Chodzi o to, że do czasu zatrudnienia wkrótce firmy zakwalifikują kolejne okresy, wymienione w projekcie nowelizacji kodeksu pracy, bez względu na to, kiedy przypadły, w tym te sprzed 20 czy 30 lat. Jednak projekt absolutnie nie wywiera konsekwencji w przeszłości w tym sensie, że dłuższego urlopu czy wyższej jubileuszówki pracownik będzie mógł się domagać również za ostatnie trzy lata wyznaczone terminem przedawnienia świadczeń ze stosunku pracy.

Wydłużenie stażu pracy bez retroakcji