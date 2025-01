Dyskusja na temat Europejskiego Zielonego Ładu, stworzenia Omnibusa, czyli „zbiorczego” instrumentu legislacyjnego mającego na celu uproszczenia procedur i wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju – rozgorzała na dobre, szczególnie po zaprzysiężeniu nowego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czy Europa zarzuci realizację ambitnych celów zrównoważonego rozwoju? Czy konieczna jest rewizja strategii związanych z ESG? Te pytania będą punktem wyjścia dla ekspertów, biorących udział w panelu otwarcia IV Kongresu ESG – Europa, który odbędzie się 29 stycznia 2025 r. w Warszawie. W Kongresie można wziąć także udział online – na www.oesg.pl (udział bezpłatny).

Komisja Europejska chce zmniejszyć obciążenia związane ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju usuwając zbędne i często nakładające się wymogi regulacyjne oraz uprościć wymagania, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na rynku globalnym. „Gospodarka Unii Europejskiej nie tylko przestaje być konkurencyjna wobec potęg Stanów Zjednoczonych i Chin, ale jeżeli nie znajdzie 800 mld euro rocznie, czeka ją powolna agonia” – alarmuje w swym raporcie Mario Draghi. Czy tak będzie rzeczywiście? Czy Europa jest gotowa na transformację społeczną bez strat gospodarczych? Czy konieczna jest rewizja strategii związanych z Europejskim Zielonym Ładem? W trakcie IV Kongresu ESG – Europa zaproszeni eksperci będą analizować kierunki dokonujących się za sprawą ESG zmian społecznych i gospodarczych.

Co się będzie działo podczas IV Kongresu ESG - Europa?

• Panele dyskusyjne i wystąpienia gości specjalnych. Eksperci będą dyskutować m.in. o prawach człowieka w Europie i na świecie, współpracy biznesu z trzecim sektorem, kontrowersjach wokół równouprawnienia oraz strategiach osiągania celów zeroemisyjności. Szczególną uwagę poświęcą kwestiom uproszczenia regulacji ESG zapowiedzianym przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. W Kongresie wezmą udział m.in. Abid Shamdeen – współzałożyciel i doradca strategiczny Nadia’s Initiative (organizacja założona przez Nadię Murad – laureatkę pokojowej Nagrody Nobla), prof. Marcin Wiącek - Rzecznik Praw Obywatelskich, Mikhail Kiryliuk - prawnik Narodowego Zarządu Antykryzysowego, członek Rady Koordynacyjnej, Piotr Voelkel - polski przedsiębiorca, mecenas projektów kulturalnych i edukacyjnych, Maria Andrzejewska - dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa, prof. Piotr Wachowiak - rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Martyna Zastawna - międzynarodowa ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, założycielka woshwosh i wielu innych znamienitych gości.

• Nagrody Kod ESG. Kapituła po raz drugi nagrodzi strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm.

• Premiera raportu „ESG w mediach, czyli czy rzeczywiście kwestie społeczne i korporacyjne pozostają w cieniu środowiska?". Mediaboard Polska zaprezentuje raport badający, jak media kształtują postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Analiza uwzględni trendy, tematy medialne oraz wpływ przekazu na świadomość społeczną i działania firm.

• Prezentacja „Przewodnika po legislacji ESG” opracowanego przez Kampanię 17 Celów, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Grupę roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającą przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach. Ponad 30 lat temu został podpisany Traktat o Unii Europejskiej, który wpłynął na zmianę polityki nie tylko w Europie. Wspólnota państw europejskich opierając się na wartościach ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, wyznaczyła nową erę dla naszego kontynentu, realizując działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowego europejskiego porządku w dużej mierze za sprawą ESG. Jest to wielka zmiana sposobu myślenia i działania, która może odmienić losy Europy i promieniować na inne kontynenty. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w pierwszej połowie 2025 r. Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, dzięki czemu będzie mogła wyznaczać robocze priorytety Wspólnocie, także w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- „Ateny są jak ospały koń, a ja jak giez, który próbuje go ożywić” – powiedział kiedyś Sokrates. Chcemy, aby nasz kongres był miejscem otwartej dyskusji, wolnym od tematów tabu, i jak zawsze zamierzamy włożyć przysłowiowy kij w mrowisko. Nie spotykamy się tutaj, by bezkrytycznie chwalić ESG jako receptę na wszystkie problemy świata, lecz po to, by zastanowić się, czy wprowadzane zmiany rzeczywiście zmierzają w dobrym kierunku i jak możemy skuteczniej ulepszać rzeczywistość. Nasz świat zmienia się na naszych oczach: nowy kierunek polityki Stanów Zjednoczonych, agresywna polityka Federacji Rosyjskiej, której jaskrawym przejawem jest m.in. wojna przeciwko Ukrainie, militarne napięcia na Bliskim Wschodzie, wyścig zbrojeń oraz zawirowania polityczne i napięcia społeczne w niektórych europejskich państwach. To również wpływa na realizację idei ESG. Przyszedł więc czas, by się zatrzymać, przeanalizować dotychczasowe dyrektywy i strategie oraz zastanowić się nad koniecznymi poprawkami – mówi Urszula Jóźwiak, dyrektorka Instytutu ESG.

