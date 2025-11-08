Już od 1 listopada jest naliczana opłata 15 zł dziennie (450 zł miesięcznie) dla emerytów, niepełnosprawnych i dzieci przebywających w OZZ. Nowy reżim prawny – analiza, skutki, możliwe spory

„Przejście od powszechnej pomocy kryzysowej do modelu partycypacyjnego jest konieczne, ale musi respektować zasadę proporcjonalności” – fragment opinii Biura Legislacyjnego Senatu do druku nr 1685. Zatem skąd w ogóle ta opłata?

Od dnia 31 października 2025 r. wygasło większość dotychczasowych, pandemiczno-wojennych regulacji dotyczących Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ). To między innymi następstwo ustawy z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301, dalej jako: ustawa). Generalizując ustawa: wygasza z automatu dotychczasowe zwolnienia z pełnych kosztów zakwaterowania; przewiduje stałą stawkę 15 zł / osobodzień dla większości rezydentów OZZ pobierających polską emeryturę; zawęża katalog osób, które w ogóle mogą pozostać w OZZ. Stawka ma charakter ryczałtowy – ustawodawca nie wprowadził ani progów dochodowych ani zwolnień uznaniowych (poza wyjątkami stricte enumeratywnymi).

Ważne Nowelizacja z 12 września 2025 r. przesuwa więc ciężar pomocy z modelu pełnego utrzymania na współodpowiedzialność finansową beneficjentów. Opłata 15 zł dziennie dla emerytów jest – w ocenie projektodawcy – kompromisem między ochroną budżetu a gwarancją minimum bytowego. Z perspektywy konstytucyjnej pojawiają się jednak poważne wątpliwości dotyczące zasady proporcjonalności i równego traktowania. Ostateczną odpowiedź przyniosą zapewne pierwsze skargi konstytucyjne oraz praktyka wojewodów. Jedno jest pewne: po 1 listopada 2025 r. pobyt w OZZ przestał być „darmowy z definicji”, a seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i opiekunowie dzieci staną przed wyborem – partycypacja w kosztach albo szybka ścieżka do samodzielności mieszkaniowej.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych nowości jest likwidacja dotychczasowej swobody wojewodów w udzielaniu zwolnień z opłat ze względu na trudną sytuację życiową. Dotąd wojewoda mógł, w oparciu o indywidualną ocenę, zwolnić z partycypacji w kosztach osoby w kryzysie. Od listopada 2025 roku ta uznaniowość znika – zwolnienia będą możliwe tylko w przypadkach ściśle przewidzianych w ustawie, co eliminuje dotychczasową praktykę różnicowaną w poszczególnych województwach.

Opłata 15 złotych dziennie, a nawet 450 zł miesięcznie

Najgłośniejszym i najbardziej krytykowanym elementem reformy jest wprowadzenie obowiązkowej opłaty w wysokości 15 złotych za każdy dzień pobytu w OZZ dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę – bez względu na wysokość świadczenia. W praktyce oznacza to miesięczny wydatek rzędu 450-465 złotych, co dla seniorów o najniższych emeryturach stanowi znaczące obciążenie budżetowe.

Ta regulacja budzi fundamentalne pytania o zasadność traktowania emerytów jako grupy zdolnej do pełnej partycypacji w kosztach. Choć ustawodawca argumentuje, że posiadanie stałego źródła dochodu (emerytury) czyni tę kategorię beneficjentów mniej wrażliwą, w praktyce wielu z nich otrzymuje minimalne świadczenia, które ledwie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wprowadzenie rygorystycznej stawki bez progowania dochodowego wydaje się w tej sytuacji nie tyle instrumentem racjonalizacji wydatków, co formą dyskryminacji ze względu na status dochodowy.

Nowy katalog wykluczeń: kto straci prawo do wsparcia?

Od 1 listopada 2025 roku prawo do bezpłatnego (lub częściowo płatnego) zakwaterowania i wyżywienia w ramach OZZ będzie przysługiwało wyłącznie ściśle określonym kategoriom:

Dzieci i ich opiekunowie: maluchy, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze (z opłatą 15 zł/osobodzień), oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnimi.

Seniorzy nieemerytalni: osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają polskiej emerytury (również z opłatą 15 zł/osobodzień).

Osoby z niepełnosprawnościami: posiadacze orzeczeń o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej.

Rodziny z małymi dziećmi: kobiety w ciąży oraz osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia.

Samotni rodzice w szczególnej sytuacji: rodzice samotnie wychowujący trójkę lub więcej dzieci, przy czym co najmniej jedno nie ukończyło 7 lat.

osoby po hospitalizacji: te, które przeszły leczenie szpitalne trwające minimum 7 dni, do momentu ustania przyczyny rekonwalescencji (np. po zawale, udarze, ciężkim wypadku).

Młodzież ucząca się: uczniowie szkół ponadpodstawowych w trybie dziennym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 lat.

