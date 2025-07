Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Łukasza Krasonia, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, na interpelację nr 9607 posłanki Ewy Schädler.

Wskazuje ona, że zgłaszają się do jej biura byli przedsiębiorcy, którzy mieli status zakładu pracy chronionej (ZPChr), ale zakończyli już prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i zostali wykreśleni z CEIDG. Mimo to PFRON przeprowadza u nich kontrolę obejmującą czas, gdy prowadzili działalność w formie ZPChr. Posłanka zapytała, czy jest to zgodne z prawem.

Łukasz Krasoń wyjaśnia, że w orzecznictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność, a nie prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Dlatego wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie wiąże się ze zlikwidowaniem pracodawcy. Ten nadal istnieje, choć działalności już nie prowadzi.

PFRON ma prawo kontrolować osoby fizyczne

W związku z tym nie ma przeszkód prawnych, aby u takiej osoby fizycznej przeprowadzona była kontrola PFRON. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy pracodawca prawidłowo udziela ulg we wpłatach na fundusz, oraz prawidłowości tworzenia ZFRON i wydatkowania pieniędzy.

Jednocześnie Łukasz Krasoń zwraca uwagę, że przyznawane ZPChr wsparcie, np. dopłaty do pensji czy refundacja składek, stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, w przypadku których okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat. PFRON jako organ udzielający pomocy publicznej lub pomocy de minimis może kontrolować jej beneficjenta przez 10 lat od jej przyznania, niezależnie od tego, czy wykreślił on działalność z CEIDG. ©℗