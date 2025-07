Projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakłada powiązanie terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ekwiwalent będzie wypłacany w dniu zakończenia pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy. Więcej czasu na wypłatę ekwiwalentu za urlop

„Jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi przed dniem, w którym umowa o pracę się kończy, to ekwiwalent będzie wypłacany w terminie do 10 dni od zakończenia stosunku pracy. Dotychczas wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę” – czytamy w opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów komunikacie po posiedzeniu rządu.

Ponadto pracodawcy, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, będą musieli zaprosić co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników do ustalenia spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas wymagany był udział jednego reprezentanta, podczas gdy w zakresie prawa pracy wymagana jest obecność co najmniej dwóch pracowników. Rozwiązanie ma na celu ujednolicenie zasad.

Wnioski o urlop i czas wolny także online

Projekt przewiduje również umożliwienie elektronicznego załatwiania spraw między pracownikiem a pracodawcą.

„Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych, o urlop bezpłatny, o zastosowanie szczególnych systemów lub rozkładów czasu pracy” – czytamy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)