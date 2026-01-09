Rząd: nowe przepisy uproszczą zakładanie firmy

Podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie, wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros powiedział, że przygotowana regulacja upraszcza i przyśpiesza proces zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosząc się do uwag części posłów, którzy m.in wskazywali na potrzebę przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy (ma wejść od 1 listopada 2026 r.) wskazał, że dalsze prace w będą kontynuowane w połączonych komisjach ds. deregulacji oraz gospodarki i rozwoju.

Nowelizacja projektu o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zakłada stopniowe przejście na pełną elektronizację wszystkich wniosków w CEIDG. Rozwiązania zawarte w ustawie mają usprawnić kontakt przedsiębiorców z administracją i podnieść jakość danych w państwowych rejestrach.

W pierwszym etapie rozwiązanie dotyczyć będzie ok. 90 proc. spółek, tj. tych, w których chociaż jeden ze wspólników jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG (ponad 200 tys. podmiotów).

Jednocyfrowe okienko dla przedsiębiorców i spółek cywilnych

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie w CEIDG tzw. jednego cyfrowego okienka oznacza zastąpienie osobnych wniosków do urzędu skarbowego, GUS i ZUS jednym wnioskiem zintegrowanym, aby możliwe było dopełnienie w formie elektronicznej wszystkich formalności związanych z rejestracją w jednym miejscu. W systemie centralnej ewidencji mają też być publikowane informacje o spółkach cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG.

Projekt zakłada też wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.

Nowelizacja zakłada też stopniowe odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG na rzecz pełnej elektronizacji. „Jest to spójne z kierunkiem zmian w całej administracji. Statystyki pokazują, że już obecnie większość wniosków do CEIDG (ponad 70 proc.) jest składana elektronicznie” - podał resort.

Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności mają być przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. forma elektroniczna obowiązywać będzie również w przypadki pozostałych wniosków: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu.

mObywatel i automatyczna aktualizacja danych firm

Nowela wprowadza też możliwość zakładania działalności przez aplikację mObywatel. „To kolejny krok w rozwoju usług publicznych, szczególnie istotny z uwagi na fakt, że rocznie do CEIDG trafia ponad 2 mln wniosków” - zaznaczyło MRiT.

Projekt przewiduje też szereg zmian usprawniających przekazywanie danych pomiędzy rejestrami bez konieczności działań przedsiębiorcy oraz aktualizację danych we wpisach w CEIDG na podstawie informacji zawartych w rejestrach publicznych.

Przewiduje się m.in.: dostosowanie adresu uwidocznionego w CEIDG do danych z rejestru TERYT, a także uzupełnienie danych firmy o imię i nazwisko, w przypadku braku lub nieaktualnych danych we wpisie. Celem zmian jest ograniczenie obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców – tam, gdzie to możliwe, dane mają być aktualizowane bez konieczności podejmowania działań przez właściciela firmy.

Projekt ustawy przewiduje cztery odrębne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Większość przepisów ma wejść w życie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CEIDG poprzez aplikację mObywatel ma nastąpić 7 dni od ogłoszenia. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności przyjmowane będą tylko online. Z kolei 1 listopada 2028 r. wprowadzone ma zostać „jedno okienko” dla spółek cywilnych. (PAP)