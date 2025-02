Byłem członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Już po rezygnacji z tej funkcji otrzymałem decyzję od ZUS, w której zostałem wymieniony jako odpowiedzialny za zobowiązania składkowe spółki. Z decyzji nie wynika, żeby odpowiadała za długi sama spółka, a przecież ostatnio wygrała kilka postępowań i sąd zasądził na jej rzecz spore sumy. Czy te okoliczności mają znaczenie?

Odpowiedzialność za zobowiązania składkowe członków zarządu spółek kapitałowych jest skonstruowana tak samo, jak odpowiedzialność tych osób za zobowiązania podatkowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła bowiem w tym zakresie do przepisów Ordynacji podatkowej (dalej: ordynacja). Zgodnie z art. 107 par. 1 tej ustawy za zaległości podatkowe podatnika (a więc także płatnika, czyli spółki) odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Jak zaś wynika z art. 108 par. 1 ordynacji o odpowiedzialności podatkowej (składkowej) osoby trzeciej organ podatkowy (tutaj: ZUS) orzeka w drodze decyzji.

Szczegółowe zasady tej odpowiedzialności reguluje art. 116 par. 1 ordynacji. Stanowi on, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak zwolnić z tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że:

we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1428) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w tej ustawie, albo

niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.

Zostanie zwolniony z odpowiedzialności także wtedy, gdy wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Są to przesłanki egzoneracyjne.

Zawsze solidarnie z płatnikiem

Decyzja ZUS o odpowiedzialności składkowej członków zarządu nie powoduje, że sama spółka (płatnik składek) przestaje być dłużnikiem. Spółka odpowiada z zarządem solidarnie, a więc ZUS może żądać spłaty zadłużenia od nich wszystkich albo tylko od niektórych z nich. Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2016 r., sygn. akt I UK 214/15, podkreślił, że organ nie musi wskazywać płatnika składek (spółki) w decyzji dotyczącej odpowiedzialności podatkowej (składkowej) osoby trzeciej jako podmiotu odpowiedzialnego solidarnie z członkami zarządu. Odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstaje na mocy decyzji ustalającej te zobowiązania. Natomiast odpowiedzialność płatnika składek za te zaległości powstaje z mocy prawa i z mocy prawa jest on solidarnie odpowiedzialny z członkami zarządu. Solidarna odpowiedzialność płatnika składek z osobami trzecimi istnieje więc niezależnie od tego, czy został on wskazany w osnowie rozważanej decyzji organu rentowego.

Członek zarządu nie może więc twierdzić, że decyzja ZUS jest nieprawidłowa, bo ZUS nie wskazał w niej wprost, że spółka także ponosi odpowiedzialność za zadłużenie składkowe.

Korzystny wyrok nie wystarczy

W rozpatrywanej sprawie były członek zarządu twierdzi ponadto, że mieniem, z którego ZUS może przeprowadzić egzekucję składek, jest docelowo mienie dłużników spółki, od których zasądzono jakieś sumy pieniężne na rzecz spółki. Mogłoby to zwolnić byłego członka zarządu z odpowiedzialności pod warunkiem, że egzekucja ze wskazanego majątku pozwoli na zaspokojenie zadłużenia w „znacznej części”. Przepisy nie definiują, co oznacza to wyrażenie i o jaki procent zadłużenia chodzi. Chodzi o wykazanie takiego mienia, z którego egzekucja jest faktycznie możliwa. Mienie to musi mieć znaczną egzekwowalną wartość w porównaniu do zaległości podatkowych dłużnika (tak stwierdził NSA w wyroku z 26 listopada 2024 r., sygn. akt III FSK 722/24). Trzeba jednak zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię – w rozpatrywanym stanie faktycznym spółka nie posiada jeszcze mienia. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie, mienie powinno istnieć, być łatwo identyfikowalne i zbywalne, nadawać się do egzekucji i przedstawiać realną wartość (tak np. zdecydował WSA w Gliwicach w wyroku z 8 października 2024 r., sygn. akt I SA/Gl 325/24). A jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny np. w wyroku z 11 października 2024 r., sygn. akt III FSK 13/23, nie jest wystarczające dla wykazania przesłanki egzoneracyjnej wskazanie orzeczeń sądów powszechnych prawomocnie zasądzających na rzecz spółki zapłatę określonych świadczeń. Konieczne jest także wskazanie, że jednostki zobowiązane z tych orzeczeń posiadają mienie, z którego egzekucja będzie rzeczywiście skuteczna i pozwoli na zaspokojenie zaległości spółki w znacznej części.

Tak więc sama informacja, że na rzecz spółki zasądzono jakieś sumy, nie zwolni byłego członka zarządu automatycznie z odpowiedzialności. ©℗

WAŻNE Członek zarządu spółki nie będzie odpowiadał za zadłużenie składkowe, jeśli wskaże mienie spółki, które jest łatwo identyfikowalne i zbywalne, i nadaje się do egzekucji. Ponadto, egzekucja z tego mienia musi wystarczyć na pokrycie długu w znacznej części.