Tak przewiduje poprawka, jaka została wprowadzona do projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), który był wczoraj rozpatrywany przez sejmową podkomisję ds. osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego. Zakłada on m.in. zmianę art. 29 ustawy, który stanowi, że jednym z warunków posiadania statusu ZAZ jest osiąganie 70 proc. wskaźnika zatrudnienia pracowników zaliczających się do znacznego oraz umiarkowanego stopnia niepełno sprawności, przy czym tych ostatnich nie może być więcej niż 35 proc.

Co istotne, początkowo w projekcie proponowano taką zmianę art. 29, aby ten drugi wskaźnik zamiast dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością odnosił się do podwładnych ze znacznym jej stopniem, których ZAZ-y musiałyby zatrudniać minimum 10 proc. Jednak ze względu na uwagi, jakie zostały przesłane do tego rozwiązania – wskazujące, że będzie to miało negatywny wpływ na zatrudnienie osób z najcięższymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Podczas posiedzenia podkomisji posłanka Maja Nowak zgłosiła poprawkę w tej sprawie. Zgodnie z nią, tak jak do tej pory art. 29 będzie ustanawiał limit zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale będzie on wyższy niż obecnie i będzie wynosił 55 proc.

Mniej obowiązków przy udzielaniu ulgi na PFRON

Akceptację podkomisji uzyskała też poprawka dotycząca zmiany w art. 22 ustawy, który reguluje zasady udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Projekt nowelizacji ustawy przewiduje bowiem odejście od realizacji przez pracodawców, którzy mogą udzielać obniżeń, obowiązku informacyjnego. Polega on na tym, że muszą oni raz do roku wszystkim swoim klientom wysyłać pismo o możliwości otrzymania ulgi w należności na PFRON i zasadach, na podstawie których się to odbywa (niezależnie od tego, czy są oni w ogóle zobowiązani do płacenia na fundusz). W związku z tą zmianą, przyjęta poprawka doprecyzowuje, że pracodawca będzie wystawiał informację o wysokości obniżenia na wniosek kontrahenta.

Podkomisja przegłosowała również poprawkę do proponowanej w projekcie modyfikacji art. 28 ustawy. Pierwotnie zakładała ona usunięcie wymogu zapewniania przez zakłady pracy chronionej (ZPChr) oraz ZAZ-y doraźnej opieki medycznej oraz dopisanie, że ta specjalistyczna powinna być zapewniana „adekwatnie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracowników”. Posłowie zdecydowali o wykreśleniu tego sformułowania, bo do niego również zgłaszane były zastrzeżenia, jako nieostrego i mającego uznaniowy charakter.

Teraz projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zajmie się komisja polityki społecznej i rodziny. ©℗