatyw pod jedną pozycją) oraz rzetelnej dokumentacji spełnienia przesłanek – tak, aby biegły rewident mógł potwierdzić zasadność ujęcia w aktywach. Jeżeli projekt zakończy się niepowodzeniem lub przesłanki przestaną być spełnione, nakłady trzeba odnieść w koszty (odpis aktualizujący). W praktyce aktywowanie kosztów rozwoju jest prawem, nie obowiązkiem – jeśli jednostka nie chce lub nie może wykazać przyszłych korzyści, może ujmować wydatki w wyniku bieżącym.
Uwaga! Sam dostęp do usługi (np. abonament/SaaS) nie oznacza kontroli nad składnikiem – z reguły to koszt okresu (ew. RMK czynne, jeśli obejmuje kilka okresów). Wyodrębnione, kontrolowane elementy wytworzone w toku projektu (np. własne komponenty/konfiguracje) mogą stanowić WNiP – o ile spełniają wszystkie warunki rozpoznania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Zakres prezentacji i ujawnień dotyczących WNiP wynika z załączników do ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat (załącznik nr 1) „Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych” pokazuje różnicę między przychodami z rozchodu składnika WNiP a jego wartością księgową (powiększoną o koszty rozchodu). We wprowadzeniu do sprawozdania należy opisać przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do WNiP, w tym m.in. metody i zasady amortyzacji.
Projekt zaleca wyodrębnienie w bilansie pozycji „Wartości niematerialne i prawne w realizacji, w tym: koszty realizowanych prac rozwojowych” – tak, aby nakłady w toku nie myliły się z RMK czy ze środkami trwałymi w budowie.
Dodatkowe, przydatne ujawnienia (zalecane przez projekt):
- wartość rynkowa / godziwa składników WNiP – o ile istotnie różni się od wykazanej wartości bilansowej netto,
- wartość początkowa w pełni zamortyzowanych WNiP, które nadal są używane (w tym WNiP niskocenne, jednorazowo odpisane),
- wartość księgowa netto WNiP czasowo nieużywanych,
- przyczyny zmian stawek lub metod amortyzacji w okresie sprawozdawczym,
- czynniki wpływające na trwałą utratę wartości WNiP (z odniesieniem do KSR 4),
- uzasadnienie przyjętego okresu amortyzacji (w tym wskazanie, że dla wartości firmy i zakończonych prac rozwojowych okres co do zasady nie przekracza 5 lat) oraz uzasadnienie zmian stawek/metod,
- wartość WNiP w realizacji (jeśli nie są prezentowane w odrębnej pozycji bilansu).
Wyzwania praktyczne dla jednostek
Wprowadzenie nowego standardu to wyzwanie dla działów księgowych.Największe problemy mogą dotyczyć:
- oceny, które koszty spełniają kryteria aktywowania,
- dokumentowania przesłanek uzasadniających ujęcie w aktywach,
- wyceny bilansowej i amortyzacji,
- ujawnień w sprawozdaniu finansowym – konieczne może być przygotowanie nowych tabel i informacji dodatkowych.
W wielu firmach trzeba będzie zmienić procedury wewnętrzne i zasady dokumentowania projektów, aby spełniać wymagania nowego KSR.
Podsumowanie
Projekt KSR dotyczący wartości niematerialnych i prawnych to krok w stronę większej przejrzystości i ujednolicenia praktyki rachunkowej. Wprowadza rozwiązania znane z MSSF, ale dostosowane do polskich warunków.
Wdrożenie standardu wymaga zmian w polityce rachunkowości i dopracowania procedur dokumentowania kosztów. To zadanie dla księgowych, ale także dla zarządów, które muszą zapewnić odpowiednie dowody na spełnienie warunków aktywacji.
Polecamy rozmowę z ekspertem, który odpowiada na praktyczne pytania i wskazuje, jak przygotować jednostkę do nowych zasad.
