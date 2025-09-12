Nabór do pilotażu skróconego czasu pracy ruszył 14 sierpnia, a wnioski składać można do 15 września.

- Mamy już kompletnych wypełnionych wniosków około 700, a niemalże 1900 jest w trakcie wypełniania. Więc to zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania - powiedziała w TVN24 ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak przypomniała, pracodawcom, którzy zgłaszają się do pilotażu, nie narzuca się konkretnego modelu skracania czasu pracy. Wśród możliwości jest m.in. 4-dniowy tydzień pracy, skrócenie czasu pracy w sensie godzinowym - zamiast 8 godzin dziennie pracuje się 7 lub 6.

- Jeśli w jakiejś branży takie skrócenie czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia nie jest możliwe, to można rozważyć wydłużenie urlopów wypoczynkowych dla pracowników. Jesteśmy otwarci na propozycje i inicjatywy samych pracodawców - wyjaśniła ministra.

Polityczka oceniła, że wprowadzenie skróconego czasu pracy do polskiego prawa będzie kolejnym krokiem cywilizacyjnym. Jak dodała, będzie on koniecznością, dlatego że zmienia się sytuacja demograficzna - coraz więcej osób na rynku pracy to są osoby starsze, które potrzebują więcej czasu na regenerację.

- Mamy trwającą rewolucję technologiczną. Automatyzacja, robotyzacja, wpływ sztucznej inteligencji także mają znaczenie dlatego, że możemy pracować równie lub bardziej efektywnie za to samo lub lepsze wynagrodzenie, ale wcale nie musimy tyle czasu poświęcać pracy - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że pilotaż jest dla ministerstwa „projektem badawczym”, który pozwoli na zgromadzenie doświadczeń różnych pracodawców, przedsiębiorców i pracowników.

Realizacja pilotażu rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy i jest podzielona na trzy etapy. I etap to przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r. II etap polega na testowaniu wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r. III etap to podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. Do tego terminu realizator projektu jest zobowiązany przekazać MRPiPS sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników.

Obecnie ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Przeciętnie obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, zasadniczo pięć dni w tygodniu. Dzień pracy to 8 godzin. (PAP)

