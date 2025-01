EEC Trends, otwarta, intensywna,wielowątkowa debata o polskiej gospodarce odbędzie się 3 lutego 2025 r. w Warszawie

EEC Trends, otwarta, intensywna, wielowątkowa debata o polskiej gospodarce odbędzie się 3 lutego 2025 r. w Warszawie. W ramach konferencji zaplanowano 10 debat. Będą dotyczyły m.in.: znaczenia transformacji sektora energii, kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i rynku budowlanego, roli polskich firm na globalnym rynku, najważniejszych zjawisk, tendencji i technologii w cyfryzacji gospodarki, kondycji polskiego przemysłu zbrojeniowego, niepokojów o rynek pracy, a także zrównoważonej, bezemisyjnej gospodarki jako trendu i kluczowego elementu w strategiach firm

Udział w sesjach potwierdzili m.in.: Leszek Balcerowicz, były prezes NBP, przewodniczący Rady FOR; Dominika Bettman, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, przewodnicząca Rady Uczelni SGH; Marzena Czarnecka, minister przemysłu; Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu MSWiA; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Adam Góral, prezes Asseco Poland; Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej; Andrzej Kaczmarek, prezes Stalexportu Autostrady Małopolskiej; Tomasz Korytkowski, Member of the Management Board, Director of Corporate Communication, Public Affairs and ESG Nestle Polska; Witold Literacki, wiceprezes Orlenu; Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement – Heidelberg Materials Polska; Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego; Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w latach 2015–2022; Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec; Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych; Artur Popko, prezes Budimeksu; Michał Sołowow, przedsiębiorca, inwestor, właściciel Synthosa; Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu.

EEC Trends to prolog Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 23–25 kwietnia w Katowicach.