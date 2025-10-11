Osoby chcące skorzystać z wrocławskiego lotniska, nie będą mogły odbyć z niego lotu od 26 października do 4 grudnia. Port lotniczy, będą jednym z największych w Polsce zostanie przebudowany w celu przyjmowania największych wojskowych transportów lotniczych.

"Od 26 października do 4 grudnia 2025 r. wszystkie operacje lotnicze w Porcie Lotniczym Wrocław będą wstrzymane z powodu największej inwestycji w historii naszego portu" - brzmi komunikat, który wyświetla się po odwiedzeniu oficjalnej strony wrocławskiego lotniska.

Lotnisko zostanie rozbudowane dla celów wojskowych

Rozbudowa płyty wrocławskiego lotniska, rozpoczęta w ubiegłym roku, wchodzi w decydującą fazę. To największa inwestycja w historii portu – jej wartość przekracza 450 mln zł, z czego połowę stanowią fundusze unijne. Projekt ma na celu zwiększenie przepustowości terminala i usprawnienie obsługi ruchu pasażerskiego.

Inwestycja ma również znaczenie strategiczne – po zakończeniu prac lotnisko zostanie dostosowane do potrzeb wojska. Jak podkreślił wiceszef KPRM Jakub Stefaniak, przedsięwzięcie to przykład tzw. „dual use”, czyli współpracy cywilno-wojskowej, zakładającej wykorzystanie infrastruktury lotniskowej także przez siły zbrojne. Modernizacja obejmie m.in. wzmocnienie pasa startowego i wdrożenie nowych systemów zabezpieczeń.

Z rozbudowy skorzystają także pasażerowie cywilni

"Informujemy, że w dniach 26 października – 4 grudnia 2025 roku wszystkie operacje lotnicze w Porcie Lotniczym Wrocław będą czasowo wstrzymane. Powodem jest realizacja największej inwestycji w historii naszego portu lotniczego, której celem jest dalsza poprawa komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, a także dostosowanie infrastruktury do rosnącego ruchu lotniczego. Choć wiemy, że przerwa w operacjach może być dla podróżnych utrudnieniem, ta inwestycja to krok milowy w rozwoju naszego lotniska. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić jeszcze wyższy standard obsługi oraz nowe możliwości podróży w przyszłości" - przekazało wrocławskie lotnisko w komunikacie prasowym.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław, Karol Przywara, zaznaczył, że realizowana w strefie operacyjnej inwestycja obejmuje rozbudowę infrastruktury, z której będą mogły korzystać również samoloty wojskowe. W ramach projektu powstaje nowa droga kołowania o długości 2,5 tysiąca metrów, przystosowana do obsługi największych maszyn transportowych. Jak podkreślił Przywara, modernizacja ma na celu zwiększenie funkcjonalności lotniska oraz dostosowanie go do międzynarodowych standardów operacyjnych.

Rozbudowa obejmie także stworzenie nowej płyty postojowej oraz drugiej płyty przeznaczonej do odladzania samolotów, co pozwoli na sprawniejszą obsługę ruchu w sezonie zimowym. Dodatkowo powstanie droga szybkiego zejścia z pasa startowego, a istniejące drogi kołowania zostaną gruntownie wyremontowane. Całość prac ma zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność operacji lotniczych zarówno w ruchu cywilnym, jak i wojskowym.