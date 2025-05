Pracodawcy sfery budżetowej mogą odetchnąć z ulgą. Resort pracy zadeklarował wykreślenie z projektu stażowego ostatnio dodanej kontrowersyjnej poprawki, która pozwalała na wliczanie do stażu pracy niezakończonych okresów pracy na zlecenie czy własny rachunek.

Chodzi o świeżą wrzutkę do art. 3021 par. 7 kodeksu pracy, która nakazywała przyjmowanie od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy, od którego zależą np. dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, okresów pracy na zlecenie czy na własny rachunek trwających równolegle z umową o pracę w części przypadającej przed jej nawiązaniem. Poprawka, jak tylko się pojawiła, z miejsca została poddana ostrej krytyce, bo w linii prostej faworyzuje nowe okresy pretendujące do wliczania do stażu pracy (zlecenia, prowadzenia firmy, współpracy czy członkostwa w spółdzielni rolniczej) bardziej od zatrudnienia pracowniczego. A problem w przyszłości mógłby dotknąć każdego pracodawcę budżetowego. Ustawy szczególne, tzw. pragmatyki służbowe (regulujące warunki płacy i pracy pracownika sektora finansów publicznych) na poczet dodatku stażowego, jubileuszówki czy odprawy emerytalnej, przewidują uwzględnianie tylko zakończonych okresów zatrudnienia (z drobnymi wyjątkami).

Staż pracy mierzony jedną miarą