Jednocześnie ustawa wprowadza twarde wykluczenia. Osoby wychowujące troje dzieci, które ukończyły już 7 lat, tracą prawo do wsparcia, podobnie jak nowo przybyli, którzy nie kwalifikują się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. To rozwiązanie budzi wątpliwości, czy nie narusza zasady proporcjonalności, szczególnie wobec rodzin, które faktycznie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, ale nie spełniają ścisłych kryteriów wiekowych.

Prawne uzasadnienie zmian: od pomocy kryzysowej do wsparcia celowanego

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że ponad 50% obecnych mieszkańców OZZ partycypuje w kosztach, płacąc 50% lub 75% stawki. Wśród nich znajduje się znacząca grupa osób aktywnych zawodowo, które – zdaniem ustawodawcy – powinny się usamodzielnić. Projekt "Wspólnie do niezależności", realizowany przez MSWiA we współpracy z PCK i Fundacją PCPM, ma ułatwić ten proces poprzez wsparcie finansowe, doradztwo zawodowe i kursy językowe.

Ważne Ustawodawca podkreśla, że zakwaterowanie w OZZ nie jest prawem bezwarunkowym, lecz formą doraźnej pomocy. Decyzja o jego nieudzieleniu nie podlega odwołaniu, co ma stanowić sygnał dla osób naruszających regulaminy lub stwarzających zagrożenie – mogą zostać wykwaterowane bez skomplikowanych procedur administracyjnych.

W przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, zmiany wywołały żywą debatę, która ujawnia głęboki podział w postrzeganiu sprawiedliwości i solidarności. Głosy sprzeciwu podnoszą argument humanitarny i solidarnościowy:

"Mam 72 lata, emerytura ledwie wystarcza na leki. 450 zł miesięcznie to ogromny wydatek. To nie pomoc, tylko kara za starość."

"Opiekuję się niepełnosprawnym synem, nie mogę pracować. Skąd wziąć 15 zł dziennie? To decyzja oderwana od rzeczywistości."

"To sposób na pozbycie się ludzi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, po traumatycznych przeżyciach wojennych."

Głosy poparcia akcentują aspekt sprawiedliwości i racjonalności gospodarczej:

"Jeśli ktoś ma możliwość pracy, 15 zł dziennie to nie jest wygórowana kwota. To mniej niż koszt obiadu."

"W Polsce każdy ponosi koszty życia. Ośrodki nie mogą być darmowe w nieskończoność – to obciążenie dla budżetu."

"Symboliczna opłata to krok w stronę równowagi i współodpowiedzialności. Pomoc powinna być kierowana do najbardziej potrzebujących."

Głosy instytucjonalne: uwagi

Fundacja "Ukraiński Dom", w piśmie do Marszałka Sejmu, wyraziła poparcie dla szybkiego procedowania ustawy, która miała zapobiec chaosowi po proteście prezydenckim wobec wcześniejszej wersji. Jednocześnie zgłosiła szereg zastrzeżeń, które ostatecznie nie znalazły odzwierciedlenia w tekście ustawy: uzależnienie świadczenia 800+ od aktywności zawodowej rodziców może wykluczyć dzieci, których opiekunowie nie pracują z powodu wieku emerytalnego, niepełnosprawności czy specyficznej sytuacji życiowej. Pominięto realne sytuacje, takie jak studiujący młodzi ludzie, osoby na umowach o dzieło czy dzieci wychowywane przez rodzeństwo lub dziadków. wprowadzenie obowiązku osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosków o PESEL i zameldowanie zostało uznane za nieproporcjonalne obciążenie zarówno dla cudzoziemców, jak i administracji. Zrezygnowano z przedłużenia specustawy do 4 marca 2027 roku, wbrew decyzji Rady UE, co może prowadzić do kolejnych nowelizacji w krótkim czasie.

Ważne Zmiany w systemie OZZ oznaczają fundamentalne przeorientowanie polityki migracyjnej i pomocowej Polski. Odsuwają one nacisk od szeroko pojętej pomocy kryzysowej na wsparcie celowane, adresowane do najbardziej wrażliwych grup. Jednocześnie wprowadzają mechanizm finansowy, który ma zdyscyplinować beneficjentów i przyspieszyć ich usamodzielnienie.

Podsumowując, od 1 listopada 2025 roku polski system pomocy w OZZ staje się bardziej rygorystyczny, uporządkowany, ale też – według krytyków – bardziej "bezlitosny". Wprowadzenie opłaty 15 zł dziennie dla emerytów to precedens, który wyznacza nową granicę między solidarnością a wymogiem współodpowiedzialności finansowej. Czy ta granica jest wyznaczona właściwie – pokażą kolejne miesiące funkcjonowania nowych przepisów i ewentualne kontrole sądowe ich zgodności z wyższymi aktami prawnymi, w tym z Konstytucją RP.