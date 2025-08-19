W tym roku świadczenie honorowe przysługuje w wysokości 6246,13 zł miesięcznie. Podlega ono waloryzacji na zasadach i w terminach dotyczących waloryzacji innych świadczeń, a więc 1 marca każdego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe dla stulatków jest przyznawane na podstawie ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Wcześniej było ono przyznawane jedynie w drodze zwyczaju przez prezesa ZUS i prezesa KRUS. Nie było jednak przepisu, który nakazywałby prezesom ZUS i KRUS przyznawanie tego świadczenia.

Kto ma prawo do świadczenia dla stulatków?

Prawo do świadczenia dla stulatków ma osoba, która ukończyła 100 lat oraz w miesiącu poprzedzającym 100. urodziny pobierała jedno ze świadczeń określonych w ustawie. Są to m.in. następujące świadczenia:

emerytura lub renta z ZUS,

emerytura lub renta rolnicza z KRUS,

emerytura lub renta mundurowa albo żołnierska,

renta socjalna,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie Mama 4+).

Jeśli dana osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie z powyższej listy, ma prawo do jednego świadczenia honorowego.

Czy trzeba składać wniosek o świadczenie dla stulatków?

Osoby, które pobierają jedno z powyższych świadczeń i które ukończyły 100 lat, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby świadczenie honorowe otrzymać. Decyzja w tej sprawie zostanie wydana z urzędu. Decyzję wydaje organ, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Jeśli dana osoba pobiera świadczenie z dwóch organów, decyzje w sprawie świadczenia honorowego wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS. Decyzje te mogą zamiast podpisu osoby upoważnionej do ich wydania zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym tej osoby.

Świadczenie to wypłaca się od miesiąca, w którym powstało do niego prawo, a więc miesiąc, w którym uprawniona osoba ukończyła 100 lat.

Kto musi złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie honorowe?

Wniosek o świadczenie honorowe musi jednak złożyć osoba, która nie pobiera żadnego z wcześniej wymienionych świadczeń. Wniosek ten składa się do ZUS.

Aby jednak otrzymać świadczenie dla stulatków mimo niepobierania żadnego innego świadczenia (emerytury, renty itd.), trzeba spełnić dodatkowe warunki, oprócz ukończenia 100 lat. Wymagane jest również:

obywatelstwo polskie;

posiadanie po 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat.

Prawo do świadczenia honorowego nabywa się od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia 100 lat życia.

Nie można więc nabyć prawa do tego świadczenia wstecznie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie dla stulatków?

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy można odwołać się od decyzji w sprawie świadczenia dla stulatków?

Od decyzji w sprawie tego świadczenia nie wnosi się odwołania, ale stronie przysługuje prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

W przypadku decyzji w sprawie świadczenia honorowego wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosek o ponowne rozpatrzenie składa się do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.