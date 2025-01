Preludium do dyskusji w ramach XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jakim jest EEC Trends, odbędzie się 3 lutego 2025 roku w Warszawie. W gronie decydentów, przedstawicieli rządu i samorządu, menedżerów wielkich firm, ekspertów i naukowców omawiane będą najważniejsze wyzwania i nowe trendy gospodarcze w Polsce i Europie.

Sprawdzona formuła, spektrum wyselekcjonowanych tematów obrazujących wszystko to, co kluczowe dla biznesu, doborowa obsada dyskusji – EEC Trends to otwarta, intensywna, wielowątkowa debata o polskiej gospodarce, zamknięta w ramach jednego dnia cyklu dyskusji i spotkań z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

EEC Trends to jednocześnie prolog 17. edycji EEC (odbędzie się ona 23-25 kwietnia 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach) i kamień milowy w procesie przygotowywania agendy tego wydarzenia.

– EEC Trends to kluczowy moment w cyklu życia całorocznego projektu, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy. Agendę EEC tworzymy zawsze w toku rozmów i konsultacji i to właśnie w lutym przybiera ona ostateczny kształt. – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Zależy nam na tym, aby kongresowy program był jak najbardziej aktualny i odpowiadający na coraz to nowe wyzwania trudnej współczesności, stąd odwołania do kwestii bezpieczeństwa czy polskiej prezydencji. Zarazem agenda ma także odzwierciedlać prognozy zjawisk kluczowych dla rozwoju gospodarczego, dlatego tyle czasu poświęcimy i zielonej transformacji i digitalizacji – dodaje.

EEC Trends zainaguruje sesja pt. „Bezpieczna i konkurencyjna gospodarka”, podczas której zaproszeni goście będą dyskutować o znaczeniu bezpieczeństwa gospodarczego i jego kluczowych elementach. Pod lupę wezmą rodzaje zagrożeń, zastanowią się też nad sposobami ich minimalizacji. Będą również rozmawiać o konkurencyjności europejskiej gospodarki w dynamicznym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Czy trudne uwarunkowania mogą stać się szansą dla polskich firm i przedsiębiorców? Odpowiedź to pytanie padnie podczas inauguracji EEC Trends.

W ramach konferencji zaplanowano łącznie 10 debat. Będę one dotyczyły m.in.: transformacji sektora energii i znaczenia tego procesu dla rozwoju i konkurencyjności gospodarki, kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i rynku budowlanego, roli polskich firm na globalnym rynku, najważniejsze zjawisk, tendencje i technologii w cyfryzacji gospodarki, kondycji polskiego przemysłu zbrojeniowego, niepokojów o rynek pracy, a także zrównoważonej, bezemisyjnej gospodarki jako trendu i kluczowego elementu w strategiach firm.

Oprócz debat nad tematami kluczowymi dla gospodarki, uczestnicy EEC Trends 2025 będą mogli wysłuchać też rozmów 1:1 w cyklu EEC Talks – na otwartej scenie odbywać się będą rozmowy z gośćmi: znanymi ekonomistami, politykami, dyplomatami, osobowościami świata biznesu, kultury i życia społecznego. Wszystkie dyskusje będą transmitowane online i wraz z retransmisjami poszerzą zasięgi wydarzenia.

Swój udział w sesjach potwierdzili m.in. Leszek Balcerowicz, wicepremier i minister finansów (1989-1991 i 1997-2001), prezes NBP (2001-2007), przewodniczący Rady FOR; Dominika Bettman, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, przewodnicząca Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Marzena Czarnecka, minister przemysłu; Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu MSWiA, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW;; Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland; Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej; Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrada Małopolska; Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement, Koncern – Heidelberg Materials Polska; Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego; Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu Track Tec; Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych; Artur Popko, prezes zarządu Budimex; Michał Sołowow, przedsiębiorca, inwestor, właściciel Synthos; Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas EEC Trends w Warszawie odbędzie się również spotkanie Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego – z udziałem uczestników projektu EEC Members, ukierunkowanego na całoroczny networking w elitarnym gronie partnerów EEC. Spotkanie połączonych gremiów będzie poświęcone planowaniu agendy najbliższej edycji Kongresu i integracji środowiska EEC.

Konferencji EEC Trends będzie towarzyszyć też wieczorna gala WNP Awards – wręczone zostaną wówczas nagrody przyznawane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL. Grono laureatów stworzą ci, którzy przekuwają trudności i wyzwania w szanse i sukcesy zmieniając na lepsze polską gospodarkę. W czasie wieczornego spotkania jubileusz obchodzić będzie portal WNP.PL, który od 25 lat dostarcza każdego dnia wiarygodnych dla biznesu informacji.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.trends.eecpoland.eu/2025/pl/rejestracja,2570.html