Jednolity rynek, mobilność pracowników i swoboda świadczenia usług to zagadnienia, które będą tematem dyskusji w trakcie VIII edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy (European Labour Mobility Congress).

Wydarzenie odbędzie się 17–18 lutego 2025 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Organizatorami są m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Komisja Europejska oraz Europejski Instytut Mobilności Pracy.

Pierwszy dzień kongresu nosi nazwę SIMFO@ELMC (Single Market Forum w ramach European Labour Mobility Congress). Będzie on jednocześnie jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tego dnia będą poruszane takie kwestie, jak: rozszerzenie UE o nowe kraje członkowskie, umowy o wolnym handlu czy wyzwania związane z delegowaniem pracowników w kontekście swobody świadczenia usług. To ostatnie wciąż budzi wiele kontrowersji w Unii – oskarżenia o dumping socjalny, nieuczciwe praktyki biznesowe oraz trudności w egzekwowaniu przepisów sprawiają, że delegowanie pracowników stało się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w debatach politycznych na szczeblu UE w ostatniej dekadzie. Eksperci będą debatować, czy trudności w egzekwowaniu przepisów uzasadniają potrzebę ich zmiany i jak znaleźć równowagę między swobodą świadczenia usług a ochroną pracowników.

Drugi dzień kongresu, nad którym patronat medialny objął DGP, będzie poświęcony praktycznym rozwiązaniom problemów związanych z mobilnością pracowników i funkcjonowaniem jednolitego rynku. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, podczas których eksperci przekażą wskazówki i strategie dotyczące tego, jak zarządzać procesami delegowania pracowników i zapewnić zgodność z przepisami. Tematyka warsztatów to m.in. delegowanie obywateli państw trzecich, usługi opieki nad seniorami w UE, wynagrodzenie pracowników delegowanych, w tym koncepcja transnarodowego wynagrodzenia, czy globalna mobilność w erze cyfryzacji. Organizatorzy oferują także podatkowe i ubezpieczeniowe must have dla płatników w kontekście pracy bez granic: oddelegowania, pracy zdalnej i podróży służbowych. Dodatkowo odbędą się także warsztaty poświęcone konkretnym krajom: Francji, Niemcom i Belgii.©℗