Aktualnie obowiązuje 66 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbardziej suchymi regionami są Ziemia Lubuska, Wielkopolska, północna część Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska, woj. łódzkie, zachodnie regiony woj. świętokrzyskiego, północne Mazowsze, północna Lubelszczyzna i Podkarpacie oraz zachodnie Pomorze.

IMGW ostrzega przed suszą

Według IMGW, w piątek przepływy wody poniżej progu SNQ (średni niski przepływ) występują na 269 stacjach hydrologicznych. W ubiegłym tygodniu liczba stacji notujących susze była o 72 mniejsza i obejmowała 197 stacji. Dodatkowo wilgotność gleby w wierzchniej warstwie spadła poniżej 20 proc., co świadczy o możliwym deficycie wody dla korzeni roślin.

Rekord niskiego poziomu wody padł na stacji hydrologicznej Nowogród w woj. podlaskim nad rzeką Narew, gdzie odnotowano wynik 1 cm. Dotychczas, absolutne minimum poziomu wody w tym miejscu wynosiło 11 cm, a maksimum 533 cm. W kolejnych dniach prognozuje się tam spadek nawet do wartości ujemnych. Druga w kolejności jest stacja Warszawa-Bulwary, gdzie poziom wody to rekordowe 19 cm w stosunku do dotychczasowego wyniku 20 cm w ubiegłym roku. Według prognoz IMGW, poziom Wisły na tym obszarze w niedzielę 6 lipca może wynieść zaledwie 11 cm. Rekord został pobity także na stacji Warszawa-Nadwilanówka. W piątek stan wody osiągnął tam 49 cm, co oznacza spadek o 7 cm w porównaniu do rekordu z 2024 r. Norma w tym miejscu to 130 cm. Trzeci wynik poziomu wody poniżej absolutnego minimum zanotowano na Narwii na stacji Ostrołęka, gdzie wynosi on 20 cm. Absolutne minimum w tym miejscu szacuje się na 24 cm, natomiast maksimum na 597 cm. Prognozuje się, że w kolejnych dniach poziom wody spadnie tam nawet do 16 cm.

Według danych z wiślanych wodowskazów w woj. świętokrzyskim, poziom wody w Wiśle w rejonie Sandomierza i Zawichostu utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W Sandomierzu odnotowano 56 cm, co jest tylko o 14 cm powyżej absolutnego minimum z września 2012 roku (42 cm). Natomiast w Zawichoście Wisła osiągnęła 172 cm – zaledwie 28 cm więcej niż najniższy poziom zanotowany w styczniu 2016 roku (144 cm).

Również w woj. lubelskim stany wody na Wiśle układają się w strefie niskiej. Poziom wody w Puławach-Azoty wynosi w piątek 79 cm, przy czym do rekordu z 2016 r. brakuje obecnie 6 cm. Ze względu na niski poziom wody przeprawa między Kazimierzem Dolnym a Janowcem jest wstrzymana. Lepsza sytuacja jest w Annopolu, gdzie wodowskaz pokazuje 174 cm oraz w Dęblinie – 122 cm. Jednak sytuacja hydrologiczna nie ma wpływu na funkcjonowanie Zakładów Azotowych Puławy. "Na bieżąco monitorujemy poziom wody i nie obserwujemy problemów z zaopatrzeniem fabryki w wodę z Wisły. Problem taki nie wystąpił także podczas rekordowo niskich stanów wody z 2016 r." - przekazał PAP rzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulik.

Upały w Polsce. Niski poziom wód w rzekach

Rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz przekazał PAP, że na Pomorzu susza hydrologiczna utrzymuje się m.in. w rejonie Dolnej Wisły. „Na odcinku drogi wodnej Dolnej Wisły głębokości tranzytowe nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy I i II, czyli pływanie na tym odcinku jest bardzo trudne. Dlatego jako Wody Polskie zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uprawiania żeglugi, zwłaszcza na jednostkach o większym zanurzeniu” – powiedział. Rozmówca dodał, że na pozostałych rzekach na Wybrzeżu i w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się stany niskie do stanów średnich.

Jak przekazał RZGW w Rzeszowie, na obszarze zlewni Sanu i Wisłoka stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. „W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody” – dodano w informacji.

Stan Warty w Poznaniu, w punkcie pomiaru przy moście św. Rocha, w piątkowe południe wynosił 116 cm. Rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Małgorzata Siepa przekazała PAP, że zgodnie z prognozami IMGW poziom wody w rzece będzie spadał przez kolejne trzy dni, by w poniedziałek osiągnąć 114 cm. Dla porównania, absolutne minimum na tym wodowskazie - 93 cm - odnotowano w 1985 r. "Przepływ wody w Warcie w Poznaniu określany jest, jako znacznie poniżej normy. Obecnie stanowi około jednej czwartej tzw. średniego przepływu wyliczanego dla wielolecia. Wartości zbliżają się jednak już do tzw. NNQ - najniższego niskiego przepływu" - zaznaczyła.

Według IMGW, do 30 czerwca br. wydano w Polsce 50 ostrzeżeń dot. suszy. Jak poinformowano, prognozy na lipiec i sierpień przewidują fale upałów z temperaturami powyżej 35 st. C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem opadów i niską wilgotnością. "To nie tylko pogarsza stan gleby, ale także dramatycznie obniża poziomy wód w rzekach" - poinformował Instytut w komunikacie.