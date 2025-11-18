Pierwsze sygnały awarii Cloudflare: X i AWS przestają działać

We wtorek, 18 listopada 2025 r., doszło do globalnej awarii Cloudflare, przez którą nie działało pół internetu. Jedną z pierwszych usterek był problem z wyświetlaniem platformy społecznościowej X (dawniej Twitter), z której korzysta w Polsce ponad 5 mln userów. Serwis Downdetector.pl wskazywał wkrótce na zakłócenia w prawidłowym działaniu Amazon Web Services (AWS), czyli zestawu usług internetowych należących do Amazon.com.

Globalny zasięg awarii Cloudflare: lista serwisów, które padły

  • Amazon Web Services
  • Archive of Our Own
  • Azure
  • BLIK
  • Canva
  • Cloudflare
  • Facebook
  • Faceit
  • Google
  • InPost
  • Jakdojade
  • League of Legends
  • LOTTO
  • OpenAI (ChatGPT),
  • Spotify
  • Steam
  • Valorant
  • X.

Awaria dotknęła również serwis Rzeczpospolitej, a także Niebezpiecznik.pl. Nie działały też należące do Bonnier (Business) Polska serwisy pb.pl (Puls Biznesu) i bankier.pl.

ESET o przyczynach awarii Cloudflare: przeciążony system DNS

W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania o przyczynę awarii Cloudflare i podejrzenia wystąpienia cyberataku. Do sprawy odniósł się ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z ESET, dostawcy rozwiązań antywirusowych.

- Problemy powodujące awarię Cloudflare wynikały z błędów systemu DNS (Domain Name System), który najprawdopodobniej uległ przeciążeniu. Technologia ta opiera się na przestarzałej infrastrukturze, która tłumaczy słowa zawarte w adresach internetowych na ciągi cyfr odczytywane przez komputery. Gdy ten system zawodzi, dochodzi do katastrofalnego załamania, co skutkuje globalnymi awariami. Problem jednak w tym, że tego systemu nie da się łatwo zastąpić. Główni dostawcy usług w chmurze dysponują wieloma zabezpieczeniami i systemami awaryjnymi i zazwyczaj zapewniają lepszą ochronę niż mniej znani dostawcy, choć jak widzimy również zawodzą - Kamil Sadkowski, ekspert cyberbezpieczeństwa ESET.