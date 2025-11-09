Ferie zimowe 2026

W roku szkolnym 2025/2026 zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia 2025 r. Z kolei zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/26 udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ferie zimowe zaczynają się 19 stycznia 2026 r. a kończą dopiero 1 marca 2026 r.

Dobrą wiadomością jest to, że rodzice mogą uzyskać dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci. Niestety dotyczy to bardzo wąskiej grupy osób, które mają specjalne ubezpieczenie.

Kiedy ferie zimowe 2026?

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

19 stycznia - 1 lutego 2026 : mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

1100 zł dofinansowania na ferie zimowe w 2026 r. dla dzieci. Trzeba decydować w listopadzie 2025 r.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił, że ruszyły otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w ramach organizacji wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2026 r. Do konkursu mogą przystępować i ubiegać się o dofinansowanie organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidualnych czy izby rolnicze. Na stronie fundacji czytamy:

ZIMOWISKO 2026

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy 2026 w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wypoczynek zimowy jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1100,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus zimowiska trwać będzie 7 dni (6 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 900,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FSUSR oraz 2 000,00 zł dla dzieci spoza dofinansowania FSUSR. Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2026 roku

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, że w punkcie VI ogłoszenia dotyczącego „Terminu i warunków realizacji zadania”, data rozpoczęcia realizacji zadania ulega zmianie. Tym samym prawidłowy zapis brzmi:

„Organizator zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu w terminie od dnia 17 stycznia 2026 roku do dnia 1 marca 2026 roku turnusów wyjazdowych, trwających minimum 7 (siedem) dni (6 - sześć noclegów w miejscu wypoczynku), wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym…..”

Gdzie ferie zimowe 2026?

Jak podaje Fundacja Zimowisko będzie organizowane w następujących Ośrodkach:

Dom Wczasowy „Halina” Olcza w Zakopanem

Centrum Wypoczynku Odys w Tresna k/ Żywca

/> />

Dla kogo dofinansowanie do ferii zimowych?

Dofinansowanie do ferii będzie przeznaczone dla wąskiego katalogu podmiotów.

Mają to być dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, Dzieci urodzone od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uszczegóławiając dofinansowanie jest realizowane, jeżeli co najmniej jedno z rodziców albo oczywiście opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie. Chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, emerytalno-rentowe i macierzyńskie). Oczywiście może to być też sytuacji, gdy rodzic czy opiekun otrzymuje świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS czy też takie świadczeniu mu po prostu przysługuje.

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te: posiadają obywatelstwo polskie lub są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Oczywiście ubezpieczenie realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2024 r. poz. 90). Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,

na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników, np. na czas ferii zimowych

Jak informuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Zarząd FSUSR zawarł z AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prawdopodobnie tak jak w latach ubiegłych taka umowa zostanie zawarta także i na 2026 r. Byłaby to dobra informacja dla rolników, ponieważ jeżeli dziecko podczas ferii uległoby wypadkowi, posiadałoby ubezpieczenie. Dotychczas było tak, że grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników.