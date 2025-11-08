- Już od 1 listopada jest naliczana opłata 15 zł dziennie (450 zł miesięcznie) dla emerytów, niepełnosprawnych i dzieci przebywających w OZZ. Nowy reżim prawny – analiza, skutki, możliwe spory
„Przejście od powszechnej pomocy kryzysowej do modelu partycypacyjnego jest konieczne, ale musi respektować zasadę proporcjonalności” – fragment opinii Biura Legislacyjnego Senatu do druku nr 1685. Zatem skąd w ogóle ta opłata?
Od dnia 31 października 2025 r. wygasło większość dotychczasowych, pandemiczno-wojennych regulacji dotyczących Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ). To między innymi następstwo ustawy z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301, dalej jako: ustawa). Generalizując ustawa: wygasza z automatu dotychczasowe zwolnienia z pełnych kosztów zakwaterowania; przewiduje stałą stawkę 15 zł / osobodzień dla większości rezydentów OZZ pobierających polską emeryturę; zawęża katalog osób, które w ogóle mogą pozostać w OZZ. Stawka ma charakter ryczałtowy – ustawodawca nie wprowadził ani progów dochodowych ani zwolnień uznaniowych (poza wyjątkami stricte enumeratywnymi).
Ważne
Nowelizacja z 12 września 2025 r. przesuwa więc ciężar pomocy z modelu pełnego utrzymania na współodpowiedzialność finansową beneficjentów. Opłata 15 zł dziennie dla emerytów jest – w ocenie projektodawcy – kompromisem między ochroną budżetu a gwarancją minimum bytowego. Z perspektywy konstytucyjnej pojawiają się jednak poważne wątpliwości dotyczące zasady proporcjonalności i równego traktowania. Ostateczną odpowiedź przyniosą zapewne pierwsze skargi konstytucyjne oraz praktyka wojewodów. Jedno jest pewne: po 1 listopada 2025 r. pobyt w OZZ przestał być „darmowy z definicji”, a seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i opiekunowie dzieci staną przed wyborem – partycypacja w kosztach albo szybka ścieżka do samodzielności mieszkaniowej.
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych nowości jest likwidacja dotychczasowej swobody wojewodów w udzielaniu zwolnień z opłat ze względu na trudną sytuację życiową. Dotąd wojewoda mógł, w oparciu o indywidualną ocenę, zwolnić z partycypacji w kosztach osoby w kryzysie. Od listopada 2025 roku ta uznaniowość znika – zwolnienia będą możliwe tylko w przypadkach ściśle przewidzianych w ustawie, co eliminuje dotychczasową praktykę różnicowaną w poszczególnych województwach.
Najgłośniejszym i najbardziej krytykowanym elementem reformy jest wprowadzenie obowiązkowej opłaty w wysokości 15 złotych za każdy dzień pobytu w OZZ dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę – bez względu na wysokość świadczenia. W praktyce oznacza to miesięczny wydatek rzędu 450-465 złotych, co dla seniorów o najniższych emeryturach stanowi znaczące obciążenie budżetowe.
Ta regulacja budzi fundamentalne pytania o zasadność traktowania emerytów jako grupy zdolnej do pełnej partycypacji w kosztach. Choć ustawodawca argumentuje, że posiadanie stałego źródła dochodu (emerytury) czyni tę kategorię beneficjentów mniej wrażliwą, w praktyce wielu z nich otrzymuje minimalne świadczenia, które ledwie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wprowadzenie rygorystycznej stawki bez progowania dochodowego wydaje się w tej sytuacji nie tyle instrumentem racjonalizacji wydatków, co formą dyskryminacji ze względu na status dochodowy.
Od 1 listopada 2025 roku prawo do bezpłatnego (lub częściowo płatnego) zakwaterowania i wyżywienia w ramach OZZ będzie przysługiwało wyłącznie ściśle określonym kategoriom:
- Dzieci i ich opiekunowie: maluchy, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze (z opłatą 15 zł/osobodzień), oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnimi.
- Seniorzy nieemerytalni: osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają polskiej emerytury (również z opłatą 15 zł/osobodzień).
- Osoby z niepełnosprawnościami: posiadacze orzeczeń o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej.
- Rodziny z małymi dziećmi: kobiety w ciąży oraz osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia.
- Samotni rodzice w szczególnej sytuacji: rodzice samotnie wychowujący trójkę lub więcej dzieci, przy czym co najmniej jedno nie ukończyło 7 lat.
- osoby po hospitalizacji: te, które przeszły leczenie szpitalne trwające minimum 7 dni, do momentu ustania przyczyny rekonwalescencji (np. po zawale, udarze, ciężkim wypadku).
- Młodzież ucząca się: uczniowie szkół ponadpodstawowych w trybie dziennym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 lat.
