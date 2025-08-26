Gościem magazynu Firma i Prawo był Gerard Dźwigała, radca prawny, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych. Rozmowa dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników.

Radcowie prawni i adwokaci nie zawsze postępują zgodnie z literą prawa.

Grzechy prawników

Klienci skarżą się przede wszystkim na opóźnienia w podejmowaniu czynności, brak kontaktu z prawnikiem, nieprzekazywanie dokumentów, nierozliczenie się z powierzonych środków czy przekraczania granic wolności słowa.

Do organów dyscyplinarnych wpływają także zawiadomienia od sądów, prokuratur, różnych instytucji oraz samych samorządów radcowskich i adwokackich – na przykład w związku z niewypełnieniem obowiązku szkoleniowego lub długotrwałym niepłaceniem składek.

Prawnicy bardzo chętnie pokazują się w mediach społecznościowych. Siłą rzeczy więc przybywa spraw dyscyplinarnych dotyczących tego rodzaju aktywności. Tak jak wszystkim użytkownikom, tak i prawnikom zdarza się bowiem przekroczyć dozwolone granice reklamy. Czasem też pomylić życie prywatne z zawodowym.

Popularne stają się, przynajmniej w Warszawie, skargi przeciwników procesowych na adwokatów strony przeciwnej. Chodzi o to, by zaszkodzić adwokatowi reprezentującemu drugą stronę. Zemścić się.

Wydalenie z zawodu

Od 2022 r. do 14 sierpnia 2025 r. prawomocnie wydalono w warszawskim okręgu z zawodu 30 adwokatów. Ile takich przypadków było w całej Polsce – nie wiadomo. Nie ma bowiem takiej statystyki. W tym samym czasie z zawodem radcy prawnego pożegnało się w sumie 18 osób.

Zazwyczaj wydalenia wynikają z poważnych przewinień, często zbieżnych z czynami przestępczymi, jak oszustwa, przywłaszczenie środków pieniężnych klientów czy naruszenie tajemnicy adwokackiej. W ostatnim przypadku, jeżeli dojdzie do świadomego, zamierzonego ujawnienia informacji chronionych, wydalenie z zawodu jest niemal pewne.

Powodem wydaleń z zawodu u adwokatów jest też wieloletnie (trzy–pięć lat) nieopłacanie składek członkowskich. Zdarza się, że adwokat przez kilka lat całkowicie przestaje je regulować, co zmusza samorząd do pokrywania za niego kosztów, m.in. ubezpieczenia.

W wypadku radców prawnych zawieszenia oraz pozbawienia prawa do wykonywania zawodu są rzadkie, ale występują, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przestępstwami, działaniami powtarzającymi się mimo wcześniejszych kar i brakiem refleksji ze strony obwinionego. Przykład? Radca prawny, który wielokrotnie przekraczał granice wolności słowa, stosując obraźliwy język w komunikacji z sądem – mimo wcześniejszych kar nie zmienił stylu. W takim wypadku doszło do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu po wielokrotnym wcześniejszym karaniu karami mniej surowymi.