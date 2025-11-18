Pierwsze sygnały awarii Cloudflare: X i AWS przestają działać
We wtorek, 18 listopada 2025 r., doszło do globalnej awarii Cloudflare, przez którą nie działało pół internetu. Jedną z pierwszych usterek był problem z wyświetlaniem platformy społecznościowej X (dawniej Twitter), z której korzysta w Polsce ponad 5 mln userów. Serwis Downdetector.pl wskazywał wkrótce na zakłócenia w prawidłowym działaniu Amazon Web Services (AWS), czyli zestawu usług internetowych należących do Amazon.com.
Globalny zasięg awarii Cloudflare: lista serwisów, które padły
- Amazon Web Services
- Archive of Our Own
- Azure
- BLIK
- Canva
- Cloudflare
- Faceit
- InPost
- Jakdojade
- League of Legends
- LOTTO
- OpenAI (ChatGPT),
- Spotify
- Steam
- Valorant
- X.
Awaria dotknęła również serwis Rzeczpospolitej, a także Niebezpiecznik.pl. Nie działały też należące do Bonnier (Business) Polska serwisy pb.pl (Puls Biznesu) i bankier.pl.
ESET o przyczynach awarii Cloudflare: przeciążony system DNS
W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania o przyczynę awarii Cloudflare i podejrzenia wystąpienia cyberataku. Do sprawy odniósł się ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z ESET, dostawcy rozwiązań antywirusowych.
- Problemy powodujące awarię Cloudflare wynikały z błędów systemu DNS (Domain Name System), który najprawdopodobniej uległ przeciążeniu. Technologia ta opiera się na przestarzałej infrastrukturze, która tłumaczy słowa zawarte w adresach internetowych na ciągi cyfr odczytywane przez komputery. Gdy ten system zawodzi, dochodzi do katastrofalnego załamania, co skutkuje globalnymi awariami. Problem jednak w tym, że tego systemu nie da się łatwo zastąpić. Główni dostawcy usług w chmurze dysponują wieloma zabezpieczeniami i systemami awaryjnymi i zazwyczaj zapewniają lepszą ochronę niż mniej znani dostawcy, choć jak widzimy również zawodzą - Kamil Sadkowski, ekspert cyberbezpieczeństwa ESET.
