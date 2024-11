W 2025 roku dojdzie do zmian zasad wypłat renty rodzinnej, jeśli świadczeniobiorcy przysługują inne świadczenia.

Renta rodzinna - dla kogo

Renta rodzinna to pochodna świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,

miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;

miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

pobierała zasiłek przedemerytalny;

pobierała świadczenie przedemerytalne;

pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do renty rodzinnej mają prawo:

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

do ukończenia 16 lat;

jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);

bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Wnuki i rodzeństwo – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

Inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Małżonek (wdowa lub wdowiec), który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej, jeżeli spełniają konkretne przesłanki.

Rodzice, jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/ wdowca (odnośnie wieku, wychowywania dzieci lub niezdolności do pracy);zmarły ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.

Renta rodzinna w 2024 wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Renta rodzinna 2025 - zmiany

Jeśli świadczeniobiorcy przysługuje renta rodzinna i ma prawo do własnego świadczenia:

emerytury,

emerytury rolniczej,

emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

emerytury wojskowej,

emerytury policyjnej,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rolniczej szkoleniowej,

renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

wojskowej renty inwalidzkiej

policyjnej renty inwalidzkiej,

to przysługuje mu:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia albo

100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

W pierwszym przypadku, jeśli świadczeniobiorca ma przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej, ZUS wypłaci 15 proc. przysługującej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i 15 proc. przysługującej okresowej emerytury kapitałowej.

Osobom, które mają prawo do renty rodzinnej oraz prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, przysługuje

100 proc. renty rodzinnej, 15 proc. emerytury i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100 proc. emerytury, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. emerytury.

ZUS ustali wypłatę łączną następujących świadczeń z rentą rodzinną: