Jak przekazała agencja, oferta Netfliksa za Warner Bros. wynosząca niemal 28 dolarów za akcję, przebiła główną ofertę Paramount Skydance za cały WBD, w wysokości 24 dolarów.
Netflix ma przejąć tę część WBD zawierającą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), a nie kanały telewizyjne, w tym m.in. TVN i CNN.
Te mają pozostać w oddzielnej spółce Discovery Global, która pozostanie pod kontrolą dotychczasowych właścicieli.
Oferty przejęcia koncernu WarnerBros. Discovery, właściciela m.in. HBO, CNN i TVN złożyły Paramount Skydance, Netflix i Comcast.
