Taki główny motyw znacznego wzrostu nieruszanych od dwóch dekad cen wynika z uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia ministra kultury w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. Ma on zastąpić stary akt wykonawczy tego samego ministra z 10 lutego 2005 r. i w dodatku o tym samym tytule (Dz.U. poz. 240).

A chodzi o opłaty ponoszone przez osoby na rzecz przechowawców akt osobowych i płacowych (jest ich ok. 240) za uzyskany odpis lub kopię dawnej dokumentacji pracowniczej, zwykle ze zlikwidowanych zakładów pracy, potrzebną zwykle dla celów emerytalno-rentowych. Wskazani przechowawcy gromadzą dokumentację po ok. 6,5 tys. nieistniejących już pracodawcach w zaspokajaniu ważnych interesów obywateli. „Od 2005 r. stawki z rozporządzenia nie zmieniły się, a jednocześnie koszty prowadzonej działalności gospodarczej znacząco wzrosły, w tym zwłaszcza ceny energii i podatku o nieruchomości” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.