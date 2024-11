Urlopy górnicze, wolne dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a także odprawy pieniężne – to nowe uprawnienia dla zatrudnionych w likwidowanych zakładach górniczych. Ich wprowadzenie ma przewidywać projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

Celem nowych regulacji ma być m.in. zwiększenie efektywności dopłat z budżetu państwa związanych ze stopniową likwidacją zakładów górniczych i zminimalizowanie negatywnych następstw społecznych tego procesu. Zmiany obejmą 12 podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny inny niż koksujący. Stanowią one realizację umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r., a także strategicznych dokumentów rządowych, w tym Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r., który zakłada m.in. stopniowe odchodzenie od węgla kamiennego jako surowca do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.

Nowe świadczenia dla pracowników zamykanych kopalń mają przysługiwać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Warunkiem ich uzyskania będzie zatrudnienie w likwidowanym podziemnym zakładzie górniczym albo jego samodzielnej części na dzień wydania przez organ nadzoru górniczego decyzji o zatwierdzeniu planu ruchu zakładu albo jego części. Świadczenia dla pracowników będą wypłacane przez poszczególne przedsiębiorstwa górnicze objęte nowym systemem wsparcia z dotacji budżetowej na ten cel.

Projekt ma także przewidywać, że likwidacja poszczególnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny energetyczny będzie prowadzona przez przedsiębiorców górniczych, do których one należą, a nie jak dotychczas – przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA. Zakłada się również, że likwidacja będzie prowadzona ze środków funduszu likwidacji zakładu górniczego i z innych środków własnych przedsiębiorcy, a po ich wyczerpaniu z dotacji budżetowej oraz innych źródeł finansowania.

Część proponowanych zmian stanowi efekt uwzględnienia niektórych propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców górniczych. Dotyczy to m.in. przekazywania należących do nich nieruchomości na cele publiczne, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy jest objęta złożonym zaktualizowanym wnioskiem notyfikacyjnym do Komisji Europejskiej. Tak więc nowe przepisy, jako że będą przewidywać udzielenie pomocy publicznej, wejdą w życie dopiero po wydaniu decyzji przez KE uznającej pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym. ©℗