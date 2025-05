Takie regulacje przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 740).

Zmiany są konieczne z uwagi na wdrożenie rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1936. Wprowadziło ono nową klasyfikację PKD 2025.

Składka wypadkowa firm zgłaszających co najmniej 10 osób

Nowelizacja dotyczy płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i po 31 grudnia 2024 r.:

zgłaszają się jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe lub

mają ustalony kod PKD na podstawie klasyfikacji PKD 2025 r.

Nowi płatnicy składek muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, opierając się na swoim rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego płatnik został zgłoszony w ZUS. Tymczasem od 1 stycznia 2025 r. płatnicy są wpisywani do rejestru REGON z nowym kodem PKD 2025. Jednak na potrzeby składek wypadkowych do celów ustalenia swojego rodzaju działalności oraz właściwego zakwalifikowania do grupy działalności powinni zastosować klasyfikację PKD 2007.

Taka sama zasada będzie dotyczyła również innych płatników, dla których w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 grudnia 2026 r. będzie ustalana stopa procentowa składki na podstawie rodzaju działalności, jeżeli w tym okresie płatnikom tym zostanie ustalony kod PKD w oparciu o klasyfikację PKD 2025.

Ponadto, zgodnie z objaśnieniem do kolumny „Kod PKD” w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, klasyfikacją PKD wykorzystywaną do wyznaczania przeważającego rodzaju działalności płatnika składek na potrzeby ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest klasyfikacja PKD 2007.

Pracodawców zgłaszających do 9 osób to nie dotyczy

Zmiany nie dotyczą płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, bez względu na to, czy działalność rozpoczęli po 31 grudnia 2024 r., czy nie. Oni ustalają stopę procentową jako wartość 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Dz.U. z 2025 r. poz. 257).

Na informacji ZUS IWA za 2025 r. należy podawać kod PKD 2007, a począwszy od informacji ZUS IWA za 2026 r. – kod PKD 2025. Obowiązek wykazania przez płatnika składek w dokumencie ZUS IWA za 2026 r. przyporządkowania według nowej klasyfikacji PKD 2025 wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 257).

Zgodnie z nim przyporządkowanie płatnika składek do grup działalności – a z tym związane jest ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – następuje według numeru PKD ujętego w rejestrze REGON 31 grudnia poprzedniego roku. Będzie to niezbędne do wyliczenia składki na to ubezpieczenie według nowych stóp procentowych za okres od 1 stycznia 2027 r. ©℗