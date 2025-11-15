GIS poinformował, że Inspekcja Weterynaryjna wykryła bakterię Listeria monocytogenes w konkretnej partii produktu sprzedawanego w sklepach Lidl. Chodzi o:
- nazwę: „Boczek rolowany premium, PIKOK, 100 g”,
- numer partii: 2517061,
- terminy przydatności: od 17.11.2025 do 24.11.2025,
- producenta: Lukullus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Michałów 4B, 05-155 Leoncin, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14144002,
- dystrybutora: Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, Tarnowo Podgórne.
GIS zaznacza w komunikacie: „W zakładzie producenta została uruchomiona procedura wycofania z rynku zakwestionowanego produktu”.
Lidl apeluje do klientów – zwrot bez paragonu i komunikat o „zanieczyszczonej partii”
Sieć sklepów potwierdziła, że skażona partia boczku została natychmiast wycofana. W oficjalnym oświadczeniu Lidl wskazuje, że wspólnie z producentem podjęto działania mające na celu zabezpieczenie klientów. Inspektorat przekazuje: „Dodatkowo w sklepach i na swojej stronie internetowej zamieścił informację dla konsumentów o zaistniałej sytuacji”.
Lidl zwraca się do kupujących jednoznacznie: — Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów, podjęliśmy wraz z producentem Lukullus Sp. z o.o. Sp.k. decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży (...) Ze względu na powyższe zapraszamy do zwrotu artykułu w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.
Ważne: apel dotyczy wyłącznie wskazanej partii o numerze 2517061.
Listeria monocytogenes w boczku – dlaczego to niebezpieczne?
GIS podkreśla, że skażony produkt nie może być spożywany. „Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, szczególnie bez właściwej obróbki termicznej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą” — ostrzega sanepid.
Listerioza jest szczególnie groźna dla:
- kobiet w ciąży – zakażenie może doprowadzić do infekcji płodu lub noworodka, co wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań,
- osób z obniżoną odpornością – może wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, a nawet sepsa.
GIS przypomina, że w przypadku niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Postępowanie u producenta i nadzór sanepidu
Inspekcja Weterynaryjna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w zakładzie producenta. Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania produktu u odbiorców, aby skażona partia w całości zniknęła z obrotu.
Sieć sklepów zapewnia, że wszystkie działania zostały rozpoczęte natychmiast po otrzymaniu informacji o wykrytej bakterii. Komunikaty dotyczące wycofania produktu są dostępne zarówno w placówkach handlowych, jak i online.
