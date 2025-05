Plan wydatków z ZFŚS to kluczowy dokument w każdej jednostce, która tworzy fundusz socjalny. Choć jego sporządzenie nie wynika wprost z przepisów ustawy o ZFŚS, jest niezbędne dla przejrzystego i zgodnego z prawem gospodarowania środkami socjalnymi. Wyjaśniamy, kto odpowiada za jego przygotowanie, jakie elementy powinien zawierać i kiedy najlepiej go sporządzić.

Czy plan wydatków ZFŚS jest obowiązkowy?

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie nakłada na pracodawcę obowiązku sporządzania planu wydatków socjalnych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, to regulamin funduszu określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Dlatego warto, aby plan wydatków stanowił załącznik do regulaminu ZFŚS – porządkuje to działania i ułatwia ich dokumentowanie.