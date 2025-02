Uprzejmie informuję, że zasady rekompensowania pracownikowi pracy w niedziele reguluje art. 15111 par. 1 i 2 kodeksu pracy. Jak wynika z tego przepisu, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele (w przypadkach, o których mowa w art. 1511 pkt 1–9 i 11 oraz w przepisach ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 par. 1 pkt 1 [tj. 100 proc. wynagrodzenia], za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Natomiast zasady rekompensowania pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy określa art. 1513 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 par. 1 (konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. W przypadku nieudzielenia pracownikowi innego dnia wolnego przepis art. 1513 kodeksu pracy nie przewiduje wypłaty pracownikowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia – tak jak to jest w przypadku nieudzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę.

Powyższe zasady stosuje się również do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zatem jeżeli taki pracownik wykonywał pracę w niedzielę i nie został mu w zamian za to udzielony inny dzień wolny od pracy, to będzie mu przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia (za sam fakt nieudzielenia innego dnia wolnego).

Ponadto należy stwierdzić, że w przypadku niezrekompensowania pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy albo w niedzielę zgodnie z odpowiednio art. 15111 kodeksu pracy i art. 1513 kodeksu pracy, może dojść do przekroczenia norm czasu pracy, a tym samym pracy nadliczbowej w rozumieniu art. 151 par. 1 kodeksu pracy. Skutkuje to obowiązkiem zrekompensowania pracownikowi takiej pracy nadliczbowej dodatkiem do wynagrodzenia (zgodnie z art. 1511 kodeksu pracy) albo czasem wolnym od pracy (zgodnie z art. 1512 kodeksu pracy). W przypadku przekroczenia przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy dodatek do wynagrodzenia przysługuje w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

W obecnym stanie prawnym pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 par. 1 zd. 1 Kodeksu pracy). Zatem dopiero po przekroczeniu obowiązujących pracownika norm czasu pracy albo w przypadku pracy wykonywanej ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy, także rekompensata za pracę nadliczbową w postaci dodatku do wynagrodzenia albo czasu wolnego. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przypadku których obowiązują takie same normy czasu pracy, jak obowiązujące pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. co do zasady 8-godzinna dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej). Jeżeli nie zostanie przekroczona ani 8-godzinna dobowa, ani przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy, to oznacza, że nie miała miejsca praca nadliczbowa, zatem pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę nadliczbową, o którym mowa w art. 1511 kodeksu pracy.

Jednocześnie należy zauważyć, że art. 151 par. 5 kodeksu pracy nakłada na strony umowy o pracę obowiązek ustalenia w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 par. 1 kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że takie ustalenie stron umowy o pracę skutkuje uznaniem, że po przepracowaniu ustalonej liczby godzin pracownik wykonuje już pracę nadliczbową; jest to jedynie dodatkowa (ponadwymiarowa) praca, opłacana dodatkiem jak za pracę nadliczbową. Niewykluczone jest, że nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy albo w niedzielę zaktualizuje obowiązek pracodawcy wypłaty pracownikowi dodatku do wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w świetle obowiązujących przepisów Państwowa Inspekcja Pracy (dalej: PIP) nie jest uprawniona do wydawania wyjaśnień zawierających wiążącą wykładnię przepisów prawa pracy. PIP udziela porad i informacji w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, jednakże należy podkreślić, że udzielenie porady prawnej polega na wskazaniu przepisów mających zastosowanie w określonej sytuacji. Poglądy wyrażone w naszych pismach nie są wiążące dla sądów ani stron stosunku pracy. W sytuacji wystąpienia sporu jedynym organem mogącym go jednoznacznie rozstrzygnąć jest sąd pracy.