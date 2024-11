Poseł Trzecie Drogi Bartosz Romowicz stał się znany jako autor interpelacji, w której zwrócił uwagę na problem nadużywania przez pracowników prawa do dwóch dni wolnego, przysługującego honorowym dawcom krwi. Okazuje się, że do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej skierował jeszcze jedną - dotyczącą urlopów wypoczynkowych pracownic w ciąży.

Interpelacja ws. krwiodawców

W interpelacji skierowanej m.in. do ministra zdrowia, Romowicz pisze: "Pracodawcy zgłaszają, że niektórzy pracownicy nadużywają uprawnień przysługujących im z tytułu oddania krwi na mocy ustawy – dwóch dni wolnych, organizując w ten sposób tzw. długi weekend, co ma miejsce nawet kilkukrotnie w ciągu roku".

Zdaniem posła, "takie działania znacząco dezorganizują funkcjonowanie przedsiębiorstw, które często muszą zmagać się z problemami związanymi z brakami personalnymi".

Romowicz zapytał więc, czy planowane są zmiany przepisów w tej sprawie.

Interpelacja ws. urlopów wypoczynkowych kobiet

Zdaniem Romowicza, na destabilizację pracy przedsiębiorstw wpływają także urlopy wypoczynkowe przysługujące kobietom w ciąży. W związku z tym do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej skierował interpelację "W sprawie negatywnych konsekwencji dla pracodawców związanych z koniecznością ponoszenia kosztów niewykorzystanych dni wolnych od pracy przez kobiety pozostające w tym samym roku na urlopie związanym z ciążą i rodzicielstwem"

Poseł Trzeciej Drogi, choć podkreśla, że celem jego interpelacji "nie jest kierowanie jakiegokolwiek zarzutu co do faktu, oraz warunków udzielanych urlopów macierzyńskich i rodzicielskich", to jednak pyta, czy ministerstwo prowadzi prace nad zmianami przepisów.

Jak pisze Romowicz, "obecne zasady obliczania ilości dni wolnych od pracy prowadzą do sytuacji, wobec której pracownica korzystająca w okresie ciąży ze zwolnienia lekarskiego, następnie przebywająca na urlopie macierzyńskim, a kolejno rodzicielskim, nie jest w stanie wykorzystać przysługujących jej ustawowo dni wolnych od pracy w wymiarze 20 lub 26 dni w roku. Tym samym, niewykorzystane dni wolne od pracy kumulatywnie skutkują przedłużeniem okresu niewykonywania obowiązków pracowniczych".

Zdaniem posła, taka konstrukcja przepisów powoduje, że pracodawcy "zdają się (…) być nadmiernie obciążeni koniecznością pokrycia kosztów niewykorzystanych dni wolnych od pracy".

To wszystko skłoniło posła do zapytania m.in. o to "czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie np. rekompensat pieniężnych dla przedsiębiorców, którzy ponoszą przedmiotowe koszty" oraz "czy ministerstwo prowadzi prace nad zmianą przepisów, które rozwiązałyby w jakikolwiek sposób negatywne konsekwencje związane z koniecznością pokrycia kosztów niewykonywania pracy z tytułu przysługujących skumulowanych, niewykorzystanych dni wolnych od pracy".