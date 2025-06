To jeden z pomysłów na uszczegółowienie przepisów przejściowych w nowej odsłonie tzw. pakietu stażowego (projekt nowelizacji kodeksu pracy) autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypominamy, że projekt przewiduje uwzględnianie w stażu pracy na poczet uprawnień pracowniczych (np. urlopu wypoczynkowego, jubileuszówek, długości wypowiedzenia) niektórych nowych okresów. Chodzi np. o umowy zlecenia objęte składkami, prowadzenie działalności na własny rachunek, posiadanie statusu osoby współpracującej czy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Wedle najnowszej wersji projektu pracownik, zatrudniony u danego pracodawcy w dniu rozpoczęcia stosowania do niego ustawy, będzie miał 24 miesiące na potwierdzenie wykonywanej w przeszłości umowy agencyjnej czy działalności gospodarczej. Tylko pod tym warunkiem zostaną mu one zakwalifikowane do okresów zatrudnienia i zwiększą np. wymiar urlopu wypoczynkowego czy nagrody jubileuszowej. Jeśli nie zdąży w tym terminie, korzyści przepadną. Pakiet w dotychczasowym brzmieniu nie zawierał takiego zastrzeżenia.

Daty stosowania pakietu stażowego

Nowelizacja ma wejść w życie generalnie 1 stycznia 2026 r., ale oprócz tego wyznacza ona również daty jej stosowania, czego nie było w poprzednim wariancie projektu. I tak, do pracodawców o statusie jednostek sektora finansów publicznych (w tym do uczelni publicznych, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) znajdzie ona zastosowanie od 1 stycznia 2026 r. (tj. od dnia wejścia w życie), a do pozostałych – po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. W myśl art. 5 projektu wyższe czy korzystniejsze uprawnienia pracownicze wynikające z przyjęcia proponowanych okresów do stażu pracy będą przysługiwać od dnia rozpoczęcia stosowania ustawy do danego podmiotu, czyli odpowiednio od 1 stycznia 2026 r., i od dnia przypadającego po upływie sześciu miesięcy od jej publikacji. Jednak zaliczeniu na zasadach określonych w projekcie będą podlegać wszystkie nowe okresy, a więc również przypadające przed podanymi cezurami. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt po uzgodnieniach