W trakcie IV Kongresu ESG – Europa zaproszeni eksperci będą analizować kierunki dokonujących się za sprawą ESG zmian społecznych i gospodarczych. Politycy, eksperci i przedsiębiorcy zwracają uwagę, że liczba regulacji i obowiązków z tym związanych może przytłoczyć firmy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w listopadzie 2024 r. uproszczenie rosnącej liczby wymogów (poprzez konsolidację w jedno zbiorcze rozporządzenie) stojących przed przedsiębiorstwami w związku z raportowaniem ESG. Czy konieczna jest analiza dyrektyw i terminów? – o tym będziemy rozmawiać podczas panelu otwierającego IV Kongres ESG.

Podczas wydarzenia eksperci będą dyskutować także m.in. o prawach człowieka w Europie i na świecie – czy UE rzeczywiście szanuje prawa człowieka i dostrzega problemy mieszkańców w krajach rozwijających się; współpracy biznesu z trzecim sektorem w imię zrównoważonego rozwoju; zrównoważonych miastach i wsiach; strategiach osiągania celów zeroemisyjności; efektywnej komunikacji i edukacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Nagrody KOD ESG

Podczas Kongresu odbędzie się także uroczyste wręczenie Nagród Kod ESG. Kapituła złożona z takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), Forum Odpowiedzianego Biznesu, Instytut Humanites, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG i redakcja RaportCSR.pl) wyróżni firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach. W pierwszej edycji nagrodzeni zostali: w kategorii KOD „Osobowość 2023” - Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh, w kategorii KOD „E”: środowisko - L’Oréal Polska, w kategorii KOD „S”: społeczeństwo - DHL Parcel Polska, w kategorii KOD „G”: ład korporacyjny - BNP Paribas Bank Polska tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z wszystkimi interesariuszami, zaś w kategorii KOD MEDIA - Grzegorz Nawacki.

Premiera raportu - jak media kształtują nasze postrzeganie zrównoważonego rozwoju

Tradycją Kongresu ESG – Europa są specjalne raporty poświęcone tematyce ESG w mediach. Podczas czwartej edycji kongresu swoją premierę będzie miał raport medialny "ESG w mediach, czyli czy rzeczywiście kwestie społeczne i korporacyjne pozostają w cieniu środowiska?" przygotowany przez zespół Mediaboard Polska. Analiza pokaże, jakie tematy interesują media w zakresie zrównoważonego rozwoju. Czy ludzi interesuje jedynie ochrona środowiska?

- Raport, który zaprezentujemy podczas IV Kongresu ESG, pokaże, jak media kształtują nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju. Za pomocą naszej analizy chcemy odpowiedzieć na kluczowe pytania: o czym mówi się najczęściej w kontekście ESG, co pozostaje w cieniu i dlaczego? Analizując przekaz medialny, możemy zrozumieć, które tematy przyciągają uwagę odbiorców, a które wymagają lepszej komunikacji. To ważne, bo sposób, w jaki mówimy o ESG, wpływa nie tylko na świadomość społeczną, ale i na realne działania podejmowane przez firmy, organizacje i instytucje publiczne. Wierzymy, że lepsze zrozumienie tego przekazu pozwoli skuteczniej mówić o zrównoważonym rozwoju i budować większe zaangażowanie wokół tego jakże ważnego tematu – tłumaczy Marcin Szczupak, CEO Mediaboard Polska.

W raporcie zaprezentowany zostanie trend ukazywania się danych na temat ESG na przestrzeni ostatnich lat. Dowiemy się jakie media i którzy dziennikarze publikują materiały dotyczące szeroko rozumianej strategii ESG. Zobaczymy, jakie są główne tematy, które interesują opinię publiczną w zakresie ESG. Część jakościowa badania pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak często media mówią o działaniach, które dotyczą środowiska, społeczeństwa, a ile opinii dotyczy zarządzania i ładu korporacyjnego. W badaniu wykazane zostaną także najważniejsze rynkowe działania, które miały miejsce w 2024 roku i z całą pewnością można je uznać za rynkowe BEST PRACTICE. Analiza zaprezentuje także topowych liderów opinii kluczowych tzw. KOL (Key Opinion Leader) i influencerów, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do propagowania idei zrównoważonego rozwoju.

Patronat honorowy nad IV Kongresem ESG – Europa objęli: Patronat Polskiej Prezydencji w Radzie UE, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patronat: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, AICPA-CIMA

Partnerzy merytoryczni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, Fundacja Moc Pomocy, Instytut Spraw Obywatelskich, ESG PRO, Our Future Foundation, Perspektywy Education Foundation, UNEP GRID Warszawa, PRME Chapter Poland, Instytut Humanites, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Warsaw Enterprise Institute, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Polityka Insight, Instytut Studiów Wschodnich, Olimpiady Specjalne

Partnerzy główni: AMS, LIDL, PKO BP

Partnerzy: Ayming Polska, Ferrero, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, HOLCIM, Nextbike

Partnerzy badawczy: Mediaboard Polska, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Partnerzy medialni: Dziennik Gazeta Prawna, ESG.pl, oESG.pl, Green-news.pl, Obserwator Gospodarczy, PAP Biznes, Polskie Radio, Naszemiasto.pl, StrefaBiznesu.pl, Press, RaportCSR.pl, Raport ESG, Super Biznes, Tygodnik Spraw Obywatelskich, Wprost, Wyborcza.biz, FXMAG

Więcej informacji na stronie: https://oesg.pl/4-kongres-esg/

***

IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, który odbędzie się 29 stycznia 2025 r. w Warszawie, to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG. Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach.

Ostatnie trzy edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 12 000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski ze wszystkich edycji wydarzenia dotarły do ponad 11 mln osób. Ukazało się ponad 2 500 publikacji w mediach.