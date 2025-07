W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP. Do uchwały dodano adnotację mówiącą, że orzecznictwo europejskich trybunałów nie pozwala na uznanie składu SN z tej sprawy za "sąd ustanowiony na mocy ustawy".

We wtorek Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, dokonanego 1 czerwca tego roku. Uchwała Izby została podjęta w składzie wszystkich 18 sędziów. Treść uchwały i uzasadnienie rozstrzygnięcia odczytał prezes tej Izby Krzysztof Wiak. Trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne - dwóch do całej uchwały, zaś jeden do uzasadnienia.

Uchwała Sądu Najwyższego o wyborach w Dzienniku Ustaw

Prezes Wiak wskazał w uzasadnieniu, że duża liczba wniesionych protestów wyborczych - około 54 tys. - nie zwiększyła wagi podniesionych w nich zarzutów, zaś żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na ogólny wynik wyborów.

W posiedzeniu brali udział szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, a także Prokurator Generalny Adam Bodnar i jego zastępca prok. Jacek Bilewicz. Na początku posiedzenia Bodnar wnosił o rozpatrzenie kwestii ważności wyborów przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. W uzasadnieniu do wniosku wskazał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej "nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności", wnioskował też o wyłączenie ze sprawy sędziów tej Izby.

Odnosząc się do wniosków PG, prezes Wiak mówił, że nie znajdują one podstaw w obowiązującym prawie i informował, że zostały one pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 r. za czasów rządów PiS, właściwa do rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów jest utworzona wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tworzą ją osoby powołane po 2017 r. na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy o KRS z 2017 r. Z tego powodu status tej Izby jest kwestionowany przez obecny rząd, który przywołuje tu m.in. orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed 2018 r. kwestie wyborcze rozpatrywała ówczesna Izba Pracy Ubezpieczeń i Spraw Publicznych.

Kiedy zaprzysiężenie Karola Nawrockiego?

W piątek wieczorem podjęta 1 lipca uchwała SN została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Uchwała - w opublikowanej formie - została poprzedzona adnotacją. "Zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (...), a także zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (...) Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana na mocy ustawy z 8 grudnia 2017 r. (...) nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a nieprawidłowości w procesie powoływania sędziów nie pozwalają na uznanie Sądu Najwyższego – orzekającego w składach, w których zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim przez Prezydenta RP na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. (...) – za sąd ustanowiony na mocy ustawy" - głosi ta adnotacja.

Jeszcze we wtorek 1 lipca marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że na 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe i odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego.

Jednocześnie - również w piątek - w Dzienniku Ustaw opublikowana została wcześniejsza uchwała SN, podjęta 14 maja br. przez całą Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Stwierdzała ona ważność wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym nr 33 w Krakowie przeprowadzonych 16 marca br. Tę uchwałę w Dzienniku Ustaw także opatrzono analogiczną adnotacją, jak uchwałę o ważności wyboru Karola Nawrockiego.