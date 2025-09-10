Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, realizując postulaty deregulacyjne inicjatywy „SprawdzaMY”. Jego celem jest uelastycznienie terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec podwykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony inwestora w ramach solidarnej odpowiedzialności.

Propozycja nowelizacji dotyczy art. 6471 k.c. W nowej wersji będzie on regulował, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, których szczegółowy zakres został wcześniej zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę, chyba że inwestor zgłosił sprzeciw wobec wykonywania tych robót.

Obecnie sprzeciw inwestor składa w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia. Projekt przewiduje, że w umowie inwestor i wykonawca mogą ustalić krótszy termin na złożenie sprzeciwu.

Ułatwienie dla podwykonawców

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości w mniejszych inwestycjach obowiązkowy 30-dniowy termin często bezsensownie wydłuża proces i wprowadza niepewność prawną. Nowe przepisy pozwolą stronom ustalić w umowie krótszy termin, pod warunkiem że będzie jasno określony. Inwestorzy sami będą musieli ocenić, czy taki skrócony termin im odpowiada jeszcze przed podpisaniem umowy.

Rząd podkreśla, że skrócenie terminu w umowie między inwestorem a wykonawcą nie zagraża podwykonawcom, którzy są stroną trzecią – ich ochrona jako wierzycieli gwarancyjnych pozostanie zachowana.

Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, zaapelował podczas drugiego czytania, aby nie straszyć małych firm budowlanych możliwością upadłości. - Dla podwykonawców skrócenie terminu oznacza szybsze otrzymanie zapłaty, natomiast zmiana jest niekorzystna przede wszystkim dla inwestorów, którzy nie będą już mieli pełnych 30 dni na decyzję – tłumaczył wiceminister.

W trakcie drugiego czytania poprawki zgłosili Witold Tumanowicz (Konfederacja) oraz Zdzisław Gawlik (PO). Pierwsza dotyczy stosowania nowych zasad do wcześniej zawartych umów – zaproponowano, aby w takich przypadkach obowiązywały dotychczasowe przepisy, ponieważ projekt nie przewiduje aktualnie przepisów przejściowych. Druga poprawka wydłuża vacatio legis z 14 dni do miesiąca.