Jednocześnie ustawa wprowadza twarde wykluczenia. Osoby wychowujące troje dzieci, które ukończyły już 7 lat, tracą prawo do wsparcia, podobnie jak nowo przybyli, którzy nie kwalifikują się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. To rozwiązanie budzi wątpliwości, czy nie narusza zasady proporcjonalności, szczególnie wobec rodzin, które faktycznie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, ale nie spełniają ścisłych kryteriów wiekowych.
W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że ponad 50% obecnych mieszkańców OZZ partycypuje w kosztach, płacąc 50% lub 75% stawki. Wśród nich znajduje się znacząca grupa osób aktywnych zawodowo, które – zdaniem ustawodawcy – powinny się usamodzielnić. Projekt "Wspólnie do niezależności", realizowany przez MSWiA we współpracy z PCK i Fundacją PCPM, ma ułatwić ten proces poprzez wsparcie finansowe, doradztwo zawodowe i kursy językowe.
Ważne
Ustawodawca podkreśla, że zakwaterowanie w OZZ nie jest prawem bezwarunkowym, lecz formą doraźnej pomocy. Decyzja o jego nieudzieleniu nie podlega odwołaniu, co ma stanowić sygnał dla osób naruszających regulaminy lub stwarzających zagrożenie – mogą zostać wykwaterowane bez skomplikowanych procedur administracyjnych.
W przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, zmiany wywołały żywą debatę, która ujawnia głęboki podział w postrzeganiu sprawiedliwości i solidarności. Głosy sprzeciwu podnoszą argument humanitarny i solidarnościowy:
- "Mam 72 lata, emerytura ledwie wystarcza na leki. 450 zł miesięcznie to ogromny wydatek. To nie pomoc, tylko kara za starość."
- "Opiekuję się niepełnosprawnym synem, nie mogę pracować. Skąd wziąć 15 zł dziennie? To decyzja oderwana od rzeczywistości."
- "To sposób na pozbycie się ludzi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, po traumatycznych przeżyciach wojennych."
Głosy poparcia akcentują aspekt sprawiedliwości i racjonalności gospodarczej:
- "Jeśli ktoś ma możliwość pracy, 15 zł dziennie to nie jest wygórowana kwota. To mniej niż koszt obiadu."
- "W Polsce każdy ponosi koszty życia. Ośrodki nie mogą być darmowe w nieskończoność – to obciążenie dla budżetu."
- "Symboliczna opłata to krok w stronę równowagi i współodpowiedzialności. Pomoc powinna być kierowana do najbardziej potrzebujących."
Głosy instytucjonalne: uwagi
Fundacja "Ukraiński Dom", w piśmie do Marszałka Sejmu, wyraziła poparcie dla szybkiego procedowania ustawy, która miała zapobiec chaosowi po proteście prezydenckim wobec wcześniejszej wersji. Jednocześnie zgłosiła szereg zastrzeżeń, które ostatecznie nie znalazły odzwierciedlenia w tekście ustawy: uzależnienie świadczenia 800+ od aktywności zawodowej rodziców może wykluczyć dzieci, których opiekunowie nie pracują z powodu wieku emerytalnego, niepełnosprawności czy specyficznej sytuacji życiowej. Pominięto realne sytuacje, takie jak studiujący młodzi ludzie, osoby na umowach o dzieło czy dzieci wychowywane przez rodzeństwo lub dziadków. wprowadzenie obowiązku osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosków o PESEL i zameldowanie zostało uznane za nieproporcjonalne obciążenie zarówno dla cudzoziemców, jak i administracji. Zrezygnowano z przedłużenia specustawy do 4 marca 2027 roku, wbrew decyzji Rady UE, co może prowadzić do kolejnych nowelizacji w krótkim czasie.
Ważne
Zmiany w systemie OZZ oznaczają fundamentalne przeorientowanie polityki migracyjnej i pomocowej Polski. Odsuwają one nacisk od szeroko pojętej pomocy kryzysowej na wsparcie celowane, adresowane do najbardziej wrażliwych grup. Jednocześnie wprowadzają mechanizm finansowy, który ma zdyscyplinować beneficjentów i przyspieszyć ich usamodzielnienie.
Podsumowując, od 1 listopada 2025 roku polski system pomocy w OZZ staje się bardziej rygorystyczny, uporządkowany, ale też – według krytyków – bardziej "bezlitosny". Wprowadzenie opłaty 15 zł dziennie dla emerytów to precedens, który wyznacza nową granicę między solidarnością a wymogiem współodpowiedzialności finansowej. Czy ta granica jest wyznaczona właściwie – pokażą kolejne miesiące funkcjonowania nowych przepisów i ewentualne kontrole sądowe ich zgodności z wyższymi aktami prawnymi, w tym z Konstytucją RP.
Podstawa prawna
Ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301)
