Prace nad projektem ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych znalazły się w centrum rządowych uzgodnień. Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) przyjął projekt, choć nie obyło się bez rozbieżności między resortami.

Najwięcej emocji wzbudza art. 11 projektu, który wprowadza nowy w polskim prawie pracy obowiązek cyklicznego podejmowania rokowań. Zgodnie z jego treścią pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób i nieobjęci żadnym układem zbiorowym musieliby co dwa lata inicjować negocjacje w tej sprawie. To istotna zmiana – obecnie pracodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia rokowań jedynie wtedy, gdy z takim żądaniem wystąpi organizacja związkowa.