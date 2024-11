Od 1 stycznia 2025 roku emeryci i renciści będą mogli składać wnioski o przyznanie renty wdowiej. Będzie ona wypłacana od lipca. Jeśli podwyższy ona przychód emeryta powyżej progu uprawniającego do "czternastki" - straci on świadczenie.

Czternasta emerytura - progi dochodowe

Czternasta emerytura, to dodatkowe świadczenie, które jest wypłacane we wrześniu. Pełna, podstawowa kwota świadczenia jest równa najniższej emeryturze. W 2025 roku będzie to 1902 zł brutto. Taką kwotę otrzymają ci emeryci, których świadczenie wynosi mniej 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu kwota czternastki jest zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Osoby, których świadczenie jest wyższe niż 4188,44 zł nie otrzymają czternastki. Jej najniższa kwota może wynieść 50 zł.

Renta wdowia od 2025 roku

Renta wdowia to nowy instrument finansowy, skierowany do najstarszych obywateli. Będzie ona przysługiwała osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, i których współmałżonek zmarł. Co ważne, rentę wdowią otrzymają osoby, których zmarły współmałżonek był uprawniony do świadczenia emerytalnego.

Drugim ważnym warunkiem przyznania renty wdowiej, jest śmierć małżonka nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że na rentę wdowią mogą liczyć:

kobiety owdowiałe w wieku 55 lat (lub więcej);

mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat (lub więcej).

W pierwszym roku obowiązywania ustawy renta wdowia będzie wynosiła 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku.

Kiedy renta wdowia pozbawi czternastki

Renta wdowia będzie wliczała się do przychodu emeryta, więc może ona pozbawić go prawa do czternastej emerytury.

Przykład Oboje małżonków pobiera emeryturę w kwocie najniższej emerytury. Jeden z nich zmarł w 2024 roku. Emerytura razem z rentą wdowią będą wynosiły 2 168 zł brutto, więc emeryt otrzyma czternastkę

Przykład Oboje małżonków pobiera emeryturę w wysokości 2500 zł brutto. Jeden z nich zmarł w 2024 roku. Emerytura razem z rentą wdowią będą wynosiły 3 044 brutto. Kwota czternastki zostanie pomniejszona o 144 zł brutto i wyniesie 1 756 zł brutto

Czternastki zostaną w 2025 całkowicie pozbawieni emeryci, których emerytury razem z małżonkiem wynosiły około 7000 brutto.