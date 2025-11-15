Przyprawa marki Kamis zawiera pestycydy – ostrzeżenie GIS

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przez popularną przyprawą marki Kamis. Ze względu na przekroczenie NDP pozostałości chlorpiryfosu, czyli pestycydów, wycofano ze sprzedaży goździki marki Kamis. Zanieczyszczone są dwie partie przypraw.

Nazwa produktu : Goździki całe 8 g Kamis

: Goździki całe 8 g Kamis Producent : McCormick Polska S.A.

: McCormick Polska S.A. Kod kreskowy : (EAN) 5900084274098

: (EAN) 5900084274098 Data przydatności / Numer partii: 08/02/28 0002787537 oraz 20/03/28 0002803425

Ostrzeżenie GIS: przyprawa marki Kamis zawiera pestycydy i nie nadaje się do spożycia

Goździki marki Kamis były sprzedawane m.in. w sieci Auchan. Konsumenci, którzy zakupili wskazane partie wyżej wymienionego produktu, nie powinni go spożywać. Zamiast tego, powinni go wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Auchan informuje, że produkty zostaną całkowicie zrefundowane.

Pestycydy w przyprawie marki Kamis : czym grozi spożycie chlorpiryfosu?

Spożycie pestycydów zawartych w produktach marki Kamis może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Substancja ta uszkadza układ nerwowy, mogą również pojawić się problemy ze strony układu hormonalnego i odpornościowego. Spożycie pestycydów jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci poniżej 10. roku życia.