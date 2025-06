Celem zmian, których autorem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest częściowa implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 2022/2041 w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej, która nakazuje zwiększenie liczby układów zbiorowych pracy. Polska powinna ją wdrożyć do 15 listopada 2024 r. Jedna kwestia to opóźnienie z implementacją, a inna – zwłoka z realizacją kamienia milowego A54G w ramach reformy „Efektywne Instytucje na rzecz rynku pracy”, którego częścią jest projekt.

Ustawa o układach zbiorowych miała być do końca III kw. 2024 r.