Pierwsze sygnały awarii Cloudflare: X i AWS przestają działać

We wtorek, 18 listopada 2025 r., doszło do globalnej awarii Cloudflare, przez którą nie działało pół internetu. Jedną z pierwszych usterek był problem z wyświetlaniem platformy społecznościowej X (dawniej Twitter), z której korzysta w Polsce ponad 5 mln userów. Serwis Downdetector.pl wskazywał wkrótce na zakłócenia w prawidłowym działaniu Amazon Web Services (AWS), czyli zestawu usług internetowych należących do Amazon.com.

Globalny zasięg awarii Cloudflare: lista serwisów, które padły

Amazon Web Services

Archive of Our Own

Azure

BLIK

Canva

Cloudflare

Facebook

Faceit

Google

InPost

Jakdojade

League of Legends

LOTTO

OpenAI (ChatGPT),

Spotify

Steam

Valorant

X.

Awaria dotknęła również serwis Rzeczpospolitej, a także Niebezpiecznik.pl. Nie działały też należące do Bonnier (Business) Polska serwisy pb.pl (Puls Biznesu) i bankier.pl.

ESET o przyczynach awarii Cloudflare: przeciążony system DNS

W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania o przyczynę awarii Cloudflare i podejrzenia wystąpienia cyberataku. Do sprawy odniósł się ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z ESET, dostawcy rozwiązań antywirusowych.

- Problemy powodujące awarię Cloudflare wynikały z błędów systemu DNS (Domain Name System), który najprawdopodobniej uległ przeciążeniu. Technologia ta opiera się na przestarzałej infrastrukturze, która tłumaczy słowa zawarte w adresach internetowych na ciągi cyfr odczytywane przez komputery. Gdy ten system zawodzi, dochodzi do katastrofalnego załamania, co skutkuje globalnymi awariami. Problem jednak w tym, że tego systemu nie da się łatwo zastąpić. Główni dostawcy usług w chmurze dysponują wieloma zabezpieczeniami i systemami awaryjnymi i zazwyczaj zapewniają lepszą ochronę niż mniej znani dostawcy, choć jak widzimy również zawodzą - Kamil Sadkowski, ekspert cyberbezpieczeństwa ESET.